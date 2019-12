-ERDOĞAN: "ESNAFımızın SAĞDUYULU DAVRANACAĞINA İNANIYORUM'' ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Edep, ahlak, dürüstlük timsali esnaf ve sanatkarların siyasete dışardan yapılan bazı müdahaleler karşısında her zamanki gibi sağduyulu bir tavır ve tepki belirleyeceğine gönülden inandığını'' söyledi. Erdoğan, TESK İstişare ve Değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, geçen 8,5 yıl boyunca, Türkiye büyüdükçe, imkanlar arttıkça, bunu en üst seviyede esnaf ve sanatkara yansıtmanın gayreti içinde olduklarını kaydetti. Fiili olarak yüzde 47 olan esnaf kredi faizlerini, yüzde 5’e kadar indirdiklerini, 2002'de kredi üst limiti 5 bin lira iken, bugün 100 bin liraya çıktığını, kredi kullanan esnaf sayısının 27 kat arttığını anlatan Erdoğan, ''Bazen diyorlar ki 'Biz kredi alamıyoruz.' Ama 27 kat arttı, nasıl oluyor bu iş? Demek ki alıyorsunuz, demek ki kredi alma noktasında bir yerde bir eksikliğiniz var. Bunu giderin siz de alın'' dedi. Başbakan Erdoğan, yaklaşık 60 bin esnaf ve bunların 120 bin kefilinin 490 milyon lira tutarındaki borçlarını yeniden yapılandırdıklarını, 215 milyon lira gecikme faizi borcunu sildiklerini kaydetti. Başbakan Erdoğan, 92 küçük sanayi sitesi kurduklarını, 45 bin kişiye daha sağlıklı bir çalışma ortamı temin ettiklerini, Esnaf ve Sanatkar Değişim, Dönüşüm ve Destek Programını açıkladıklarını ve bunu uygulamaya devam ettiklerini kaydetti. ''Kredi ve finansman şartlarının iyileştirilmesinden eğitime, vergi ve istihdam yükünün azaltılmasından hukuki düzenlemelere kadar her alanda büyük bir dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz'' diyen Başbakan Erdoğan, ''Torba Yasa'' olarak bilinen 6111 sayılı yasa ile borçların yeniden yapılandırılmasından sosyal güvenlik haklarına, eğitimden istihdama, kredilerden desteklere kadar birçok konuda esnaf ve sanatkarlara nefes aldırdıklarını belirtti. En son TESK'in de girişimleriyle 16 banka ile kredi kartı borçlarına ilişkin bir borç yapılandırması protokolü imzalandığını, Rekabet Kurumunun da bunu onayladığını söyleyen Erdoğan, bunun da hayırlı olmasını diledi. 12 Haziran seçimlerine bugün çıkarılırsa 19 gün kaldığını anımsatan Başbakan Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara şöyle seslendi: ''12 Haziran seçimleri, ülkemiz açısından, özellikle de ekonomi noktasında çok büyük önem arzediyor. Fakat sizler ekonominin içinde ve adeta kılcal damarları oluşturan bir mekanizmasısınız. Sizinle popülist bir yaklaşım içerisinde olmayacağım, menfaatçi bir yaklaşım içerisinde olmayacağım. Gerçekler neyi gerektiriyorsa ben size onu ifade edeceğim. Kaldı ki bugüne kadar zaten yaptıklarımızı biliyorsunuz. Bu da yapabileceklerimizin teminatıdır. Başlattığımız yatırımları tamamlamak, büyük projelerimize start vermek, 2023 hedeflerimize ulaşmak için kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Esnaf ve sanatkarımız açısından son derece önemli olan istikrar ve güveni muhafaza etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu istikrar kaybolursa benim esnafım batar, işte 2002 öncesinde yaşanılan gibi. Şu anda ben hamd ediyorum. Senetlerde, çeklerde ciddi bir olumlu gelişme var. Bu nasıl oluyor? Artık herkesin ödeme gücü artmaya başladı. Böyle bir konuma geldik. Zaten esnaf ve sanatkarımızın bu noktada özellikle ödeme noktasındaki haysiyeti, şahsiyeti her zaman için çok çok önemli olmuştur. Esnaf ve sanatkarda ödememe gibi birşey adeta yok gibidir. Yani yüzde 1'ler civarında, azami yüzde 2'lere çıktığı dönemler olmuştur. Her zaman aldığı borcu ödemiştir. Her alanda olduğu gibi ekonomide Türkiye'nin önünü açacak yeni bir Anayasa'yı, sizlerin de katkılarıyla yapacağız. Böylece 2023 hedeflerimizi sağlam bir hukuki zemin üzerinde ilerleteceğiz.'' -''HIRSIZA KİLİT DAYANMIYOR''- Konuşmasında Ahilik teşkilatına da değinen Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkar, tarihimiz boyunca toplumsal yapımızın çimentosu olmuştur. Ahilik teşkilatı, sadece ekonominin içinde bir aktör olmaktan ibaret değildir. Ahiler, bununla birlikte, medeniyetin oluşmasında, kültürün aktarılmasında, özellikle de ahlak, edep, dürüstlük gibi