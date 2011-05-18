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Politika

ERDOĞAN: "ŞEHİDİN KANI YERDE KALMAZ, KALMAYACAKTIR'' MALATYA (A.A)

18 Mayıs 2011 00:02

-ERDOĞAN: "ŞEHİDİN KANI YERDE KALMAZ, KALMAYACAKTIR'' MALATYA (A.A) - 17.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sen geleceksin Silopi'de karakol basacaksın, orada iki tane polisimi şehit edeceksin, bu özgürlük mücadelesi mi? Bu polisimin, şehidin kanı yerde kalmaz, kalmayacaktır'' dedi. Erdoğan, partisince Malatya'da Yeni Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, '12 Haziran seçimleri öncesinde CHP, MHP, BDP, terör örgütü ve Ergenekon'u bir kez daha aynı hizaya getirdiler. Bir bakıyorsunuz BDP ve terör örgütü, MHP'yi övüyor, bir bakıyorsunuz MHP Genel Başkan Yardımcısı PKK terör örgütüne iltifatlar gönderiyor. Dindar geçinen, demokrat geçinenler PKK'ya, BDP'ye en ağır hakaret ve ithamlar yapanlar, BDP çatısı altında siyasete giriyorlar'' dedi. CHP'nin, BDP'nin, terör örgütünün kepenk kapatma eylemlerine destek verdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''BDP'li milletvekilleri şu anda teröristlerle sınırda çatışmaya giren askerimize karşı tavır alıyor ve onları masum olarak göstermenin gayreti içerisine giriyorlar. Aslında mevcut çatışma Kuzey Irak'tan sınırlarımıza girmek isteyen teröristlerle olan bir çatışma. Ve onlar oradan girmek suretiyle yarın ülkemizin kimbilir neresinde ne tür eylemler yapacaklar. Askerin görevi ne?  Bu tür içeri girişleri engellemektir, sınırı korumaktır. Bu görevi yapmışlardır. Neticesinde ölmüşlerdir. Şimdi sen git, bin kişi, bin 500 kişi neyse bir araya gel, aralarında kimler var, BDP'li milletvekilleri. Demokrasi bu mu, özgürlük mücadelesi bu mu? Gel AK Parti'nin seçim bürolarını molotofkokteylleriyle bombala, ilçe teşkilatlarını bombala. Şu ana kadar yüzü buldu. Sizin demokrasi mücadeleniz bu, gücünüzü siz bu molotofları taşıyanlardan mı alıyorsunuz?'' İstanbul'da bir ilçe başkanının molotofkokteyli dağıtırken yakalandığını anlatan Erdoğan, ''Sen geleceksin Silopi'de karakol basacaksın, orada iki tane polisimi şehit edeceksin, bu özgürlük mücadelesi mi? Bu polisimin, şehidin kanı yerde kalmaz, kalmayacaktır. Sonuna kadar bunun mücadelesini de vereceğiz. Bu bir tezgah, nasıl bir oyun oynandığını görüyorsunuz değil mi? Bunlara gereken cevabı 12 Haziran'da gümbür gümbür sandıklardan AK Parti'yi çıkararak vereceğiz'' diye konuştu.

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