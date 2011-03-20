-ERDOĞAN: "CİDDE FORUMU GELECEĞİMİZE IŞIK TUTUYOR" CİDDE (A.A) - 19.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Cidde Forumu, geleceğimize ışık tutuyor. Cidde Ekonomik Forumu'nun bundan sonra da çok önemli çalışmalara imza atacağına eminim'' dedi. Başbakan Erdoğan, Hilton Oteli'nde düzenlenen Cidde Ekonomik Forumu'nun açılışına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın başında, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın, bölgedeki ülkelerin liderleri arasında yaşça en büyük olduğunu belirterek, ''İkili görüşmemizde, 'Türkiye'de biz en büyüklere ağabey deriz. Size de ağabey diyebilir miyim?' dediğimde, gülerek 'evet diyebilirsin' diyen değerli dostum, Harameyn Şerifin Melik Abdullah'a, 'ülkesine hoşgeldin' diyorum. Kendilerine şifalar diliyorum. Cidde'den kendilerine şahsım ve bakan arkadaşlarım adına en kalbi selamlarımı göndermek istiyorum'' dedi. Cidde Ekonomik Forumu 11. Toplantısı'nın, Suudi Arabistan'a, bölge ülkelerine, İslam alemine ve tüm dünyanın refah ve kalkınmasına hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, bu yılki forumun temasının, ''Bir 21. Yüzyıl Dönüşümü: Küresel Kuvvetlerin Etkisi'' olarak belirlenmesini de son derece isabetli bulduğunu ifade etti. Daha önce 2004 ve 2007 yıllarında da katılma mutluluğunu yaşadığı Cidde Ekonomik Forumu'nun, ufuk zenginleştiren, bölgesel ve küresel meseleler hakkında gerçekten bir beyin fırtınası estiren mahiyet arz ettiğini dile getiren Erdoğan, forumun, misyonuna uygun olarak, kalıcı ekonomik büyüme, istikrarlı bir iş ortamı ve yeni istihdam imkanları oluşturulması yolunda Suudi Arabistan ve Cidde'den tüm bölgeye ve dünyaya bilgi ve bilimin ışığını yaydığını ve büyük bir itibar kazandığını söyledi. İstişarenin, ortak medeniyetlerinin karar alma süreçlerinin en önemli şartı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: ''İstişare yoluyla, sorunların tek tek aşılacağına, mevcut şartların çok daha yüksek seviyelere çıkarılacağına şüphe yoktur. Cidde Forumu, bir yandan istişare kültürünü en güzel şekilde işletirken, diğer yandan da saygın bilim adamları ve uzmanların katkılarıyla geleceğimize ışık tutuyor. Cidde Ekonomik Forumu'nun bundan sonra da çok önemli çalışmalara imza atacağına eminim. Forumu düzenleyen tüm kardeşlerime, katkı sağlayan kurum ve şahıslara buradan kalbi şükranlarımı sunuyorum. Forum çerçevesindeki katkılarımı, yarın yapacağım kapsamlı konuşmamla sizlerle paylaşacağım. Gündemi etraflıca yarın değerlendirmek istiyorum. Bu fırsattan faydalanarak, saygıdeğer Prens Mekke Bölgesi Emiri Halid Al-Faysal'a nazik davetleri ve değerli kardeşim Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Salih Kamil'e, sıcak evsahipliği için içten teşekkürlerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum.'' Suudi Arabistan'ın ticaret merkezi, Haremeyn'in kapısı, Kızıldeniz'in incisi, tarihi Cidde şehrini bu vesileyle bir kez daha ziyaret etmekten duyduğum mutluluğu ifade ediyor, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Başbakan Erdoğan, konuşmasının sonunda salonda bulunanlardan büyük alkış aldı. Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Salih Kamil de yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler kullandı. Kamil, şöyle konuştu: ''Allah'ın ona verdiği bir liderlik özelliği var. Filistin ve Gazze sorunlarında sanki bir Filistinli gibi hareket etti. Kendinden önce onun gibi bir lider görülmedi. Ülkesinde ekonomiyi çok önemli düzeye çıkardı. Kalkınmayı gerçekleştirerek yaptığı bir devrimdir. Artık Avrupa ülkeleriyle rekabet halinde olan bir Türkiye var. Deneyimi, birikimi örnek olan bir liderdir. Forumun onur konuğu olarak kendilerini ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz'' dedi.