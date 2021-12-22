Erdoğan'a faiz indirimi konusunda destek veren Bolu Belediye Başkanı Özcan: Gördüm ki samimi değil

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a faiz konusunda verdiği desteğe değinerek, “Ben başından itibaren farklı bir profil çizdim. Dedim ki kendi partimin söylemlerinin dışına çıkarak, Erdoğan’ın faiz indirme kararının doğru olduğunu söyledim. Ama gördüm ki Erdoğan faiz indirimi konusunda samimi değil. Yani bir puanlık faiz indirimleriyle olmaz. O yüzden faiz indirimleri konusunda başlattığı Ekonomik Kurtuluş Savaşı’nda en yakın silah arkadaşıyım demiştim. Dün itibariyle Erdoğan’ın samimi olmadığını gördüğüm için bu desteğimi tamamen çekiyorum” dedi.

Emlak Vergisi yeniden değerleme oranının yüzde 18,1 olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Zammın kabul edilemez olduğunu ve yargıya taşıyacağını söyleyen Özcan, “Ben en temel ihtiyaç olan suyu 2,5 liraya indiriyorum, siz emlak vergime zam yapıyorsunuz. Ben sizden böyle bir şey talep ettim mi? Ben bu zammı kabul etmiyorum. Bu tebliğin iptalin için dava açacağım” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmî Gazete’de yer alan tebliğine göre 2022 yılı için emlak vergisi yeniden değerleme oranı 18,1 olarak açıklandı. Yapılan yüzde 18,1 oranındaki zammın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında hükümete tepki gösterdi.

Başkan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkımız zaten zor bir dönemden geçiyor. İşte doğalgaza gelen zam ortada. Elektriğe gelen zam ortada. Akaryakıta gelen zam ortada. Türkiye’de ilk defa motorin fiyatı benzin fiyatını geçti. Şu an size sordum 11 lira dediniz. Geçen sene ne kadarmış? 4 liralardaymış ortalama. Peki bunu nasıl izah edeceğiz? Ayrıca dolar bazında yapılan tüm zamları internet üzerinden ulaşabilirsiniz: Türkiye’de ve diğer ülkelerde 2019 ila 2021 arasında yapılan zamlar ortada. Türkiye’de elektriğe yüzde 47,4 zam gelmiş. Polonya’da yüzde 21, Ukrayna’da yüzde 20.8, Almanya’da 3,4. Bu peki doğalgaza ne kadar zam gelmiş? Yüzde 42,5 Türkiye’de. Ukrayna’da 2,7, Hollanda’da 4,3 diye devam ediyor. Biz doğalgaz ve akaryakıtta dışa bağımlı mıyız? Evet bağımlıyız. Peki, bu saydığım ülkelerin hangisinde doğalgaz var? Hiçbirinde yok. Bunlarda bizim gibi akaryakıtta ve doğalgazda dışa bağımlı. Peki, biz de doğalgazı ağırlıklı olarak Rusya’dan alıyoruz, bunlar da. Peki, bizde niye dolar hem artıyor, hem de dolar bazlı makas gittikçe açılıyor. Yine İngiltere’de, Fransa’da petrol mü var? Batık dediğimiz Yunanistan’da petrol ve doğalgaz mı var? Bizde kısmen petrol olduğu, büyük doğalgaz yatakları bulduk denildiği halde fiyatlar artmaya devam ediyor.”

“Hükümet iğneden ipliğe zam yaparken, bu zamlarla yüzde 5 büyüdük diye göbek atarken ben geçenlerde bir twit attım. Ve dedim ki: Bırakın o modeli bu modeli. Bizim net gelir büyümemiz suya 3 kez indirim yapmamıza rağmen 2021 yılında yüzde 55 dedim. Tam 11 kat daha fazla büyümüşüz. Muhalefet belediyesiyiz bir de. Bu sene bütçemizi yaptık. 619 tane bütçe kaleminin en az yarısına ya indirim yaptık ya fiyatını sabit tuttuk. Diğerlerinde de TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarını hiç aşmadık. Emlak Vergisi’ne zam yapmadık. Ama dün gece bir Kararname, bir tebliğ yayınlandı ve hükümet belediyelerin emlak vergisine yüzde 18,1 oranında zam yaptı”

"Emlak vergisi zammının iptali için dava açacağım"

Özcan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Kardeşim sana ne. Ben zam yapmak istemiyorum. İsteseydim ben Belediye Meclisi’nde zam yapardım. Ben en temel ihtiyaç olan suyu 2,5 liraya indiriyorum, sen emlak vergime zam yapıyorsun. Ne hakla yapıyorsun? Ben senden böyle bir şey talep ettim mi? Türkiye’deki tüm belediyelerin 2021 yılındaki rayiç değerlerinin üzerlerine 1 Ocaktan geçerli olmak üzere hükümet yüzde 18,1 oranında zam yaptı. Bu zammı neden yaptı? Çünkü emlak vergilerinin bir kısmını hükümetle paylaşıyor belediyeler. Yani belediyelere zam yaptı dedirtecek, kendisi de bir kısmını alacak. Böyle yağma yok! Ben bu zammı kabul etmiyorum. Hukuken bunu kabul etmeme şansım var mı? Yok. Bu tebliğin iptali için dava açacağım.” (ANKA)