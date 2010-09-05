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Politika

ERDOĞAN "EVET"Çİ GRUPLA SOHBET ETTİ İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2010 18:47

-ERDOĞAN "EVET"Çİ GRUPLA SOHBET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nden ayrılırken, halk oylaması için ''evet'' propagandası yapan grupla kısa süre sohbet etti. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılmak için Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. Erdoğan, 12 Eylülde yapılacak referandum öncesinde bugün başlayan propaganda yasakları dolayısıyla sivil plakalı araç kullandı. Erdoğan'ın, ünlü İrlandalı Rock grubu U2'yu kabulü sırasında, ofis önünde Küçükyalı Spotçular Derneğinden bir grup, sağanak yağmur altında üzerinde ''Haydi Türkiye tarihlerde yok olmaya değil, 12 Eylülde tarih yazmaya 'evet'. Sana aşığız Türkiye'' yazılı pankart açtı.   ''Evet'' yazılı şapka ve tişörtler giyen grup, ''Referanduma evet'' ve ''Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'' şeklinde sloganlar attı. Erdoğan, ofis önünde aracını durdurarak gruptakilerle bir süre sohbet etti. Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın evinin bulunduğu Kısıklı'daki caddelere, Üsküdar Rizeliler Derneği tarafından ''He deduk da evet'' pankartı asıldı.

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