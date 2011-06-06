-ERDOĞAN: "POLİS KATİLLERİNE KARŞI SERT OLACAĞIM" ÇANKIRI (A.A) - 06.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Polis katillerine karşı, CHP, MHP yumuşak olsun; ben sert olacağım. İmam Hatip talebelerinin yüzlerini yakanlara CHP, MHP yumuşak olsun; Ben sert olacağım. Kimse bana bu noktada akıl vermesin bu kadar açık konuşuyorum'' dedi. Erdoğan, partisince Belediye Meydanı'nda düzenelen mitingde vatandaşlara hitap etti. 12 Haziran seçimlerine sadece 6 gün kaldığını ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''12 Haziran'da sandık bir kez daha önünüze gelecek ve son sözü siz söyleyeceksiniz, son kararı siz vereceksiniz. Şimdi bir kez daha söz, yetki, karar, mühür sizin elinizde. 12 Haziran'da ben inanıyorum ki Çankırı bir kez daha hizmet siyaseti diyecek. 'Kim bize hizmet verdiyse biz oradayız' diyecek. 12 Haziran'da inanıyorum ki Çankırı bir kez daha 'Demokrasi' diyecek, 'özgürlük' diyecek, 'Büyük Türkiye' diyecek. Çankırı, 12 Haziran'da, tıpkı 12 Eylül'de nasıl ki statüko partilerine, çetelerin işbirlikçilerine gereken cevabı verdiyse, 12 Haziran'da da ben inanıyorum ki bu cevabı verecek.'' ''Bakın, 12 Haziran seçimleri öncesinde, çok enteresan gelişmelere şahit oluyoruz'' diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''MHP ne diyor? 'Ben milliyetçiyim' diyor. Ya, Allah aşkına, siz milliyetçiyseniz, sizin CHP gibi milleti aşağılayanlarla ne işiniz var? 12 Eylül'de MHP'yi CHP'ye vagon yaptılar. MHP, geçmişine bakmadan, ülkücülerin hassasiyetlerine aldırmadan, ilkelerini hiçe sayarak, CHP’nin yedeğinde siyaset yapmaya devam ediyor. CHP çetelere avukatlık yapıyor, çetelere kol kanat geriyor; MHP de ona özeniyor, o da çetelere kucak açmaya çalışıyor.'' -''NİYE KONUŞAMIYORSUN?''- ''Ama bu sefer durumda biraz farklılık var. CHP lokomotif arkasında hangi vagon var?'' diye soran Erdoğan'a, alandan 'MHP' yanıtı gelince konuşmasını şöyle sürdürdü: '' Aynen öyle, ama bir vagon daha var o da BDP. Sayın Bahçeli, Diyarbakır'da konuşuyor. PKK'yı eleştiriyor. Onun siyasetteki uzantısı BDP'ye niye bir laf söylemedi. Niye konuşamıyorsun? Ha, Elazığ'da onları destekleyecek onun için. Ortaklığı görüyormusun?'' -''KİM DEDİ UYSAL KOYUNUZ''- Bazı yazarlar 'Başbakan, BDP'ye sert çıkıyor' şeklinde yazdıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Polis katillerine karşı, CHP, MHP yumuşak olsun; ben sert olacağım. İmam Hatip talebelerinin yüzlerini yakanlara CHP, MHP yumuşak olsun; Ben sert olacağım. Kimse bana bu noktada akıl vermesin bu kadar açık konuşuyorum. Esnafa zorla, tehditle kepenk kapattıranlara karşı, CHP, MHP, onların yandaş medyası yumuşak olsun; Ben sert olacağım. Çünkü biz yumuşak başlıysak, kim dedi uysal koyunuz. Kesilir belki fakat çekilmeye gelmez boyunumuz, olay bu. Kim milletin karşısındaysa, kim barışın, huzurun, bayrağın karşısındaysa, biz de onların karşısında olacağız hem de en sert şekilde.'