-ERDOĞAN: "TEDAVİYE İHTİYACI VAR" ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kendisiyle ilgili açıklamalarını değerlendirirken, ''Eğer hastaneye gitmesi gereken birisi varsa kendisidir. Kısa zamanda bir tedaviye ihtiyacı var'' dedi. Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Başbakan Erdoğan, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak, AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç yargıyı işaret etti. Dava açmayı düşünüyor musunuz? CHP'den de üslubunuza yönelik eleştiriler geldi. Yanıtınız olacak mı?'' sorusu üzerine, şunları kaydetti: ''Öncelikle benim üslubumu değerlendirenler kendi üsluplarını bir gözden geçirsinler. Ben bugüne kadar, mümkün olduğunca, hiçbir zaman hakaret yolunu seçmedim. Ama, gerek şahsımı, gerek partimi illegal örgütlerle irtibatlı göstermeye gayret ettikleri zaman, benim onlardan isteyeceğim bir şey vardır. Her zaman söylüyoruz, hukukta da kaidedir; müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Böyle bir iddiayla bir genel başkan ortaya çıkar da bu iddiasını ortaya atıp, ortada bırakırsa, istemem gereken bu iddianın ispatıdır. Çünkü, bu sıradan bir iddia değil. 'AK Parti'nin geçmişi bellidir, tertemizdir, pırıl pırıldır, aktır. Dolayısıyla bu en azından bir densizliktir. İspat edemezse de alçaktır' dedim. İspat edecek. Bunu ispat etme görevi onundur. Bunu defaatle yaptı. İlk defa yapmıyor bu işi. Adeta meslek edinmiş. Bakın söyledi, bir daha konuşmuyor. Şimdi pası arkadaşlarına attı. Hadi söyle, ne gibi ilişkiler var, ne yapılmış, bunu ortaya koy. Bunu ortaya koymadığı sürece, bu hakkında ifade ettiği bu sıfatlar ona tam yakışıyor. Eğer hastaneye gitmesi gereken birisi varsa kendisidir. Kısa zamanda bir tedaviye ihtiyacı var.'' Erdoğan, dava açıp açmayacaklarını değerlendireceklerini belirterek, gerekirse bu yola da başvurulabileceğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 20.25'de Ukrayna'ya gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanında, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve öteki ilgililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Ukrayna'ya gitti.