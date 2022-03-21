Erdoğan Metaverse toplantısında: Önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum

Erdoğan, Metaverse toplantısında konuştu. Erdoğan, "5 nesilde dünyanın yaşadığı değişim gerçekten çok büyük. Torunlarımız konuya hakimiyetleri ve kullandıkları teknolojik araçların zenginliğiyle bizim kavrayabileceğimizin çok ötesinde bir dünyada yaşıyorlar ve çok da sevimliler. Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekiler biliyor." dedi.
Evlatlarımızı kötü alışkanlıklara sürükleyecek nice mecrayı, tuzağı, batağı bir kenara bırakıyorum. Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlak tanımayan tasarrufları bile tek başına bu alanda mutlaka kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en somut ifadesidir.
Madem artık giderek büyüyen bir dijital ekonomi ve kültür gerçeği var, öyleyse ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir.
AK Parti sadece hastane, okul binası, yol, köprü, baraj inşa etmekle kalmamıştır, yaptığımız yatırımlarla bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını biz sağladık. Bizim dönemimizde mobil telefon abone sayısı 23 milyondan 83 milyona yükseldi. Meclis'te kurduğumuz Dijital Mecralar Komisyonu ile hazırladığımız eylem planı ile bu süreci tüm yönleriyle takip ediyoruz.
Artık uzayda yerini daha güçlü bir şekilde almak için kendi uydusunu yapan kendi balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var, eski Türkiye yok
Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının olmadığı iddiası en başta bu ülkenin gençlerine hakarettir. Bizim sömürü düzenine dayalı kaynaklarımız olmayabilir. Her şeyden önce zengin bir medeniyet birikimimiz var. Her türlü krizin üstesinden gelebilme kabiliyetini defalarca ispatlamış bir insan gücüne sahibiz.
Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler, onları suçlamadan önce dönüp kendilerinin nereyi eksik bıraktıklarının muhasebesini yapmalı.
Dijital dünyada da aslolan kendi gücümüzdür. Elinde silahla dolaşan bir gençlik AK Parti gençliği olamaz