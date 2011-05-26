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Politika

ERDOĞAN: "İDDİALARA DEĞİL TSK'YA BAKIN" AKSARAY (A.A)

26 Mayıs 2011 22:41

-ERDOĞAN: "İDDİALARA DEĞİL TSK'YA BAKIN" AKSARAY (A.A) - 26.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu-2011 ve Efes-2011 Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatları'nın iptal edilmesiyle ilgili ''Hiçbirisine kafa takmayın, iddialar üzerinde durmayın, Silahlı Kuvvetler ne diyorsa ona bakın'' dedi. Başbakan Erdoğan, AK Parti Aksaray mitinginin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ''Tatbikatın iptaliyle ilgili nedeni kamuoyu çok merak ediyor. Bu konuda bir açıklamanız olacak mı? sorusuna, ''Aynen açıklandığı gibi. Başka hiçbir şey yok'' yanıtın verdi. Erdoğan, bir gazetecinin, ''Bir çok iddia var ortada'' demesi üzerine, ''Hiçbirisine kafa takmayın, iddialar üzerinde durmayın, Silahlı Kuvvetler ne diyorsa ona bakın'' dedi. Erdoğan, bir gazetecinin ''Silahlı Kuvvetler de bir gerekçe açıklamadı'' sözleri üzerine de ''Her şeyin gerekçesi açıklanır mı?'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, bugün İstanbul'da meydana gelen saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü de söyledi.

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