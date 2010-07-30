'Erdoğan, 4 yıldır yapılamayanı yaparsa İsrail'de 'kral' olabilir!'

T24 - 31 Mayıs'ta Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail komandolarınca düzenlenen saldırıda 9 Türk'ün hayatını kaybetmesiyle kopan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Ben Elizere'in Brüksel'deki gizli görüşmeleriyle adım atılan İsrail-Türkiye ilişkileri, başkentlerin kararlı tutumu nedeniyle ilerlemiyor. Ancak HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Tel Aviv'in ilişkilerin düzelmesi ve Erdoğan'ın Ortadoğu coğrafyasındaki popülaritesini İsrail'de de arttırması için bir yolun açık olduğunu söylüyor: Gilad Şalit... Tel Aviv'deki kaynaklar Erdoğan'ın en azından "Şalit bir fotoğrafını ailesine ulaştırmasıyla bile" İsrail'de iktidarların 4 yıldır yapamadığını yaparak popülaritesini arttırıp, İsrail-Filistin ilişkilerinde etkin bir arabulucu da olabileceğini söylüyor.

Muharrem Sarıkaya HaberTürk'te "Gilad'ı kurtar, İsrail'de kral ol" başlığı ile (30 Temmuz 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



'Gilad'ı kurtar, İsrail'de kral ol'



TÜRK-İsrail ilişkilerinde yeni bir şey yok.

Ancak formül çok.

Görünen o ki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İsrail Ticaret Bakanı Ben Eliezer arasında Brüksel’de gerçekleşen gizli görüşmenin ötesine henüz geçilememiş.

Tek yenilik ise el konulan Mavi Marmara, Defne ve Gazze gemileriyle ilgili...

İsrail hükümeti Gazze’ye yardım amacıyla giderken el koyduğu 8 gemiden, Mavi Marmara’nın da arasında bulunduğu 3 Türk gemisini iade edeceğini açıklamıştı.

İsrail’in 31 Mayıs’tan bu yana elinde tuttuğu üç gemi motor arızası nedeniyle hareket edemediği için, Türk Dışişleri ile yapılan görüşmeler sonucunda Mersin Limanı’nda bulunan iki römorkör geminin Hayfa ve Aşdod limanlarına giderek gemileri getirmesi kararlaştırılmış.

Aktarıldığına göre iki römorkör geminin İsrail’e gidişine ilişkin işlemler de bitmek üzereymiş.

Yakında üç gemiyi beraberlerine alarak Türkiye’ye getireceklermiş.

YUMUŞAMA ARAYIŞI

En son İngiltere Başbakanı Cameron’un Türkiye ziyaretinde de ele alınan Türkiye-İsrail gerginliğini yumuşatıcı bir gelişme var mı?

Tel Aviv merkezli diplomatik kaynaklara göre “şimdilik” yok.

Davutoğlu ile Eliezer arasında tekrar edileceği söylenen ikinci buluşmaya yönelik sinyal de gelmiş değil.

İlişkilerin bu şekilde ne kadar devam edeceğini de kimse kestiremiyor.

“Üzgün olduğunu” beyan eden İsrail hükümeti “özür dileme” yönüne gitmiyor.

Ankara hükümeti ise “özür olmadan” bir adım atılmayacağını söylüyor.

Görünen o ki iki başkentin pozisyonu, çözüm üretme peşindeki diplomatları da zorluyor.

KRAL OLUR

Buna karşın Tel Aviv merkezli diplomasi, sorunu yumuşatıcı bazı formül arayışında...

Formül üretenler önce Başbakan Erdoğan’ın körfezden Suriye’ye, Ürdün’den Fas’a uzanan coğrafyadaki popülaritesine dikkat çekiyor.

“Aynı popülariteye İsrail’de de sahip olur; hem de kral gibi olur” denildikten sonra formül dile getiriliyor.

Üzerinde durulan Gazze Şeridi ile İsrail arasında Hamas tarafından 4 yıl önce kaçırılan ve bir türlü haber alınamayan İsrailli asker Gilad Şalit ile ilgili.

Şalit’in serbest kalması için sivil toplum örgütleri bir süredir İsrail’de geniş çaplı eylem yapıyor.

Ailesi ve destekçileri, Gilad Şalit’in serbest kalması için gerekli çabayı göstermediği gerekçesiyle İsrail hükümetini yerden yere vuruyor; günlerdir protesto gösterileri düzenliyor.

Erdoğan’dan beklenen, Hamas’ın elinde tuttuğu Gilad Şalit’i ailesine göndermesi için etkinliğini kullanması.

Yani İsrail hükümetinin başaramadığını hayata geçirmesi; hiç değilse Gilad’ın bir kare görüntüsünün babası Noam Şalit’e gönderilmesi için devreye girmesi...

Veya durumu hakkındaki bilginin ortaya çıkmasını sağlatması.

Böyle bir gelişmenin “Erdoğan’ı İsrail’de de kral yapıp; popülaritesini de en yüksek seviyeye çıkaracağına” inanılıyor.

Bunun İsrail-Filistin arasındaki sorunun çözümünde Erdoğan’ı tek başına etkin bir arabulucu durumuna getireceğinin dahi altı çiziliyor.

Tel Aviv merkezli diplomasinin meseleye bakışı böyle...

Bizden aktarması...