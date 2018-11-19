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ERDOĞAN "TÜRKAKIM PROJESİ DENİZ BÖLÜMÜNÜN TAMAMLANMASI TÖRENİ"NDE KONUŞTU (1) 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor

19 Kasım 2018 18:37

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen \"TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni\"nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasından \"Enerji işbirliği alanında attığımız yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız. 2014\'te ilk adımını attığımız 2016\'da somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. TürkAkım Rus dostlarımızla hem ikili ilişkiler açısından tarihi bir projedir. Bugün tamamlanan deniz kesimi Karadeniz\'den paralel ilerleyen 2 ayrı hat olarak döşendi. Kıyıköy\'deki alım terminalinin inşaatı devam ediyor. 31.5 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak projede komşularımız ve bölgemiz açısından da pek çok avantajı bulunuyor. En az yarısını Avrupa\'ya göndermeyi düşünüyoruz. Bursa, Kocaeli, İzmir, İstanbul gibi yeni tedarik bölgeleri oluşacaktır. Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa\'nın doğal gaz taleplerini karşılayacağız\" dedi. 

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan\'ın konuşması
-Putin\'in konuşması

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