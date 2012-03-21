Erdoğan'dan 4+4+4 yorumu: Anladıkları dil neyse o dille konuşup yasayı çıkaracağız

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 4 4 4 teklifi hakkındaki kaygılara ve komisyonda çıkan kavgaya, ''Biz gücümüzü milletten alıyoruz ve onun için diyoruz; anladıkları dil neyse o dille konuşacak ve bu yasayı da bu Meclis'ten çıkaracağız...' dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, zorunlu eğitimi kesintili olarak 12 yıla çıkaran kanun teklifine değindi.

Teklif konusunda, ''Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış'' kabilinden, Anamuhalefet ve yanındaki bazı destek kıtalarının gayretli bir çalışmanın içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, komisyonda yapılması gerekli olan bir çalışmayı KİT Komisyonu salonunda yapmak suretiyle iyi niyet gösterisi sergileyen komisyonun bu iyi niyetinin karşılığını göremediğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

'Dürüst değiller'

''(Bizi salona sokmadılar) diyecek kadar, dürüst davranmayan, doğru konuşmayan bir anlayış var. Salona girdiklerinin tespitleri var. Son günde, sizler daha önce nasıl önceden o salona önceden girdiyseniz... Bunlar komisyon üyesi olmayan üyeler. Girme hakları vardır, girebilirler, doğrudur. Son pazar gününde de AK Parti Grubunda, komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımız da daha farklı bir kalabalıkla salona girmişlerdir. Neden? Çünkü, ondan önceki gün yaptıkları bu, anladıkları dil o, öyleyse biz de önceden geliriz, salona otururuz.''

'Anladıkları dil neyse öyle konuşacağız'

''Arkadaşlarımız geldi ama yaptıklarını gördünüz, bunların hepsi kayıtlarda mevcut. Partinin sorumlu bir insanı konumunda olanın, eline bir selobant tankını almak suretiyle, onu komisyon başkanına fırlatacak kadar, edepten, adaptan ve her şeyden uzak. Bu insan politika yapıyor. Bu nasıl bir edeptir, anlayıştır, bu nasıl milli iradeyi temsil adına orada bulunmaktır? Buna yönelik medya ne yaptı, ne yazdı, ne söyledi? Komisyon Başkanına sen kalkıp selobantın tankını atacak kadar ki 500 gramın üstünde... Bu, başkanımızın yüzüne gelebilirdi, Allah'tan sıyırdı geçti. Nerede hak, hukuk? Hani demokrasiyi savunanlar, demokrasi adına şu anda neredesiniz? Hepiniz masalarınızın altına girdiniz. Köşe yazılarınızı siz niçin, ne zaman, ne adına kullanıyorsunuz? Hepsi meydana çıktı. Ama biz gücümüzü milletten alıyoruz ve onun için diyoruz; anladıkları dil neyse o dille konuşacak ve bu yasayı da bu Meclisten çıkaracağız. 326 milletvekili verdi bu millet. 'Benim hakkımı koruyacaksın, hukukumu arayacaksın' diyor. CHP'ye ne vermiş, verdiği sayı ortadadır. Milletvekili sayısı ortada. MHP'nin de ortada BDP'nin ortada. Hepsini toplasan neredeyse bizim yarımız kadar. Hak, hukuksa bunu arayacağız. Bunu ortada bırakamayız. Bunun mücadelesi vereceğiz, vermeye mecburuz.''

'Bakanlık dünyadaki gelişmeleri inceliyor'

Başbakan Erdoğan, 4 4 4 uygulamasının, Cumhuriyet'in kuruluşu ile gelen bir uygulama olmadığını, 28 Şubat uygulaması olduğunu söyledi.

Şu anda yapılanın tekrar aslına rücu etmesi olduğunu belirten Erdoğan, ''Ama dünyadaki bütün gelişmeleri en güzel şekilde incelemek suretiyle ki şu anda Milli Eğitim Bakanlığımız onunla ilgili hazırlık yapıyor. Nerede, nasıl uygulamaya konuyor? En iyi uygulamayı ülkemizde de uygulayacağız. Fiziki şartlar noktasında hiç bir dönemde olmayanı, biz şu anda yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına hiç bir dönemde ayrılmayan bütçeyi biz ayırıyoruz. Fiziki şartları en ideal noktaya biz getirdik, daha da iyi noktaya getireceğiz. Çağdaş eğitim teknoloji neyse onu getiriyoruz, çağdaş eğitim neyse onu biz yapıyoruz. Dünya ile bu noktada bütünleşme adına ne gerekiyorsa bunu yapıyoruz. İlimi nerede bulursak alırız'' diye konuştu.

'Genel Kurul'dan müjdeleri gönderirsiniz'

Erdoğan, ''Umuyorum ki Genel Kurul çalışmalarında biz Kore'de iken, İran'da iken sizler Genel Kuruldan bize müjdeleri gönderirsiniz'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin 36. Genel Kurulunun yarın İstanbul'da toplanacağını anımsattı.

2. Nükleer Güvenlik Zirvesine katılmak amacıyla 23 Mart Cuma günü Güney Kore'nin Başkenti Seul'e gideceğini, Seul dönüşünde de İran'ın Başkenti Tahran'a uğrayacağını belirten Erdoğan, başta bölgesel meseleler olmak üzere, gündemdeki konuları muhataplarıyla görüşeceğini bildirdi.

Başbakan Erdoğan, konuşmasında, salonda bulunan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ile Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ödül alan sporcular ile Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi'yi milletvekillerine ve izleyicilere takdim etti. Erdoğan, kürsüde, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile beraberindeki Terzi ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kenya asıllı Türk sporcu, Başbakan Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı.

Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla Genel Kurul'a gelen sporcu down sendromlu çocukları kürsüye davet ederek, onlarla ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar Erdoğan'a çiçek ile 53 numaralı ''R. T. Erdoğan Başbakanımız'' yazılı forma hediye etti. Başbakan Erdoğan, kendisine sarılan 2 çocuğa aynı şekilde sarılarak karşılık verdi.

Down sendromlu bir çocuğun kısa bir süre oynayarak şarkı söylemesi, Başbakan Erdoğan ve salonda bulunanlarca izlendi. Down sendromlu bir çocuk da Erdoğan'a siyah bir atkı hediye ederek, boynuna astı.