bizi biz yapan değerlerin güçlenmesinde en büyük sorumluluğu yüklenmiş ve yüklenenlerden olmuşlardır. Dürüstlük, şükür, kanaat, dayanışma, paylaşma, kardeşlik gibi hasletlerimiz, hiç kuşkusuz esnafımızın ayakta tuttuğu, aynı zamanda esnafımızı, esnafımızla birlikte milletimizi ayakta tutan hasletlerimizdendir. Ahilik teşkilatının o evrensel ve insani tavsiyeleri bugün her zamankinden fazla önem ihtiva ediyor. Ahilerin, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran'dan tevarüs ettirdikleri, 'eline, diline, beline hakim ol' düsturu, bugün her zamankinden daha fazla önem arzediyor. Değerli kardeşlerim, tabii biz büyüklerimizden de dinledik ama kendimiz de kısmen yaşadık. Neydi o, öyle bilirdik ki dükkanlarımızın kapıları bile kapanmazdı. Yani vatandaş, öyle anlar olurdu ki, ben çocukluğumu hatırlarım, gelir oradan birşey alır, parasını oraya bırakır yoluna devam eder. Bugünleri ben şahsen gördüm ama bize daha ilerisini de büyüklerimiz anlatırlardı. Fakat şimdi bu kaldı mı? Maalesef. Şimdi kilit üzerine kilit vuruyorsun. Niye? Koruyabilmek için maalesef. Bir de artık kameralar koyuyoruz o kameralar da yetmiyor, biz bir de sokaklara, caddelere artık kameralar koyuyoruz ki işi daha da sağlama alalım diye. Ama tabii hırsıza kilit dayanmıyor. Böyle durumdayız. Ahilik teşkilatının o evrensel ve insani tavsiyelerine bugün gerçekten çok ihtiyacımız var. İnşallah TESK bunu başaracaktır diye düşünüyorum. Edep, ahlak, dürüstlük timsali esnaf ve sanatkarımızın, siyasete dışardan yapılan bazı müdahaleler karşısında da her zamanki gibi sağduyulu bir tavır ve tepki belirleyeceğine gönülden inanıyorum.'' -''BATI'DAN DAHA KÖTÜ DURUMA DÜŞERİZ''- İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın başarılı geçmesini dileyen Erdoğan, TESK Başkanı'nın dile getirdiği ''emekli olanlardan çalışanların durumu'' ile ilgili konuya da değinerek, bunun dünyada uygulaması bulunduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Tabii bu, erken emekliliğin Türkiye'ye ne bedel ödettirdiğini gösteriyor. Bu yasayı çıkarıp da genç yaşta bizim esnafımızı, vatandaşımızı emekli edenlerin; bu memur olabilir, işçi olabilir; bu ülkeye ne bedel ödettirdiklerini gösteriyor. Ne yapacak yani 45 yaşında, 36 yaşında emekli olan bir insanın evde oturabilecek bir hali var mı? Birşey yapması lazım. Ne yaptılar, oraya, buraya, her tarafa girip çalışmak istediler. Ama bu da bize birşey getirdi, ülkenin istihdam planlarını da tamamen altüst etti. Çünkü biz nüfusu da artan bir ülkeyiz. Bunun da olması lazım. Ben ısrarla söylüyorum. Bu ülkenin genç, dinamik nüfusunu eğer dinamitlersek, bu ülkenin geleceği Allah göstermesin yok olur. Bu ülkenin genç, dinamik nüfusuyla çok daha güçlü bir seviyeye ulaşması lazım. Bizim yarı yüzölçümümüze sahip olup, nüfusu bizden fazla olan ülkeler var. Biz ülkemizin ekonomik yapısını bugünkü gibi görmeyelim, 2023 gibi görelim. 2023'de bizim projeksiyonumuz 82 milyon nüfus gösteriyor ama temennim odur ki daha fazla olsun ama genç bir nüfus, dinamik bir nüfus. Çünkü ekonomi dediğimiz, bunun temeli derseniz insandır. Emek insanın türevidir, sermaye insanın türevidir, üretim, tüketim insanın türevidir. İnsan varsa bunlar var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Şu anda Batı yaşlı nüfusundan kahroluyor, 'biz yanlış yaptık' diyor. Şimdi para üstüne para veriyor, teşvik ediyor ama doğurmuyorlar. Türkiye'yi de aynı duruma düşürmek isteyenlere biz prim vermeyeceğiz. Onun için ben her zaman söylüyorum, yine burada söyleyeceğim, bütün nikahlarda söylüyorum, en az 3 tane çocuk diyorum. Çünkü böyle giderse 2037'de Türkiye'nin durumu iyi değil. Aksi takdirde 2037'de yaşlı bir nüfusuna sahip olacağız. Yaşlı bir nüfusa sahip olduğumuz zaman durum felaket. O zaman biz Batı'dan daha kötü duruma düşeriz.'' Başbakan Erdoğan sözlerini, ''Sizlerle buluşmaktan, hasret gidermekten büyük heyecan duyduğumu ifade etmek istiyorum. Her birinize hayırlı işler bereketli kazançlar diliyorum'' diyerek tamamladı. Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının sonunda, salonda bulunanlardan birinin ''Sayın Başbakanım Allah sizi bu ülkeye bağışlasın. Fener şampiyon, AK Parti de şampiyon. Allah yolunuzu açık etsin'' sözlerini tebessümle karşıladı.