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Yaşam

Erdoğan, 4 bakanla muharrem iftarında

İstanbul'da gerçekleştirilen "İftar Lokması"na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 4 bakanıyla birlikte katıldı..

08 Ocak 2009 02:00

AKP milletvekili Reha Çamuroğlu'nun önderliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen "İftar Lokması"na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 4 bakanıyla birlikte katıldı..

 AK Parti İstanbul'da Muharrem ayında Aleviler için "oruç açma" yemeği verdi. Abdal Musa Kültürünü Araştırma Vakfı adına İstanbul AKP milletvekili Reha Çamuroğlu'nun düzenlediği oruç açmaya, Başbakan ve eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Devlet Bakanları Mustafa Said Yazıcıoğlu, Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Feshane'deki oruç açma, Hz. Hüseyin adına okunan mersiyeyle başladı, ilahilerle devam etti

"GAZZE, KERBELA'NIN İZDÜŞÜMÜ"

Başbakan Tayyip Erdoğan, yemekteki konuşmasına "Sevgili canlar" diye başlayarak Mevlana'dan alıntılar yaptı. Sözlerini "Hepimiz laik demokratik bir ülkenin vatandaşları olarak yaşayacağız. Herkes kendi kimliği kendi inancını dilediği gibi tanımlayabilir" diye sürdüren Erdoğan, "Gazze'de hepimizin içini burkan manzara, Kerbela'nın bir izdüşümü değil midir?"diye konuştu. Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığına geri alınması konusuna da değinen Erdoğan "Nazım ülkemizde yıllardır konuşuldu. Şiirleri okunur mu, okunmaz mı? Okunduğu zaman ne olur? İnanıyorum ki biz düşüncenin Kerbela'sını yaşamak istemiyoruz. Fikrin, şiirin Kerbela'sı olmaz. Ve hamd olsun Nazım Hikmet'i de tekrar vatandaşlığına kabul etmek bize nasip oldu" dedi. Başbakan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında Aleviliği anlatan 32 sayfalık bölümde gerekirse yeni düzenlemeler yapılabileceğini de ifade etti. Yemekte, kremalı badem çorbası, peynirli su böreği, mevsim salatası, enginar göbeğinde mantar graten, bademli pilav ve tatlı ikram edildi. Masalara bıçak ve su konulmadı.

Elmalı'dan hediye bir sepet elma

Feshane'deki muharrem ayı iftar yemeğinde Abdal Musa Kültürünü Araştırma Vakfı yetkilileri, vakıf merkezinin bulunduğu Antalya'nın Elmalı ilçesinden gelen bir sepet elmayı Başbakan Recep TayyipErdoğan'a hediye etti.

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