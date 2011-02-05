-ERDOĞAN "CUMARTESİ ANNELERİ"YLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kayıp yakınlarının bulunması istemiyle her cumartesi günü Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yaptıkları için kendilerine ''Cumartesi Anneleri'' denilen grubun temsilcileriyle yaptığı görüşme sona erdi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmeye, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Abdülbaki Boğa, İHD Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Sebla Arcan ve kayıplarını arayan 12 kişi katıldı.