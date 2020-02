Erdoğan: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var (Geniş haber)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi yakınlarında bulunan Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerin şehit olduğunu 25 askerin de yaralandığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı\'nda Fransa\'nın başkenti Paris\'e hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Irak sınırındaki Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi yakınlarında bulunan Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama ilgili son bilgileri paylaşan Erdoğan, \"Hakkâri’de son neticelerine ulaştığımız oradaki bir mühimmat depomuzun patlamasında 7 şehidimiz var. Bunun dışında 25 yaralımız var. Bu yaralılarımızın bir kısmı Hakkâri’deki hastanelerde, Van ve ağır olan dört yaralımızı da şu anda Ankara\'ya ambulans uçakla getiriyorlar. İnşallah tedavilerine burada devam edecek. Rabbimden yaralılarımıza da şifalar diliyoruz, şehitlerimize rahmet diliyoruz\" dedi.



\'BÖLGEMİZDE, ÇIKAR VE MENFAAT ODAKLI ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR\'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un daveti üzerine Fransa\'ya bir seyahat gerçekleştirdiğini bildiren Erdoğan, \"1’inci Dünya Savaşı’nı sonlandıran Ateşkeş Antlaşması’nın 100’üncü yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere ülkemizi temsilen katılacağız. Bundan bir asır önce insanlık tarihinin biliyorsunuz, en kanlı savaşlarından birinin sona ermesi münasebetiyle düzenlenen bu törenlerin bütün ülkelere bir mesaj vermesini özellikle diliyorum. Suriye\'den Yemen\'e kadar bölgemizin kan gölüne döndüğü bir dönemde yapılan bu merasimlerin, bu ülkelerdeki çatışmaların sonlandırılması noktasında çok büyük bir önemi haiz olduğuna inanıyorum. Bugün şu gerçeği de çok yakından görüyoruz. Maalesef ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya birçok açıdan 1’inci Cihan Harbi sırasında yaşananların çok daha ileri derecede hatırlatan acı manzaralara, planlara, oyunlara ve zulümlere şahit oluyor. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi günümüzde bölgemizde, çıkar ve menfaat odaklı çatışmalar yaşanıyor. Ne yazık ki bu çıkar kavgalarının bedelini de yine siviller, çocuklar, kadınlar, mazlum ve mağdurlar ödüyor. Bugün Suriye\'de her ne kadar gizlense de şu ana kadar ölenlerin sayısı 1 milyonu bulmuş durumda. Tabi bize göre tarih her şeyden önce bir ibret vesikasıdır. İnsanın görevi hatalarından ders çıkartarak bir daha benzer sıkıntıları yaşamamaya ahdetmektir. Bunun için önlemler, tedbirler almaktır\" diye konuştu.



\'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ\'

\"Biz tıpkı bir asır önce olduğu gibi bölgemizdeki bütün bu çalışmalara bu anlayışla yaklaşıyoruz\" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Geçmişte olduğu gibi bugün de bölgemizde barışın, huzurun, kardeşlik ve istikrarın tesisi için gayret sarf ediyoruz. Biz savaşın acısını, savaşların sebep olduğu yıkımları çok iyi bilen bir devletiz. Biz 1’inci Cihan Harbi sırasında bağımsızlığı için sadece Çanakkale cephesinde on binlerce evladını toprağa vermiş bir milletiz. Kafkasya\'dan Kanal\'a, Irak, Filistin, Suriye’den Hicaz, Yemen, Romanya, Makedonya ve Galiçya’da özellikle bu bölgelerde vatanını korumak için can vermiş, mücadele etmiş bir ecdadın torunlarıyız. Türk milleti olarak barışın ve bağımsızlığın kıymetini çok iyi biliyoruz. Ne vatanımızda, ne coğrafyamızda kazanımlarımızın çıkar kavgalarının kurbanı olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu niyetlerle gerçekleştirdiğimiz Paris ziyareti sırasında hem savaşın sebepleri ve sorunları üzerinde düşünme, hem de başta Suriye’de yaşananlar olmak üzere tüm insani dramları ortaya koymanın gayreti içinde olacağız. Bu vesile ile ayrıca anma törenlerine iştirak eden hükümet ve devlet başkanlarıyla oradaki plan çerçevesinde görüşebildiklerimizle görüşme gayreti içerisinde olacağız. Ben Sayın Macron\'un daveti üzerine icra ettiğim bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesile ile vatanımız ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın diyorum.\"



\'İKİLİ BİR GÖRÜŞMEYİ DE YAPACAĞIZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Fransa\'da çok yoğun bir program bekliyor sizi. ABD Başkanı Trump ile baş başa yüz yüze bir görüşme planlanıyor mu?\" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

