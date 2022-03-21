Erdoğan Metaverse toplantısında: Önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital dünyada da aslolan kendi gücümüzdür. Elinde silahla dolaşan bir gençlik AK Parti gençliği olamaz" düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan, Metaverse toplantısında konuştu. Erdoğan, "5 nesilde dünyanın yaşadığı değişim gerçekten çok büyük. Torunlarımız konuya hakimiyetleri ve kullandıkları teknolojik araçların zenginliğiyle bizim kavrayabileceğimizin çok ötesinde bir dünyada yaşıyorlar ve çok da sevimliler. Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekiler biliyor." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Evlatlarımızı kötü alışkanlıklara sürükleyecek nice mecrayı, tuzağı, batağı bir kenara bırakıyorum. Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlak tanımayan tasarrufları bile tek başına bu alanda mutlaka kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en somut ifadesidir.

Madem artık giderek büyüyen bir dijital ekonomi ve kültür gerçeği var, öyleyse ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir.