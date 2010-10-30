-ERDOĞAN: "SU AKAR TÜRK YAPAR" ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hidroelektrik santralleri kurarken ''Allah'ın verdiği enerjiyi paraya çevirdiklerini'' belirterek, ''Rusya'dan alacağımıza biz üretiyoruz. Eskiden 'Su akar Türk bakar' derlerdi, şimdi su akar Türk yapar'' dedi. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde verilen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorusu üzerine, bir gazetecinin yazısında yer alan hidroelektrik santralleriyle ilgili eleştirilerini de değerlendirdi. Başbakan Erdoğan, ''Eğer gazetecilik buysa, ben bununla mücadele etmez savaşırım'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hidroelektrik santralleri kurarken ''Allah'ın verdiği enerjiyi paraya çevirdiklerini'' ifade ederek, ''Rusya'dan alacağımıza biz üretiyoruz. Eskiden 'Su akar Türk bakar' derlerdi. Şimdi su akar Türk yapar'' dedi.