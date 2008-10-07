Erdoğan 429 soruyu sevmedi

Başbakan Erdoğan, TBMM’de soru yönelten milletvekillerinin 1001 önergesinden sadece 446’sını yanıtladı. Erdoğan, “Deniz Feneri Derneği, yasadışı telefon dinlemeleri, yolsuzluk ve usulsüzlük” iddialarının da bulunduğu toplam 429 soruyu yanıtsız bıraktı





Başbakan Erdoğan, TBMM’de denetim yetkisini kullanarak soru yönelten milletvekillerini yanıtsız bırakıyor. Milletvekillerinin bu yasama döneminde Başbakan ve bakanların yanıtlaması istemiyle verdiği toplam 4928 yazılı soru önergesinden 2585’i yanıtlanırken, 1832’si yanıtlanmadı.

Yanıtlaması istemiyle toplam 1001 önerge verilen ve bunlardan 446’sını yanıtlayan Erdoğan, aralarında “Deniz Feneri Derneği ile yakınları arasındaki bağlantı, yasadışı telefon dinlemeleri, yolsuzluk ve usulsüzlük” iddialarının da bulunduğu toplam 429 soruyu yanıtsız bıraktı.

Erdoğan’a verilen önergelerin 60’ı imzada, 66’sı işlemde bulunuyor.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, kendisine yöneltilen 209 önergenin 178’ini yanıtladı.



Yanıtsız kalan sorular



Erdoğan’ın yanıtsız bıraktığı soruların daha çok kamuoyunda tartışma yaratan ve siyasi etik açısından soru işaretlerine neden olan iddiaları içermesi dikkat çekti. Bu iddialardan bazıları şöyle:

• Yanında sürekli görev yapan yeğeni Ali Erdoğan’a 1997’de Ateşli Silahlar Yasası’na muhalefetten bir yıl hapis cezası almasına karşın, Ankara Valiliği’nden beş yıl süreyle silah taşıma ruhsatı verilmesi.

• Yasadışı telefon dinleme ve izleme yapılması, ortam dinlemesi yapılması.

• Ücretsiz kömür dağıtılmasına ilişkin iddialar.

• Yabancı bankaların ipotek yoluyla tarım arazilerine el koyması.

• Frankfurt’taki Deniz Feneri Derneği’ni sık sık ziyarete giden oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın dernekle ilişkisi.

• Son aylarda Katar’a yapılan Başbakan ve bakanlar düzeyindeki ziyaretler ve bu ziyaretlerin giderlerinin kimler tarafından karşılandığı.

• Parti toplantılarına katılmak üzere yapılan ziyaretlerin giderlerinin Başbakanlık tarafından karşılanıp karşılanmadığı. Parti toplantılarına giderken devletin uçak ve helikopterlerinin kullanılması.



Atalay’da Erdoğan’ın yolunda



Soru önergelerini yanıtsız bırakma konusunda Erdoğan’ı izleyen bakanların başında İçişleri Bakanı Beşir Atalay yer aldı.

Atalay’ın, toplam 613 yazılı soru önergesinden yanıtlamadığı 109 önergedeki iddialar arasında, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili‘nin dinlenmesi ve izlenmesi, 1 Mayıs olaylarında polisin sorumluluğu, yabancı ülkelerden veya şirketlerden para alan vakıf ve dernekler, özel harekât görevlileri, hizmete açılamayan yatırımlar gibi konular bulunuyor.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 300 yazılı önergeden sadece 31’ini yanıtladı.

