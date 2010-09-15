-ERDOĞAN: "YENİ ANAYASA İÇİN ADIMLAR ATACAĞIZ" ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 seçimlerinin ardından yeni bir anayasa için adımlar atacaklarını belirterek, ''Geniş bir konsensüsle Türkiye'de yeni bir anayasanın da adımını atacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in oğlu olan eski milletvekili Aydın Menderes'i ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ''Ziyaretin nasıl geçtiğinin'' sorulması üzerine, gayet iyi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, Menderes'in gerçekten önemli bir siyasi hafızaya sahip olduğunu belirterek, 12 Eylüldeki halk oylamasından sonra böyle anlamlı bir ziyareti gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını kaydetti. Referandumun, daha ileri bir demokrasi için önemli bir adım olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Hukukun üstünlüğü için önemli bir adımdı. 27 Mayısla, 12 Eylülle, 28 Şubatla, tüm bunlarla malum bir yüzleşme idi'' dedi. Halkın yüzde 58 ile bu noktada kendilerine bir görev yüklediğini belirten Erdoğan, bu görevin gereğini süratle yerine getireceklerini, sorumluluklarının, mesuliyetlerinin çok daha arttığını bildirdi. Başbakan, şöyle devam etti: ''İnşallah 2011 seçimlerini müteakiben yeni anayasayla ilgili adımlarımızı atacağız. Ama 2011 seçimlerine kadar da çağrımız, herkes kendine göre kurumlar, kuruluşlar, STK'lar bence hazırlıklarını yapmalı. Geniş bir konsensüsle Türkiye'de yeni bir anayasanın da adımını atmalıyız. Ve bunun için bizler bugün de Merkez Yürütme Kurulumuzla bu konuları aramızda görüştük, değerlendirdik ve bunun için de önce tabii kendimiz üzerimize düşeni yapacağız. Ve şu anda süreç içerisinde düzenlemelerde bir defa süratle adımları atacağız, yapılması gerekenleri süratle gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Çünkü burada gecikmeye tahammülümüz yok, 26 maddeyi bir an önce hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız.'' Erdoğan, bir gazetecinin ''Aydın Menderes'i siyasete davet ettiniz mi?'' sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Bunlar tabii gündemimizde olan durum değildi. Gündemimiz daha çok pazar günü yapılan halk oylamasına yönelikti. Ve bu halk oylamasıyla ilgili değerlendirmeleri yaptık. Geçmişten bugüne değerlendirmelerimiz oldu. Geleceğe yönelik inşallah o sürece girdiğimizde bunların da değerlendirmesi yapılabilir.'' -PAKİSTAN ZİYARETİ- Erdoğan, ''Pakistan ziyaretine'' ilişkin soru üzerine de ''Pakistan ziyaretimizi inşallah önümüzdeki hafta düşünüyoruz, bu hafta değil. Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası bizler de Cemil (Çiçek) Bey ve geniş bir ekiple, ilgili bakan arkadaşlarım, STK'lar, hayırseverler, basın mensubu arkadaşlarımız hep birlikte gidip orada bir teknik çalışma yapma fırsatımız da olacak'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''BM Genel Kurulu'na katılacak mısınız?'' sorusuna ''Hayır, ben katılmıyorum'' diye yanıt verdi. Aydın Menderes ve eşi Ümran Menderes, Erdoğan ve beraberindekileri kapıya kadar uğurlayarak, birlikte basın mensuplarına poz verdi.