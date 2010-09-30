Erdoğan: 70 parti başarımızın sırrını istedi

T24

Başörtü sorunu

Konserde protesto

Gümüş hediye

Başarılarının hizmetleri ve vatandaşlarla kurdukları gönül bağından kaynaklandığını belirten Erdoğan, “Biz siyasete yeni bir dil kazandırmanın mücadelesini veriyoruz” dedi. Erdoğan, bazı partilere 3-4 günlük eğitimler verdiklerini de söyledi. Hürriyet'te yer alan habere göre;Erdoğan, Sultanahmet’teki Rektörlük Binası’nın Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu’ndaki törendeki konuşmasında 12 Eylül 1980 müdahalesinde üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, “O karanlık günlerin acısını en çok üniversiteler yaşadı” dedi. 12 Eylül dönemini anlatan Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bugün sahip olduğumuz demokratik standartları ve demokratik ortamın değerini bilmek için o günlerin mutlaka hatırda bulundurulması gerekir. Acıların tekrar yaşanmaması için, 12 Eylül’lerin mutlaka iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. ‘12 Eylül’le yüzleşeceksiniz, hadi o zaman YÖK’ü kaldırın’ diyenler, 12 Eylül sonrası dönemde bu ülkede zaman zaman iktidar ortağı oldular. Onların iktidar olduğu dönemde YÖK’ün bilim ve bilim insanı üzerindeki baskısının en ağır şekilde hissedildiği dönemlerdir. Ben YÖK’le ilgili olarak muhalefetin bundan önceki genel başkanına bizzat teklif ettim, ‘Gelin YÖK’ü kaldıralım’, Aldığım cevap şu olmuştur, ‘YÖK’ü kaldırmak bir rejim meselesidir’ O gün YÖK’ü kaldırmak için adım atmayanlar bugün de maalesef 12 Eylül’le yüzleşmek için de adım atmıyorlar.Başörtüsü meselesinin mucitleri, bugün çözüm istediklerini ifade ediyorlar. Söylediklerinde samimi olmalarını diliyoruz. TESK’in Genel Kurulu öncesinde orada kendisiyle (Kemal Kılıçdaroğlu) konuştum. ‘Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Başka bir yere gitmeye gerek yok. Hatta yeterli görmüyorsanız ilave bazı bilim adamlarını biz de çağıralım onların da görüşünü alalım. Oturalım, değerlendirelim, şu sorunu bir defa ortadan kaldıralım. Kaçak göçek olmasın.Elbette eleştiri olacak ama hakaret asla. Fakat bizde maalesef protestoların demokratik olgunluğun dışına çıktığını, gereğinden fazla reaksiyonlar olduğunu zaman zaman görüyoruz. İşte aynı şekilde dünyanın en ünlü müzik grubu U2’nun konserinde de benzer manzaralara şahit olduk. Burada değerli bakanıma karşı takınılan tavır güzel bir tavır değildir.”Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül, 2010-2011 eğitim yılının açılışında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan’a gümüş tabak vererek teşekkür etti. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun katıldığı törende, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın “Osmanlı’da İslam Hukuku Uygulamalarını” konulu ilk dersi verdi.