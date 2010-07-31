-ERDOĞAN: "HAKLAR KONUSUNDA EŞİTLİK DİYORUZ" HATAY (A.A) - 31.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kadın-erkek fırsat eşitliği diyoruz. Haklar konusunda eşitlik diyoruz. Yoksa fiziki eşitlikten bahsetmiyoruz. Kadın-erkek fiziki olarak hiçbir zaman eşit olamaz. Bu mümkün değil. Mümkün olur mu? Erkek erkektir, kadın kadın. Ama bunlar birbirinin tamamlayıcısıdır'' dedi. Başbakan Erdoğan, Hatay'da Şehit Süleyman Yılmaz Lisesi, Şehit Ömer Faruk Adaş İlköğretim Okulu ve Şehit Mustafa Dolunay Anaokulu ile Hatay'ın ilçelerinde bulunan toplam 15 okulun resmi açılış törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, bugün açılışı yapılan okullarda toplam 330 derslik bulunduğunu ve bu okulların 23 milyon TL'ye mal olduğunu bildirdi. Erdoğan, ''Tüm bunlar insanımızın hayat standardını yükseltecek, cehaletle mücadelede bizi başarılı kılacak adımlar'' dedi. Türkiye'nin kalkınması için AK Parti Hükümeti'nin 4 temel unsur konusunda adımlar attığını kaydeden Erdoğan, bu alanların adalet, sağlık, eğitim ve güvenlik olduğunu söyledi. Hükümet'in bu alanlarda attığı adımlardan örnekler veren Erdoğan, şöyle konuştu: ''Sağlıkta Türkiye'nin dört bir yanında hastanelerimizde artık insanca sağlık hizmeti veriliyor, tedaviler gerçekleştiriliyor. Hastanelerde koğuş sisteminden tek odalı, çift odalı banyolu tuvaletli odalara geçiş yaptık. Önceden böyle bir sistem yoktu. Sağlam girseniz hastanelerden hasta çıkardınız. Böyle bir durum vardı. Ama şimdi sistem değişti. Vatandaşlar tedavinin yanı sıra ilaçlarını da çok rahat bir şekilde alıyor.'' İlköğretimde erkek öğrencilere 20, kız öğrencilere 25 lira, aynı şekilde orta öğretimde erkek öğrencilerE 35 lira, kız öğrencilere de 45 lira destek verdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu yardımı, bu desteği anneye veriyoruz, babaya değil. İşte kadın-erkek eşitliğinin istismarını yapanlara söylüyorum. Bak bu sadece bir tanesi. Biz burada anneyi ön plana çıkarırken şefkatte anne, babaya göre daha farklı olduğu için bu adımı, bu tercihi yapıyoruz, istismarını değil. Cennet annelerin ayakları altına boşuna konmadı. Kadın-erkek fırsat eşitliği diyoruz. Haklar konusunda eşitlik diyoruz. Yoksa fiziki eşitlikten bahsetmiyoruz. Kadın-erkek fiziki olarak hiçbir zaman eşit olamaz. Bu mümkün değil. Mümkün olur mu? Erkek erkektir, kadın kadın. Ama bunlar birbirinin tamamlayıcısıdır. Her ikisi bir arada olduğu zaman birbirini tamamlar ve o zaman aile meydana gelir.'' Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ve milletvekilleri ile kurdele keserek okulların ortak açılışını yaptı. Erdoğan, 3 okula ismini veren şehitlerin ailelerine de plaket takdim etti.