Erdoğan, 4 bakanla muharrem iftarında

AKP milletvekili Reha Çamuroğlu'nun önderliğinde İstanbul'da
gerçekleştirilen "İftar Lokması"na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 4
bakanıyla birlikte katıldı..
AK
Parti İstanbul'da Muharrem ayında Aleviler için "oruç açma" yemeği
verdi. Abdal Musa Kültürünü Araştırma Vakfı adına İstanbul AKP
milletvekili Reha Çamuroğlu'nun düzenlediği oruç açmaya, Başbakan ve
eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Devlet Bakanları
Mustafa Said Yazıcıoğlu, Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Feshane'deki oruç
açma, Hz. Hüseyin adına okunan mersiyeyle başladı, ilahilerle devam
etti "GAZZE, KERBELA'NIN İZDÜŞÜMÜ"
Başbakan Tayyip
Erdoğan, yemekteki konuşmasına "Sevgili canlar" diye başlayarak
Mevlana'dan alıntılar yaptı. Sözlerini "Hepimiz laik demokratik bir
ülkenin vatandaşları olarak yaşayacağız. Herkes kendi kimliği kendi
inancını dilediği gibi tanımlayabilir" diye sürdüren Erdoğan, "Gazze'de
hepimizin içini burkan manzara, Kerbela'nın bir izdüşümü değil
midir?"diye konuştu. Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığına geri alınması
konusuna da değinen Erdoğan "Nazım ülkemizde yıllardır konuşuldu.
Şiirleri okunur mu, okunmaz mı? Okunduğu zaman ne olur? İnanıyorum ki
biz düşüncenin Kerbela'sını yaşamak istemiyoruz. Fikrin, şiirin
Kerbela'sı olmaz. Ve hamd olsun Nazım Hikmet'i de tekrar vatandaşlığına
kabul etmek bize nasip oldu" dedi. Başbakan, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi kitabında Aleviliği anlatan 32 sayfalık bölümde gerekirse yeni
düzenlemeler yapılabileceğini de ifade etti. Yemekte, kremalı badem
çorbası, peynirli su böreği, mevsim salatası, enginar göbeğinde mantar
graten, bademli pilav ve tatlı ikram edildi. Masalara bıçak ve su
konulmadı. Elmalı'dan hediye bir sepet elma
Feshane'deki
muharrem ayı iftar yemeğinde Abdal Musa Kültürünü Araştırma Vakfı
yetkilileri, vakıf merkezinin bulunduğu Antalya'nın Elmalı ilçesinden
gelen bir sepet elmayı Başbakan Recep TayyipErdoğan'a hediye etti.