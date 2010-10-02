-ERDOĞAN: "DÜŞÜNCELERİM ÇOK AÇIK, NET" TBMM (A.A) - 01.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ile ilgili düşüncelerinin çok açık ve net olduğunu belirterek, ''(Geciken adalet, adalet değildir) Kalıplaşmış bu gerçekliği kimsenin inkar etmesi mümkün değil'' dedi. Erdoğan, Meclisin 23. dönem 5. yasama yılı dolayısıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ''tek tip askerlik'' ile ilgili bir soru üzerine, Genelkurmay Başkanlığının tek tip askerlik ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Çalışmalarını tamamlamasının ardından, Genelkurmay Başkanlığından brifing alacağını ifade eden Erdoğan, ''Brifingden sonra konuyla ilgili kararımızı vereceğiz. Askıya almak, rafa kaldırmak... Böyle bir şey henüz söz konusu değil. Daha konuyla ilgili çalışmaları bile görmüş değiliz, bilmiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şeyi bilmeden karar vermek yanlış olur'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, ''Takvim belli mi, Genelkurmay'ın çalışması ne kadar sürecek?'' sorusuna, ''Onlar hazır durumdalar. Programıma bakıp, önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta zaman ayarlayacağız. Kendilerine yaptığım iade-i ziyarette de onu konuştuk. Kendileriyle bir araya geleceğiz ve bizi brife edecekler'' yanıtını verdi. Konuya sıcak bakıp bakmadığının sorulması üzerine Erdoğan, ''İçeriğini bilmiyorum ki...'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Bedelliyi tekrar gündeme getirmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusuna karşılık, ''Bunlar hep konuluşup değerlendirilecek konular. Şu anda üzerinde durmadığımız bir konuyu burada söylersem olmaz'' cevabını verdi. -ŞURA KARARLARIYLA İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI- ''Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin, Yüksek Askeri Şura kararları ve atamalarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı var. Önünüze geldi mi?'' sorusuna, ''Hayır'' diye karşılık veren Başbakan Erdoğan, kararı nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise ''Öyle bir şey gelmiş değil'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, ''Anayasa'nın ilk 3 maddesinin pozitif yönde değiştirilebileceği'' yönünde bir açıklaması olduğunun hatırlatılması üzerine, ''İçeriğinden haberim yok; görmedim, bilmiyorum'' diye konuştu. -CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN YARGI İLE İLGİLİ SÖZLERİ- Erdoğan, ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında, ilk kez 'Kürt sorunu' dedi, 'benim de boğazım düğümleniyor' dedi. Tutukluluk sürelerinin uzamasının rahatsızlık yarattığını söyledi. Sizin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?'' sorusuna yanıt verirken, şöyle konuştu: ''Bunlar hep konuştuğumuz şeyler zaten. Bu konuyla ilgili benim 2005 Ağustos Diyarbakır konuşmamı şöyle bir hemen internetten çıkarırsanız, orada bunların hepsi var. Son yaptığım Diyarbakır konuşmamda yine bunlar var. Yargı ile ilgili olarak... Bağımsızlığı, tarafsızlığı, buna yönelik düşüncelerim çok açık, net, bunlar belli. 'Geciken adalet, adalet değildir...' Bu zaten kalıplaşmış olan bir gerçektir, bunu kimsenin inkar etmesi mümkün değil. Yani biz de geciken adaleti savunanlardan değiliz. Tam aksine geciken adaletin adalet olmadığını... Bunun için de ne gerekiyorsa bunu yapalım, kadro ise kadro, her şeyi yapalım. Ama bunun için önümüz maalesef kesilmiştir. Biz kadro tahsis edelim derken, işte biliyorsunuz önümüze ne çıkarıldı, kameralar çıkarıldı. Yani mülakatlar, kamera ile yapılsın, falan filan denilince biz de bu işleri durdurduk. Bugüne kadar böyle bir şey olmuş değil, geçmişte böyle bir şey yok. Şimdi bize böyle bir şey söylenince, 'olacak iş değil dedik' durdurduk.'' Başbakan Erdoğan, Numan Kurtulmuş'un Saadet Partisi Genel Başkanlığından istifasının sorulması üzerine, ''Hayırlı olsun'' dedi.