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Politika

ERDOĞAN: "KASETLERDEN DOLAYI BİZİ SUÇLAYANLAR HEZEYAN İÇİNDE" İSTANBUL (A.A)

22 Mayıs 2011 19:35

-ERDOĞAN: "KASETLERDEN DOLAYI BİZİ SUÇLAYANLAR HEZEYAN İÇİNDE"  İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu kaset komplolarından dolayı bizi AK Parti'yi suçlayanlar çok ciddi bir hezeyan içindeler. Özellikle CHP'nin kaset mamulü kasetlerden nemalanmış kasetler sayesinde iş başına gelmiş genel başkanının çıkıp AK Parti'ye iftira atması kendi münasebetsiz pozisyonunu örtme çabasından başka bir şey değildir. CHP'de kaset mağduru beyefendiyi yeniden milletvekili adayı yapan, kaset mağduru hanımı liste dışı bırakan bizzat Kılıçdaroğlu'dur. CHP'de, eski genel başkanı şantaj için odasında bayan gazeteciyle pazarlık yapan da yine bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu ortaya saçılan kasetlerden dolayı sağı solu suçlayacak en son kişi de yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur'' dedi Erdoğan, ''MHP'yi de ayrı çirkin kaset tezgahları ile şekillendirmek, yeniden tasarlamak istiyorlar. Bunu çok çirkin çok tehlikeli gördüğümü ifade etmek istiyorum. Siyaset elbette ki kirinden, pasından edepsizliklerden arındırılmalıdır. Elbette temiz olmalıdır. Ama bunu milletim sandıkta yapar. Demokrasilerde siyaset tasarımını siyasetin yeniden dizaynını, sadece ve sadece millet yapar'' dedi.

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