-ERDOĞAN: "İSTEYENE GÖRE ÖZGÜRLÜK OLMAZ" ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İsteyene göre özgürlük olmaz. Bir tanımı vardır özgürlüğün ve bu tanım içerisinde neyse bunun adımını hep birlikte atalım ve bütün mesele şu ülke gerilimler ülkesi olmasın mutluluk ve huzur ülkesi olsun'' dedi. Erdoğan, Almanya'ya hareketinden önce, Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin, ''Türban sorunuyla ilgili üniversitelerin dışındaki eğitim kurumları ve kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü ile çalışma talepleri'' konusundaki bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Bakın ne diyorum? Bunların hepsiyle ilgili, yetkili bütün birimler çalışmalarını yapar, o çalışmadan sonra bunun kararı verilir. Bakın, dünya Türkiye'den ibaret değil arkadaşlar, lütfen. Siz gazetecisiniz olaylara bakarken halkı da yanlışa sevk etmeyin. Bakın bunda sizin de çok büyük vebaliniz olur. Onu da söyleyeyim size. Bakın 'Batı, Batı, Batı' diyorsunuz işinize geldiği zaman. 'Amerika' diyorsunuz işinize geldiği zaman, dünyanın değişik ülkelerini söylüyorsunuz. Bütün dünyayı şöyle bir masaya yatırın. Dünyadaki uygulamalar nedir, ne değildir bunları görün. Ve ondan sonra da ülkemizle ilgili bu adımları ona göre atalım. Özgürlüklerin çerçevesini ona göre belirleyelim. İsteyene göre özgürlük olmaz. Bir tanımı vardır özgürlüğün ve bu tanım içerisinde neyse bunun adımını hep birlikte atalım ve bütün mesele şu ülke gerilimler ülkesi olmasın mutluluk ve huzur ülkesi olsun.'' Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile yaptığı görüşme hatırlatılarak, ''Daha önceki açıklamalarda da tek tip askerlik konusunda kendilerinden bir brifing alacağınızı dile getirmiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi?'' sorusuna ise Başbakan Erdoğan, ''Bu ara yoğunluğum var henüz o brifingi almadık, brifingi alacağız, bu konuyu görüşmedik'' yanıtını verdi.