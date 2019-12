-ERDOĞAN: "KARARI OLGUNLUKLA KARŞILAMALIYIZ" İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, yargının vermiş olduğu bir karar üzerinde herhangi bir yoruma girmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, ''Burada aslolan şey gerçek kişilerle tüzel kişiler noktasındaki değerlendirmelerdir. Bunun hassasiyeti bana göre çok daha büyük önem arz eder, diye düşünüyorum'' dedi. Kendisinin de Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Erdoğan, ''Bunu olgunlukla karşılamamız lazım'' diye konuştu. Erdoğan, 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanlık güreşini izledikten sonra Havsa ilçesinin Osmanlı köyüne geldi. Başbakan Erdoğan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile köy kahvesinin bahçesinde oturup çay içti. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bazılarına da imza dağıttı. Erdoğan, köyün anı defterini de imzaladı. Bu arada, Konya'da okuduğunu ve üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen genç bir kız, 4 yıldır bir öğrenci yurduna yerleştirilemediğini söyledi. Erdoğan, bu öğrencinin de sorunuyla ilgilendi. Başbakan Erdoğan, buradan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını da yanıtladı. ''Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tutuklandı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?'' diyen bir gazeteciye Başbakan Erdoğan, ''Yargının vermiş olduğu bir karar. Benim şu anda bu karar üzerinde herhangi bir yoruma girmem doğru olmaz. Bunların gerekçesinde ve var ne yok bunları da zaten bilmiyorum'' karşılığını verdi. Bir gazetecinin ''Kararın ardından özellikle Bağdat Caddesi'nde taraftarlar taşkınlık yapmış. Basın mensuplarına saldırılmış, etrafa zarar verilmiş'' sözleri üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: ''Tabii burada özellikle Fenerbahçe sevdalılarının, Fenerbahçe taraftarlarının bu tür yargıya intikal etmiş kararları olgunlukla karşılamaları bana göre özgürlükler noktasında demokratik parlamenter sistem içerisinde, Fenerbahçe camiasına da yakışan bir tavır olmalıdır. Yani bu konu da her zaman söylüyorum, ben de bir Fenerbahçeliyim ama bunu olgunlukla karşılamamız lazım. Çünkü yargı böyle bir karar veriyor. Burada aslolan şey gerçek kişilerle tüzel kişiler noktasındaki değerlendirmelerdir. Tabii bunun üst mahkemelere itirazları var. İnanıyorum ki Aziz Bey'in şu anda avukatları o süreci de takip edecektir. Temenni ederiz ki sonu hayırlı olur.'' -CHP'YE DAVET- Bir gazetecinin ''AK Parti ile CHP arasında yarın bir uzlaşma metni, ortak bildiri bekleniyor. Bununla ilgili son durum nedir?'' sorusu üzerine de Erdoğan, bu konuda CHP Grup Başkanvekillerinin ne gibi bir teklifle geleceklerini bilmediğini ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi: ''Ama her zaman biz iyi niyetle buna bakacağımızı söyledik. Tekliflerini arkadaşlarım görsünler. Gördükten sonra zaten değerlendirmelerimizi benimle de istişare ederek ona göre biz gerekli yaklaşımı gösteririz ama dediğim gibi biz hiçbir zaman yargıyı özellikle tasarruf altına alacak bir hareketin içerisinde olamayız. Öyle bir yetkimiz yok. Bizim için, her zaman söyledik, çözüm yeri parlamentodur ve parlamentoda gelip, özellikle de anamuhalefet partisine yakışan budur. Çünkü anamuhalefet partisi olmak başka bir şey, marjinal parti olmak başka bir şey. Marjinal partilere yakışır bir tavır içerisinde anamuhalefet partisinin olmaması gerekir. Gelip yemini yapmak sureti ile 'ben demokrasiye nasıl katkıda bulunabilirim, temel hak ve özgürlüklere nasıl bir katkıda bulunabilirim, meydanlarda yeni bir anayasa ile ilgili bir sözümüz var, bu sürece nasıl katkıda bulunabilirim?'... Bunu düşünmek lazım. Yoksa 'İki arkadaşımız seçilmiş ama bunlar yemin etmiyor. Bundan dolayı onlar yemin etmedikçe biz yokuz'. Bu yaklaşım, yaklaşım değil. Bu yargının vereceği bir karardır ve burada yani böyle bir yaklaşımla adeta bir dayatma içinde netice alma yolu yanlıştır diye düşünüyorum. Onun için biz CHP'yi parlamentoda yemin etmek sureti ile yasama sürecine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.'' Başbakan Erdoğan, ''BDP'nin 'dışlanıyoruz' şeklinde şikayetleri var'' diyerek değerlendirmesini soran bir gazeteciye de ''Yoo, dışlanan bir şey yok. Yemini yaptığı anda o da çalışmalara katılır'' karşılığını verdi.