\"Sayın Trump ile kısa bir süre önce telefon görüşmesi yaptık. Fransa\'da da karşılıklı bir fırsat bulabilirsek \'tekrar inşallah görüşme imkânını yakalarız\' dedik. Dolayısıyla şimdi Paris\'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşecekler. Fırsat tesis etmeye çalışacağız. Bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi de yapacağız.\"



\'GELEN BAŞSAVCI İPE UN SERMEK İÇİN GELDİ\'

Bir gazetecinin, \"Cemal Kaşıkçı soruşturmasında gelinen son aşamada bir bilgi söz konusu mudur? Cesedin nerede olduğu konusunda bir bilgi var mı?\" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

\"Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak tabi şu an itibariyle elimizde herhangi bir belge, bulgu yok. Ama bilgi var. Bilgi nedir? Baştan itibaren bunu hep söyledim. Buraya gelen bu 15 kişi ve şu anda artı 3 ile 18 tutuklu. Bir defa bu 18 kişi veya daha kısa olarak 15 kişi kesinlikle bir defa hem faili biliyorlar, hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Kaldı ki, biliyorsunuz daha önce de söyledim. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanının tutuklaması oldu. Şimdi inkar ediyorlar, \'yapmadık\' diyorlar. O açıklamasında şu ifadeyi kullandı. Dedi ki, \'Yerel işbirlikçilerle bunu gerçekleştirdik\' Yani, \'yerel işbirlikçilere bunu teslim ettik.\' Ben başından itibaren ne dedim. Kim bu yerel işbirlikçiler. Bunu açıklamanız lazım. Bunu bilen sizsiniz. Siz değilseniz bu 15 kişi veya bu katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyor. Suudi Arabistan, Amerika, Almanlar, Fransızlar, İngilizler hepsi konuşmaları dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15\'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir? Bunu onlar biliyor. Ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15\'i konuşturtmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır. Bize başsavcıyı gönderdi. Gelen başsavcı ipe un sermek için geldi. İpe un seriyor. Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da napacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Olayın işlendiği yer burası olduğuna göre burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Neyi göreceksen veya görmek istiyorsan orada zaten elde etmişsindir. Ama ipe un sermeye gerek yok. Ben hukukçu değilim. Bir ekonomistim ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bu işin başka izahı olamaz. Bu 15 kişi İstanbul’a niçin geldi? Burada ne işleri var? Bu 15 kişi cuma günü ayrı bir programla ayrı bir grup, Pazartesi akşamı salı günü o gece ayrı bir program, plan ve bu arada operasyon. Bu işin katilleri kesinlikle bu 15’in veya 18’in içindedir. Bunu hiç başka bir yerde aramaya gerek yok. Yerli işbirlikçileri kimse bunu da bunların açıklaması lazım. Biz bunları bize gönderdikleri özel temsilcilerine de bizzat anlattım. Daha ne yapayım. Benim Suudi Arabistan’a giden özel temsilcimde onlara bunları açıkça anlattı. Artık Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu 18’in içinde bunun olduğunu bilip bu şaibeden kurtulmaları lazım. Aksi taktirde kurtulamazlar.\"



\'BU İŞİ ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİYORUZ, İZLİYORUZ\'

\"Hakkâri’deki patlamanın nedenine ilişkin şu ana kadar elinize ulaşmış bilgi var mıdır?\" sorusuna ise Erdoğan, şöyle cevap verdi:

\"Benim dün gece Milli Savunma Bakanım, kuvvet komutanlarım biliyorsunuz hemen oraya gittiler. Tabi gece ciddi bir faaliyet mümkün değildi. Zaman zaman patlamalar orada yine devam ediyordu. Bütün gece işi takip ettikleri gibi oradaki generalimiz, generallerimiz ve bütün bu çalışmalarla birlikte devamlı irtibat halinde olduk. Bir defa mühimmatın miladının dolması gibi bir şeyin olmadığını Savunma Bakanım bana bildirdi. Daha kısa bir süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığımız bu konu ile ilgili orada bir çalışma yapmış. Raporlar da gelmiş. Burada sadece top ile alakalı şu anda teknik ekip orada, onların bir çalışması var. Eğer o teknik ekip top ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz şu veya bu şekilde ne açıklayacak onu bilemiyoruz. Zaten açıkladıkları zaman biz de bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Net olarak \'şundandır\' deme durumunda henüz değiliz. Savunma Bakanım ekibi ile orada. Teknik ekip şu anda orada. Bu işi çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz, izliyoruz.\"

