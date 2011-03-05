-ERDOĞAN: "LAF ÜRETMİYORUZ İŞ ÜRETİYORUZ" ERZİNCAN (A.A) - 05.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, laf değil, iş ürettiklerini belirterek, "Benim milletim bu laflardan çok çekti, bununla çok oyalandı. Artık laf değil icraat istiyordu milletim. İşte onun için bizi iktidara getirdiniz, bize iktidar teslim ettiniz" dedi. Başbakan Erdoğan, Erzincan'da Kızılay Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, 12 Eylül'de yapılan halkoylamasında yüzde 64 oranında "evet" oyuyla demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, büyük Türkiye idealine sahip çıkan Erzincan'a teşekkür ettiğini belirtti. Cumhuriyeti kuranların yol olmamasının, demiryolu olmamasının ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini belirten Erdoğan, "1923'ün hemen, hemen ardından, başta Erzurum ve Erzincan olmak üzere ülke genelinde bir demiryolu, karayolu seferberliği başlattılar. Ne var ki onlar gitti, bu seferberlik de sona erdi" diye konuştu. "İşte biz bu seferberliği yeniden başlattık, fark bu" diyen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: "Yol yoksa bağımsızlık yok dedik, yol yoksa özgürlük yok dedik, yol yoksa medeniyet yok dedik, kalkınma yok dedik. Bu işin başına da Erzincan'ı bilen, Erzincan'ın acılarını bilen, kendisi de Erzincanlı olan bir kardeşimizi getirdik, Binali Yıldırım. Biz görevi devraldığımızda, 2002, Cumhuriyetimizin 79'uncu yılı, 79 sene geçmiş aradan, yapılan, değerli kardeşlerim, duble yol miktarı 6 bin 100 kilometreydi. Biz bunun üzerine şu iktidarımız döneminde 8 yılda 13 bin 600 kilometre duble yol ilave ettik. 8 yılda, bu ne demektir aslında biliyor musunuz? Yani Cumhuriyet tarihini de aslında 8'e böleceğiz ve onu 8'e böldüğünüz zaman şu 13 bin 600'ü de 10 ile çarpmamız lazım. Onu 10 ile çarptığımız zaman bu yaklaşık 130 bin kilometre yapar. Böyle çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Bakın ben size bir örnek vereyim, 2002 yılının sonunda Erzincan'da ne kadar bölünmüş yol vardı biliyor musunuz? Ne kadar? 7 kilometre. Peki biz şu iktidarımız döneminde, 8 yılda Erzincan'a ne kadar bölünmüş yol yaptık biliyor musunuz, tam 247 kilometre bölünmüş yol yaptık. Halep oradaysa arşın Erzincan'da. Değerli kardeşlerim, 79 yılda yapılanın 35 katından fazlasını yaptık. Biz laf üretmiyoruz, biz iş üretiyoruz. Mesele bu. Benim milletim bu laflardan çok çekti, bununla çok oyalandı. Artık laf değil icraat istiyordu milletim. İşte onun için bizi iktidara getirdiniz, bize iktidar teslim ettiniz." Millete layık olma gayreti içinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "Hamdolsun şu ana kadar da sözümüzde durduk, durmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bölünmüş yol haritasını, deniz yolları, demir yolları haritasını kökten değiştirdik. Az önce değerli Bakanım ifade etti. Kendilerine şunu söylemiştim, Binali, bak, artık bunun adı hava yolu olmayacak, halkın yolu olacak. Yani benim vatandaşım artık otobüsle gitmeyi yavaş yavaş bırakacak, uçakla gidebilir hale gelecek. Artık benim vatandaşım uçaklarla gidebiliyor mu, elhamdülillah bugünleri görebildik, gidebiliyor. Uçakla seyahat, sadece kaymak takımının işiydi. Ama şimdi benim vatandaşım da gidebiliyor. Bugünleri gördük" diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Cumhuriyeti kurma mücadelesini verenlerin doğru dürüst tren bile göremediğini ama şimdi hızlı trenin Erzincan'a da geleceğini söyledi. Ankara ile Eskişehir'in hızlı trenle birbirine bağlandığını ifade eden Erdoğan, Ankara-Konya hattının tamamlandığını, test sürüşlerinin yapılmakta olduğunu, mayısta normal sürüşlere başlanmasının planlandığını anlattı. Ankara-Sivas hattında ve Bursa hattında çalışmaların devam etiğini dile getiren Erdoğan, "Şimdi artık sırada Sivas-Erzincan tren hattı var. Bu yılın yatırım programına Sivas-Erzincan hızlı tren hattını aldık, inşallah çalışmalara başlıyoruz. Ankara-Erzincan arasını 3,5 saate indiriyoruz. Ankara'dan bineceksiniz hızlı trene 3,5 saat sonra buradasınız" diye konuştu. Erzincan-Trabzon hızlı tren hattını da projelendirdiklerini ve çalışmalarını başlatacaklarını belirten Erdoğan, "Erzincan'a hayırlı olsun. Trabzon'a hayırlı olsun, Sivas'a hayırlı olsun. Konya'ya hayırlı olsun. Eskişehir'e, İstanbul'a hayırlı diyoruz. George hızlı trene binecek de Helga hızlı trene binecek de benim Ahmet'im, Mehmet'im, Hasan'ım, Hüseyin'im, Ayşe'm, Fatma'm niçin binemesin. Onlar da binecek" dedi.