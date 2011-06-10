-ERDOĞAN 90 MİTİNG YAPTI ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık iki ay süren seçim kampanyası sırasında hava yoluyla yaklaşık 46 bin kilometre yol katetti ve 68 ile giderek 90 dolayında miting yaptı. 22 Nisan tarihinden bugüne kadar Başbakan Erdoğan, 68 ile gitti. Bu illerde yaptığı mitinglerde halka seslenen Erdoğan, ayrıca Ankara, İstanbul ve Düzce'nin bazı ilçelerinde ise 22 miting ve açılış gerçekleştirdi. Erdoğan, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Erzincan, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Karaman, Bartın, Ardahan ve Karabük'e gitmedi. Başbakan Erdoğan, uçak ve helikopterle yaklaşık 45 bin 944 kilometre mesafe katederken, yaklaşık 92 saatlik bir uçuş süresine ulaştı. İstanbul'un Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultangazi, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyük Çekmece, Ümraniye, Ataşehir VE Kartal'da miting yapan Başbakan Erdoğan, Esenler, Sultanbeyli, Pendik, Arnavutköy, Çağlayan'da da açılışlara katıldı. Başbakan Erdoğan, Ankara'da ise Siteler, Keçiören ve Sincan'da açık hava toplantılarında vatandaşa hitap ederken Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde açılışlar gerçekleştirdi. Düzce'nin Yığılca ilçesinde de miting yapan Erdoğan, seçim sürecinde ayrıca aralarında ''çılgın'' diye nitelendirdiği projelerin de bulunduğu bazı proje tanıtımlarına katıldı. İstanbul'da iki kez olmak üzere Ankara, İzmir ve Diyarbakır'a yönelik projelerini de kamuoyuyla paylaşan Başbakan Erdoğan, iki gün önce de bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına yönelik adımları açıkladı. Erdoğan, yoğun kampanya sürecinde 14 televizyon ve radyo programına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan'ın yarın da İstanbul'da bazı ilçeleri ziyaret ederek açık hava toplantısında vatandaşla bir araya gelebileceği bildirildi.