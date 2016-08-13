Erdoğan 8 üniversitenin 6'sında rektörlük seçimlerini gözardı etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 üniversiteye rektör atanmasıyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan, 8 üniversiteden 6’sında yapılan rektörlük seçimlerini gözardı etti.

Birgün’ün derlemesine göre, rektörlük seçim sonuçları ve Erdoğan’ın atadığı rektörler şöyle:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay atandı. ABTÜ seçimlerinde en fazla oyu (47) Prof. Dr. Aykut Gülalmıştı. Prof. Dr.Tümay ise 33 oyla ikinci sırada yer almıştı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı atandı. Üniversitede yapılan rektörlük seçimlerinde ilk sırada 366 oyla Prof.Dr. Ömer Selim yer almıştı. Prof. Dr. Çomaklı ise 124 oyla dördüncü sıradaydı.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Talip Gül atandı. Üniversitenin rektörlük seçimlerinde en fazla oyu 179 oyla Prof. Dr. Aslan Bilici almıştı. Prof. Dr. Gül ise 170 oyla ikinci sıradaydı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Kasman atandı. Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki seçimlerde en çok oyu 399 oyla, Prof. Dr.Halil Köse aldı. Prof. Dr. Kasman ise 240 oyla ikinci sırada yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun atandı. 27si kadın 9 adayın yarıştığı seçimlerde Prof. Dr. Yeşim Kirazlı 382 oyla ilk sırada yer aldı. Atanan Prof. Dr. Hoşcoşkun ise 232 oyla dördüncü sıradaydı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağatan'dı. Prof. Dr. Demirdağ 417 oyla ilk sırada yer aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Mehmet Karaca atandı. Prof. Dr. Karaca 379 oy almış, seçimlerde ilk sırada çıkmıştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Bilgiç atandı. Üniversitede en fazla oyu, 163 oyla Prof. Dr. Şaban Sarıkaya almıştı. Prof. Dr. Bilgiç ise 161 oyla ikinci sıradaydı.