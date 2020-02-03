Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre;
Başkapan, Sarıyer 2. Noterliği'ne giderek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
’a ihtarname göndermek istedi. Erdoğan’ın daha önce sarf ettiği, ‘İllet, zillet…’ gibi sözleri nedeniyle Başkapan, “Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum” dedi.
Başkapan, Erdoğan’a göndermek istediği ihtarnamede, ‘tarafsız bir cumhurbaşkanı gibi davranmadığını’ ileri sürdü. Noter ise bu ihtarnameyi Erdoğan’a gönderemeyeceklerini Başkapan’a iletti. Başkapan, ise bunun kendisine yazılı olarak bildirilmesini isteyince noterdekiler polis çağırdı.
Olay yerine gelen polisler, Başkapan'ı Sarıyer Polis Karakolu’na götürerek 'Cumhurbaşkanına hakaretten' işlem başlattı. Başkapan da bu durumda tepki göstererek, “Hakaret etmedim. Bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanına ihtarname çekmek istedim. Bunun gerekçeleri de ihtarnamede yazılı” diyerek kendisini savundu. Konuyla ilgili emniyet, savcılığa bilgi verdi. Burada ifadesi alınan Başkapan, savcılık talimatıyla saatler sonra serbest bırakıldı.