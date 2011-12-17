-Erdoğan: "Kendi kirli kanlı tarihlerine baksınlar'' İSTANBUL (A.A) - 17.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir tarihçi, hiçbir siyasetçi bizim tarihimzde soykırım göremez. Soykırım görmek isteyenler dönsünler ve kendi kirli kanlı tarihlerine baksınlar'' dedi. Erdoğan ve Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdulcelil, Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplatısı düzenledi. Batılı kaynakların 8 Mayıs 1945'de öldürülen 100 fransız askerini öne çıkarırken sayısı 45 bin olduğu söylenen Cezayirli şehitlerden bugün hiç kimsenin bahsetmediğini ifade eden Endogan, ''Aynı şekilde 1994'de Ruanda'da 800 bin insanın katledilmesinden Fransa'nın rolü hiç tartışılmıyor. Hiçbir tarihçi, hiçbir siyasetçi bizim tarihimzde soykırım göremez. Soykırım görmek isteyenler dönsünler ve kendi kirli kanlı tarihlerine baksınlar'' dedi. Erdoğan, ''Sözde Ermeni Soykırımını inkar edenlerin cezalandırılmasını öngören, 22 Aralık'ta da Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek olan teklifin, Türkiye-Fransa ilişkilerinde tamiri zor hasarlar açacağını sayın Sarkozy'e çok açık ve net şekilde ifade ettim. Böyle bir girişim hiç kimseye yarar sağlamaz'' diye konuştu. Erdoğan, ''Umuyorum ki, Fransa Ulusal Meclisi, tarihi çarpıtma, tarihi yalanları inkar edenleri cezalandırma yanlışından bir an önce döner. Türkiye olarak, bu kasıtlı, art niyetli, popülist, haksız ve hukuksuz girişimlere karşı, her türlü diplomatik yöntemle karşı duracağımızı burada bir kez daha vurgulamak isterim'' dedi. Erdoğan, Fransa'da gündeme getirilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak, ''Kendi tarihleriyle yüzleşemeyenlerin asılsız iddialar üzerinden Türkiye tarihine saldırmaları çok ciddi bir samimiyetsizlik göstergesidir. Tarih parlamentolarda yapılan oylamalarda yazılmaz'' diye konuştu. -Suriye'deki gelişmeler- Başbakan Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri, uygulamayı, bir diktatörlük olarak gördüklerini belirterek, ''Tarih diktatörleri affetmemiştir. Suriye'deki gelişmeler bu şekilde devam ettiği takdirde, bunu Suriye'nin mevcut yönetimi de görmek durumundadır. Şu anda acımasızca Suriye'de insanlar öldürülmektedir ve burada öldürülen insanlar farklı inançlardan veya düşman olan insanlar değil, Suriye'nin öz evlatlarıdır'' dedi. -Cumhurbaşkanın görev süresi- Erdoğan, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdulcelil ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin düşüncelerinin 7 yıl olması istikametinde olduğunu bildirdi. -Partide ayrılık-gayrılık yok- Sporda Şiddet Yasası ile ilgili olarak, bazı arkadaşlarının farklı açıklamalarda bulunmuş olabileceğini belirten Erdoğan, ''Ama nihai açıklama, çıkan son karardır. Dolayısıyla partimizin içerisinde, herhangi bir ayrılık-gayrılık böyle bir şey söz konusu olamaz'' dedi. -Başbakan 4 kilo verdi- Öte yandan, geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Erdoğan, ameliyat sonrası 4 kilo kaybettiğini de açıkladı.