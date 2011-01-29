-ERDOĞAN: "YARGI MİLLETİN OLUYOR" BURDUR (A.A) - 29.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Yargı AK Parti'nin kontrolüne geçmiyor. Tam tersine yargı milletin yargısı haline geliyor. Yargı CHP'nin tahakkümünden kurtuluyor" dedi. Erdoğan, muhalefeti eleştirirken, ''Bunların gücü siyasi rakipleriyle baş etmeye yetmez. Bunlar, sürekli başka güçlerden, hukuksuzluktan medet umarlar. Kusura bakmayın beyler, o devirler geride kaldı. Bugün millet reyine sahip çıkıyor. Millet bugün bizzat demokrasiye sahip çıkıyor. Gücünüz yetiyorsa 4.5 ay sonra sandık önümüze gelecek. İşte mahalle, işte sandık. 'Mahalle, sokak, sokağa dökülün' diyenlere benim halkım, benim milletim, sandıkta yeniden bir demokrasi dersi verecek'' dedi. Erdoğan, toplu açılış ve TOKİ anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, tahrik siyasetini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de de gördüğünü ifade ederek, MHP'lilere, MHP'ye gönül verenlere seslendi. ''Bu ülke ne çekerse tahrik siyasetinden çeker'' diyen Erdoğan, diğer genel başkanlara kendi dilleriyle konuşmamaya gayret edeceğini söyledi. Tahrik siyasetine aynı dille cevap vermeyeceğini vurgulayan Erdoğan, tahrik siyasetinin acı örneklerinin geçmişte çok yaşandığını dile getirdi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''1980 öncesinde Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, tüm oralarda meydana gelen acı olaylar işte bu zihniyetin, bu sorumsuz zihniyetin, bu tarz tahriklerin ürünüdür. 1980 ve öncesinde sokağa dökülüp kardeşine, komşusuna kurşun atanlar, işte böyle zihniyetlerin tezgahına gelmiş, böyle zihniyetlerin tahrikiyle hareket etmiş, oyunlarına kanmış kişilerdir. Sivas, Gazi Mahallesi olayları işte bu gözünü kan bürümüş, muvazenesini kaybetmiş kişiliklerin, onların tahriklerinin ürünüdür. Bunlar Türkiye'de nelerden rahatsızlar biliyor musunuz? Kardeşlikten, dayanışmadan, huzur ve istikrardan rahatsızlar. Bunlar büyüyen ekonomiden rahatsızlar, itibarlı dış politikadan, güçlü Türkiye'den, büyüyen Türkiye'den rahatsızlar. Bunlar, aynı sorumsuz tavrı 1960 yılında merhum Adnan Menderes'e karşı göstermişlerdi. Demokratik yollarla, milletin teveccühüyle sandıkta iş başına gelemeyeceklerini anlayanlar, işte böyle tahrikle iktidara gelebilmek için toplumun bir kesimini galeyana getirdiler. Bunların gücü siyasi rakipleriyle baş etmeye yetmez. Bunlar sürekli başka güçlerden, hukuksuzluktan medet umarlar. Kusura bakmayın beyler, o devirler geride kaldı. Bugün millet reyine sahip çıkıyor. Millet bugün bizzat demokrasiye sahip çıkıyor. Gücünüz yetiyorsa 4.5 ay sonra sandık önümüze gelecek. İşte mahalle, işte sandık. 'Mahalle, sokak, sokağa dökülün' diyenlere benim halkım, benim milletim, sandıkta yeniden bir demokrasi dersi verecek. Bu aziz millet, tarih boyunca olduğu gibi bugün de eşkıyanın, teröristin, anarşistin karşısında dimdik işte burada durduğu gibi duruyor. Benim vatandaşım, hanım kardeşim, genç kardeşim, kendisini tahrik edenlere, kendisini tezgaha çekmek isteyenlere, sokakları ateşe vermek isteyen, sorumsuzlara zerre kadar prim vermiyor.'' -YARGI KONUSUNDAKİ ELEŞTİRİLERE YANIT- Yargıda yapılan, yapılması planlanan düzenlemelere yönelik eleştirilere de değinen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Neymiş yargı kuşatılıyormuş, neymiş yargı siyasallaştırılıyormuş. Yargı siyasallaşmıyor, yargı kuşatılmıyor, yargı AK Parti'nin kontrolüne geçmiyor. Tam tersine yargı, milletin yargısı haline geliyor. Yargı, CHP'nin tahakkümünden kurtuluyor, yargı, 'Onama mı istersin, bozma mı istersin?' diyen yargıçların elinden, vicdanıyla karar veren yargıçların eline geçiyor.'' -''BİLDİRİYLE İLGİLİ NE YAPILACAĞINI MERAKLA BEKLİYORUZ'' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ''sorumsuz, insafsız, ürkütücü bildiri'' karşısında derhal bir açıklama beklediklerini vurgulayan Erdoğan, bu milletvekilleriyle ilgili olarak