-ERDOĞAN: "LÜBNAN'IN KARIŞTIRILMASINA FIRSAT VERMEYİZ" SAYDA (A.A) - 25.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, zaman zaman Lübnan'ı karıştırmak isteyenler çıktığını, bunlara fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, ''Eğer bunu başarabilirsek, Lübnan bölgede bilesiniz ki yıldız bir ülkedir. Bu güzelliği kirletmeye fırsat vermemek lazım. Burayı kanla kirletmek isteyenlere fırsat vermemek lazım. burayı barışla güçlendirmek lazım'' dedi. Erdoğan, Sayda'da TİKA tarafından yaptırılan Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinin teslim törenine katılarak, bir konuşma yaptı. Başbakan Erdoğan, açılışını yaptığı travma ve rehabilitasyon merkezinin hayırlı olmasını dileyerek, hastanenin Lübnan'da kendi alanında büyük bir açığı kapatacağını söyledi. Hastanenin, en modern teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Lübnan genelinde, Lübnanlı kardeşlerimizin eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermek amacıyla gerçekleştirilen çok sayıda projenin içerisinde ayrı bir önemi ihtiva ediyor. Şu ana kadar 55 okulun da açılışını yaptık. 15 okulla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İki adet sağlık merkezini de Lübnan'a kazandırdık. TİKA, Lübnan'da bazı belediyelerin su ihtiyacını karşılamada da ambulans ihtiyaçlarını karşılamada da gayretlerini devam ettiriyor, kültürel hizmetlerine de Lübnan'da devam ediyor. Lübnan'ın yeniden inşası noktasında görevimizi biliyoruz ve ona göre de bugüne kadar adımlarımızı attık ve atmaya devam ediyoruz. Zira Lübnan bizim kardeşimiz, sizler bizim kardeşlerimizsiniz. 2006 yılında yaşanan acıyı bizler aynen sizler gibi Türkiye'de, Türk Milleti olarak hissettik. Onun için bu tür eserleri Lübnan'a kazandırmak, bizler için ayrı bir memnuniyet vesilesidir. Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Biz biriz, beraberiz, bu birliğimizi, beraberlimizi bozmak isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. Lübnan, 'Kesrette Vahdetin' örneğini vermiş bir ülke. Farklı mezheplerin, etnik unsurların, inançların bir arada bugüne kadar yaşadığı bir ülke. Ama zaman zaman burayı karıştırmak isteyenler çıkıyor, buna fırsat vermemeliyiz. Lübnanlılık ortak paydasında geleceğe yürümeliyiz. Eğer bunu başarabilirsek, Lübnan bölgede bilesiniz ki yıldız bir ülkedir. İşte şu sahile bakın, az önce sordum, 60 kilometre denize kıyısı olan bir güzellik. Bu güzelliği kirletmeye fırsat vermemek lazım. Burayı kanla kirletmek isteyenlere fırsat vermemek lazım. Burayı barışla güçlendirmek lazım. Sizi bu duygular içerisinde selamlıyorum.''