-ERDOĞAN: "SİZİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK" ANKARA (A.A) - 07.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Büyük gönül huzuru içinde söylüyorum, şu 8.5 yılda çalışanlar için yaptıklarımız, çalışanlar için ürettiklerimiz, çalışanların hakkı için mücadelemiz tüm Cumhuriyet tarihi boyunca yapılandan fazladır'' dedi. Erdoğan, partisinin Madenci Anıtı'nda düzenlediği Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmada, kömürün, alınterinin, emeğin memleketinde bir kez daha bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ''Kömür ne kadar karaysa Zonguldak'ın, Zonguldaklı emekçinin yüzü o kadar ak'' diyen Erdoğan, yerin yüzlerce metre altında kazmayla, kürekle kömüre alınteri katılarak kazanılan her bir kuruşun Zonguldaklı'ya anasının ak sütü kadar helal olduğunu söyledi. ''Emek nedir'', ''Çalışmak nedir'', ''Alınteriyle helal lokma kazanmak nedir'' çok iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, ''Biz emeğin, alınterinin değerini çok iyi biliriz. Şunu çok büyük gönül huzuru içinde söylüyorum, şu 8.5 yılda çalışanlar için yaptıklarımız, çalışanların için ürettiklerimiz, çalışanların hakkı için mücadelemiz tüm Cumhuriyet tarihi boyunca yapılandan fazladır'' diye konuştu. Çalışanlara yönelik yapılanlara ilişkin örnekler veren ve bunları CHP'li yöneticilerin de duymasını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''8.5 yıl önce asgari ücret 184 liraydı, bugün ise asgari ücret 630 lira. Asgari ücreti enflasyonun üzerinde artırdık. Buna bir de enflasyon farkını ilave etmek gerekiyor. Zira yüzde 30'dan enflasyonu aldık, şu anda yüzde 4. Arada 26 fark var. Bunu da asgari ücretin üzerine koyacaksınız. Zira geçmişte asgari ücret ne yazık ki lime lime ediyordu bizi, cebimizi eritiyordu enflasyon canavarı. 8.5 yılda asgari ücretteki artış yüzde 242. En düşük memur maaşını nereden aldık biliyor musunuz? Bunları bilmenizi istiyorum. Bunu CHP'li kardeşlerime söyleyin, 320 liradan aldık. Şu anda en düşük memur maaşı bin 364 lira. Nereden nereye getirdik, artış yüzde 326. En düşük SSK emeklisinin aylığı 257 liraydı, şimdi 756 lira. En düşüğü buraya yükselttik. Artış oranı yüzde 194. Özürlü aylığı neydi biliyor musunuz, ah benim kardeşlerim ah? Özürlüye 25 lira veriyordu bu vicdansızlar, 25 lira. Peki şimdi biz ne veriyoruz, 300 liraya çıkardık. Evde özürlü bakımını ne yaptık, asgari ücret yaptık. Evde özürlü bakımını buraya getirdik. Bunlar, bu sosyal demokrat geçinen yöneticilerin kitabında var mıydı? Kılıçdaroğlu, SSK'nın Genel Müdürüydün senin kitabında da yoktu. Çünkü senin genel müdür olduğun olduğun zamanda biz ilacımızı alamıyorduk, ilacımızı. SSK hastanesine gidersin eline numarayı verirler sabahtan kuyruğa girersin o gün sıra geldi geldi, gelmedi yandı. Gelse de bir şey olmuyor. Niye? Doktor efendi sizi muayenehaneye davet ediyor. Muayenehaneye gittiğin zaman ödüyor muydun parayı, ödüyordun. Eğer Allah göstermesin ameliyat şu bu filan gerekirse nereye dönüyoruz, tekrar SSK'ya. Kendi hastanesi gibi orayı kullanıyor. Bunları yaşadık mı? Biz işte bu çileleri çeke çeke geldik. Yavrular, anneler babalar hastanelerde rehin kalıyor muydu? Bunlar ölüyü bile rehin alıyordu ölüyü.'' -''ECEVİT VETO ETTİ''- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlığının başarısız olduğunu ifade eden Erdoğan, ''siyasi otorite görevini yapmıyordu'' şeklindeki açıklamanın başarısızlığı gideremeyeceğini, SSK'nın her yıl geri gittiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, ''1999'da merhum Ecevit'e gitti milletvekili adayı olmak için. Merhum Ecevit bunu ne yaptı, veto etti. Niye? 'Başarısız bir bürokrat' dedi, veto... Vetoyu yedi, böyle birisi'' dedi. İktidarlarından önce ortalama kamu işçi ücretinin bin lira olduğuna işaret eden Erdoğan, şu anda ortalama kamu işçi ücretinin 2 bin 300 liraya ulaştığını vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Biz sizi enflasyona ezdirdik mi, faize ezdirdik mi? Ücretli hiçbir kesimi enflasyon karşısında asla mağdur etmedik. Elbette yeterli değil. Ama yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. İyileştikçe, ekonomik durum da güçlendikçe daha fazla vereceğiz. Çünkü biz niçin varız, halkımız için varız. Biz emanetçiyiz, bu işin sahibi sizsiniz. Türkiye büyüdükçe bunu ilk önce çalışanlarımıza yansıtmaya devam edeceğiz.''