ne yapacağını, nasıl bir karar vereceğini, ne söyleyeceğini demokrasi adına merakla beklediklerini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Burdurluların güzel bir sözü var, 'Güttüğü 3 keçi, ıslığı dağı taşı deldi geçti'. Bunlara 3 tane keçi verseniz, 3 tane teke verseniz inanın güdemezler ama ortalığı gürültüye vermek, kuru gürültü yapmak konusunda da inanın kimse bunların ellerine su dökemez. CHP'de bir çarkçı vardı, sabah bir şey söyleyip, öğlen çark ediyordu, öğlen söylediğini akşam yalanlıyordu. Şimdi durum değişti, şimdi çarkçı çarkçıbaşı oldu. Alt düzeyde çarkçılar ortaya çıktı. Sadece genel başkan değil, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri habire çark etmeye başladılar. Sadece insaf diyorum. Ben bunları milletime, size, sizin engin ferasetinize havale ediyorum.'' -''BU İŞİ NASIL BAŞARDINIZ DİYORLAR''- 81 vilayetin hızla değiştiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin istikrarla, güvenle kalkındığını ve çok güzel bir ivme yakalandığını söyledi. Dünyanın artık Türkiye'ye hayran hayran baktığını ifade eden Erdoğan, ''(Bu işi nasıl başardınız?) diyorlar. Şimdi hedef 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesi arasında bir Türkiye'' diye konuştu. Erdoğan, Haziran seçimlerinin bu bakımdan önem arz ettiğini vurgulayarak, seçimlere kadar omuz omuza çalışacaklarını ve 2023'ü kuşatacak adımı halkla birlikte atacaklarını söyledi. -AÇILIŞLAR- Daha sonra iki ayrı noktaya video konferans yöntemiyle canlı bağlantı yapılarak açılışlar gerçekleştirildi. İlk olarak DSİ tarafından yapılan Karaçal Barajı'nın açılışı için gerçekleşen bağlantıda Başbakan Erdoğan, DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker ile görüştü. Barajın görüntülerinin ekrana yansıtıldığı sırada Erdoğan, ''Bildiğiniz gibi burası 1993'te başladı, ama yürütemediler. Geldik, işte biz bitirdik. Görüyorsunuz göl de ortada. Artık su tutmaya başladı ve su doluyor. İşte biz buyuz. Ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. Fark bu'' dedi. Erdoğan daha sonra Haydar Koçaker Barajı'nın açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, 11 Kasım 2011'de sulama tesislerini de açacaklarını bildirerek, ''Hayırlı olsun. Ömrünüz su gibi uzun olsun inşallah'' diye konuştu. Törende ikinci bağlantı da yapımı Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gerçekleştirilen 500 yataklı Burdur Öğrenci Yurdu'na gerçekleştirildi. Yurdun görüntüleri, odalar ve salonlar ekrana yansıtıldığı sırada Erdoğan, ''Yavrularımıza öğrencilerimize layık odalar, salonlar'' dedi. Aynı yurttan Bucak'ta da yapıldığını belirten Erdoğan, törene katılanlara ''Salep hazır mı?'' diye sordu ve ''Hazır'' yanıtı alınca, ''O zaman Bucak'a da geleceğim'' diye konuştu. Erdoğan'ın Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak'tan mikrofonu yanındaki bir kız öğrenciye vermesini istemesi üzerine, kısa bir konuşma yapan Ayşe Tuncer adlı öğrenci yurt açılışına geldiği için Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti. Tuncer, ''Sizin sayenizde yurt, burs ve yurtta sağlanan refah sayesinde aileme zahmet, yük olmadan eğitimimi rahat bir şekilde devam ettirebiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu yüzden size çok minnettarım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin'' dedi. Erdoğan da, ''Biz öğrencilerimize verdiğimiz bu bursları, kredileri kendi cebimizden vermiyoruz. Bu zaten sizin, milletimin, milletimizden aldığımızı milletimize tekrar iade ediyoruz. Ama Gördüğünüz gibi işte öğrenci, bu da öğrenci. Başarılar diliyoruz'' diye konuştu. Daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak kurdele keserek yurdun açılışını yaptı. Törende TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların anahtarları da Başbakan Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Bu sırada törene katılanların ''üç, üç, üç'' diye bağırmaları üzerine, Başbakan Erdoğan, ''Hep malum böyle 'üç, üç, üç' diye bağırıyorsunuz da, inşallah bağıranlar bekarlar değildir'' dedi.