Erdoğan: 74 milyonu, kim ameliyat derdine düşüyorsa avucunu yalasın

T24 -



Erdoğan, partisince Hakkari Valiliği önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Başbakan Erdoğan, esnafların zorla kepenk kapatmak zorunda kaldığını belirterek, ''Bunun adı 'kepenk kapatma eylemi' değil, 'kepenk kapattırma eylemi.' İnsanları tehdit ederek, belediye eliyle dehşet saçarak, buna kepenk kapatma diyemezsiniz. Bu ticaret hürriyetine, özgürlüğüne engel olmaktır'' dedi.





Hakkari Belediyesi'nin ideolojik davrandığını, vatandaşa hizmet etmediğini belirten Erdoğan, ''Şu anda Hakkari'nin şu sokağında gezdiğim zaman insanlığımdan utanıyorum. Bu nasıl bir yerel yönetim? Şurada yol var mı, Allah aşkına? Sizlere gönderdiğimiz parayı söyleyeceğim, soruyorum bu para nereye gidiyor'' diye konuştu.







Çetelerle amansızca mücadele ettik



Çetelere hesap sorduklarını, inkar politikalarına son verdiklerini ve faili meçhullerin peşine düştüklerini belirten Erdoğan, ''Ülkenin her neresinde olursa olsun, benim insanıma yapılan her haksızlığın hesabını soruyoruz'' dedi.





Şiddetin bugüne kadar acıdan başka hiçbir şey vermediğini belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:





''Terör, şiddet, acıdan, yoksulluktan, gözyaşından başka hiçbir şey getirmedi. Size soruyorum Hakkarili kardeşim, bu şiddet politikaları kimin işine yarıyor? Bu terör kimin ekmeğine yağ sürüyor? Bu ülkede hizmet verecek kimse oyunuzu onlara verin, futbol takımı tutar gibi parti tutulmaz. Oy namustur, oy şereftir, korkunun ecele faydası yoktur. Çocukların ellerine molotofkokteyli tutturmak suretiyle dükkanların camlarını indirenler, otobüsleri, arabaları ateşe verenler, tarihe de, millete de asla bunun hesabını veremezler. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler bu yolla gelmez. Bu istismar siyasetinin önünü hep beraber keseceğiz. Biz, bütün samimiyetimizle yeni bir süreç başlattık ama CHP, MHP, BDP, adeta ittifak halinde bu süreci sabote etmek için inanın gece gündüz çalıştılar.''





İnkar politikarlının belgeleri...





Başbakan Erdoğan, dün Van'da, 1940'lara ait, CHP'nin tek parti iktidarı dönemine ait beş belgeyi açıkladığını, CHP'li Bakanlar Kurulu'nun imzalarıyla, İsmet İnönü'nün imzalarıyla, kitapların, plakların nasıl yasaklandığını, toplatıldığını belgeleriyle gösterdiğini anımsatarak, ''O belgeler, işte on yıllardır yaşanan acının belgeleriydi. O belgeler, inkar politikalarının belgeleriydi'' diye konuştu.





AKP'nin 22 Kasım'da son verdiği inkar, ret ve asimilasyon politikasının bir daha Türkiye'nin gündemine gelmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Kürt sorunu denilen olayın ret, inkar ve asimilasyon olduğunu, günümüzde Türkiye'de böyle bir sorunun olmadığını söyledi.





Erdoğan, ''Sadece benim partimin grubunda 60'ı aşkın Kürt milletvekili kardeşim var. Biz bunları bir yerlerden izin alarak partimize almadık; kabinemde Kürt bakan arkadaşlarım var, biz bir yerlerden ruhsat alarak kabinemize koymadık. Nereden izin aldığımızı söyleyeyim, görevlendirmeyi nerenin yaptığını söyleyeyim; sen yaptın, millet yaptı. Millet verdi, millet görevlendirdi, biz de parlamentoya taşıdık'' dedi.



''İsminde barış olan, demokrasi olan BDP, CHP ile kol kola girerek bütün ilkelerini çiğniyor, kendi kendisiyle çelişiyor, kendi kendisini inkar ediyor'' diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''12 Eylül halkoylamasında, BDP, CHP ile, MHP ile, Ergenekon'la kol kola girerek 26 maddenin değişikliğine karşı çıktı. Hem de demokratik yollarla değil, anlatarak, ikna ederek değil. Zorla, tehditle, baskıyla, sindirerek boykot uygulamaya çalıştı. Vatandaşlarımızı niçin serbest bırakmıyorlar, neden? Sürekli tehditlerle benim vatandaşımın demokratik hakkını kullanmasına niçin engel oluyorlar? Çünkü kendilerine inanmıyorlar, biliyorlar ki, eğer biz Kürt kardeşlerimizi serbest bırakırsak, onların tabii Kürt kardeşim, kardeşleri değil, onlar hiçbir zaman benim Kürt kardeşimin temsilcisi olamaz, istismarını yaparlar sadece.''







Kentte yoğun güvenlik önlemi alındı



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'ın miting yaptığı Hakkari'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.





Büyük bir sessizliğin hakim olduğu kentte, ekmek fırını ve bir eczane dışında bütün iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi. Kontak kapatma eylemi nedeniyle hiçbir araç da caddelerde görülmedi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin mevkisinden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevre illerden takviye güvenlik güçlerinin, izinsiz gösterilerin sık sık yapıldığı Keklikpınar, Dağgöl ve Kıran mahalleleri ile şehir merkezindeki sıkı güvenlik tedbirleri dikkati çekti.





Mitingin yapıldığı Konak Caddesi ve çevresinde görev alan sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans ile TEDAŞ araçları da güvenlik tedbirleri kapsamında aramadan geçirildi.







Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler:





• ''İki ülkeye sınır Hakkari, her açıdan dünyanın çok önemli bir turizm noktasında, ticaret noktasında hareket merkezi olur. Terör örgütü bunu bildiği için bu bölgenin yakasından düşmek istemiyor. Terör örgütü bunu bildiği için, yoksulluğun bitmesini burada istemiyor.''





• ''Hakkari Belediyesine 2010 yılında 13.5 trilyon pay verdik. Yüksekova belediyesine 2010 yılında 18 trilyon pay verdik. Bunları özellikle bilmenizi istiyorum. Yani batı ne alıyorsa buralar daha fazlasını alıyor.''





• ''Hakkariliye layık görülen bu mu? Bu çöpe, çamura, toz toprağa hakkarili layık mıdır? İşte ben sizin bunu da sorgulamanızı istiyorum. İstismar siyaseti yapanlarla hizmet siyaseti yapanları artık birbirinden ayırmanızı istiyorum.''



