Erdoğan 4 ay hapis yattığı Pınarhisar'a Başbakan olarak gidiyor

Cuma başlayacak ve üç ili kapsayan Trakya gezisi çerçevesinde Başbakan Tayyip Erdoğan, dört ay hapis yattığı Pınarhisar’ı 14 yıl sonra ‘Başbakan’ sıfatıyla ilk kez ziyaret edecek.

Bir yandan partisinin yerel seçim adaylarını açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan yurt gezilerine ağırlık veriyor. Akşam'dan Hakkı Kurban'ın haberine göre, Erdoğan’ın bu hafta sonu gerçekleştireceği program ise tarihi bir nitelik taşıyor. Erdoğan, Trakya gezisi çerçevesinde, 14 yıl önce, dört ay hapis yattığı Pınarhisar’a da gidecek.

Hakkı Kurban'ın Akşam gazetesinde yer alan haberine göre, cezaevine girişinde “Artık muhtar bile olamaz” denen Erdoğan, tahliyesinden üç yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olmuştu. Erdoğan şimdi Pınarhisar’a ‘Başbakan’ sıfatıyla gidecek. Erdoğan’ın, hava şartlarından dolayı programda bir sarkma olmaması halinde hapis yattığı Pınarhisar Cezaevi’ni de ziyaret etmesi öngörülüyor.

Avukatı konuştu

Erdoğan’ın hapis yattığı dönemde avukatları arasında yer alan ve bugün AKP’nin tek Kırklareli Milletvekili olan Şenol Gürşan, tarihi ziyaretin anlamını anlattı.

Cezaevi arkadaşı anlattı

Erdoğan’ın, Kırklareli’nde cuma namazını müteakip Pınarhisar’a geleceğini vurgulayan Gürşan, “Sayın Başbakanımız, toplu açılış törenine katılarak Pınarhisarlılara seslenecek. Programı elverirse, hapis yattığı cezaevine ziyareti de olabilir. Böylece Sayın Başbakanımız dört ay misafir olduğu koğuşu da 14 yıl sonra görebilir. Ben de 2005’te aynı koğuşta 4 ay 20 gün hapis yatmıştım. Bakalım o koğuş aradan geçen yıllardan sonra ne kadar değişmiş” dedi.

1999 yılında 4 ay yatmıştı

Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Siirt’te, 12 Aralık 1997 günü, Ziya Gökalp’in, şiirini okumuştu. Bu yüzden 10 ay hapse mahkûm edilen Erdoğan, cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından, 26 Mart 1999’da cezanın infazı için Pınarhisar Cezaevi’ne girmişti.

AKP'nin kuruluşuna uzanan yolun başlangıcı

Erdoğan’ın, dört ay hapis yattığı cezaevinden çıktıktan sonra iki kez Pınarhisar’a çeşitli vesilelerle geldiğini ancak Başbakan sıfatıyla ilk kez gideceğini anlatan Gürşan, şöyle konuştu: “Sayın Başbakanımızı biz Pınarhisar’da 4 ay misafir ettik. Daha önce de başbakanlar gelmişti ama hiçbirinde Sayın Başbakanımızın geldiği dönemdeki kadar ilçenin kalabalık olduğunu hatırlamam. AKP’nin kuruluşuna uzanan yolun başladığı yer de Pınarhisar oldu. AKP, Pınarhisar’da mayalandı ve oradan çıktı. Şimdi Türkiye partisi olmayı da aşarak, dünya partisi haline geldi. Pınarhisar, cuma günü, o dönem mağdur ve mazlum durumda olan insanı, ilk kez Başbakan olarak kucaklayacak.