Bahçeli'den Erdoğan'a: Samimiysen gel imam-hatip ortaokullarını birlikte açalım

T24 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep tayyip Erdoğan'a seslenerek imam hatip liseleri(İHL)'nin orta kısımlarını birlikte açma çağrısı yaptı.

Partisinin Meclis grubunda partililere seslenen Bahçeli, AK Parti'nin eğitim sistemini bütünüyle ele alan kanun teklifinin, tartışmaların odağı olmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. AK Parti'nin 'uzlaşmaz, bencil, diyaloga ve işbirliğine kapalı siyaseti'nin eğitim hayatını yeni sorunların ortasına sürükleyeceğini öne süren Bahçeli, imam hatiplerin varlığının kendileri için diğer liseler ve eğitim kurumları gibi memnuniyet verici olduğunu belirtti.

"Bu okullardan mezun olan kardeşlerimizin ihlas sahibi kişiler olarak, ülkemize çok hayırlı hizmetler yaptığı bizim açımızdan berraktır." diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "Buradan, Başbakan Erdoğan'a samimi bir çağrıda bulunmak ve kendisine partimizin teklifini duyurmak istiyorum: Sayın Başbakan; muğlak ifadelerle konuşma, muallak duruş sergileme, bin dereden su getirerek niyetini gizleme. Toplama ve çıkarmalarla uğraşma, bizi tariz yollu eleştirdiğin aritmetik işlemlerden asıl sen vazgeç. Samimiysen, içtensen, yüreğin varsa gel her şeyi bir kenara bırakalım ve imam hatip liselerinin orta kısmını birlikte ve güç birliği yaparak açalım. Biz hazırız ve buna varız. İmam hatipte okumak isteyen çocuklarımızın önünü açalım ve bir hakkı teslim edelim. Kur'an-ı Kerim'i okullarda seçmeli ders yapalım ve çağın manevi hastalığına evlatlarımızın yakalanmaması için önlem alalım."