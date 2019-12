-ERDOĞAN: "CHP'NİN EĞİTİM PROGRAMINDA İMAM HATİP YOK" AKSARAY (A.A) - 26.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin eğitim programında imam hatip liselerine ilişkin bir düzenleme olmadığını belirterek, ''Bu imam hatiplerle sizin alıp veremediğiniz ne, meslek liselerinden alıp veremediğiniz ne? Şu meslek liselerinin üzerinden elini çek Kılıçdaroğlu. Bir defa haddini bil, meslek liseleriyle imam hatiplerle uğraşma'' dedi. Partisince Aksaray Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Erdoğan, seçim için kendisinin ve arkadaşlarının il ve ilçeleri dolaştığını, partililerin de kapı kapı dolaşması gerektiğini belirterek, ''Sizin alın teriniz, bu hamurun mayası, her şeyi, o mayaya ihtiyacımız var'' dedi. 12 Haziran seçimlerinin AK Parti iktidarının başladıklarını bitirmek için yeni bir başlangıç olacağını ifade eden Erdoğan, ''12 Haziran, 2023 hedeflerimizin atılım noktası olacak. 12 Haziran, daha büyük projelerin, devasa yatırımların start alacağı tarih olacak. En önemlisi, 12 Haziran, yeni bir Anayasa için, demokrasi için, kardeşliğimizin daha da pekişmesi için, özellikle de çetelerle mücadele için bir milat olacak'' diye konuştu. İktidarı 3 Kasım 2002 seçimlerinde MHP-DSP ve ANAP koalisyonundan aldıklarını, beş yıllığına iktidara seçilen MHP'nin ancak iktidarda üç buçuk yıl kalabildiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: ''MHP üç buçuk yılda ne yaptı? Götüremedi işi, kaçtı gitti. Sen kaçıp giden bir partisin, şimdi hangi yüzle milletin huzuruna geliyorsun. Beş yıl yönetemedin, hangi yüzle 2023'ü konuşuyorsun. 2023 büyük düşünenlerin, hizmet ehlilin işidir, kaçıp gidenlerin değil, Türkiye'yi büyütenlerin işidir. MHP'den aldığımızda iktidarı milli gelir kaçtı 230 milyar dolardı. Küresel krize, finans krizine rağmen şu anda bizim milli gelirimiz 740 milyar dolar oldu. 230 milyar dolar nere, 740 milyar dolar nere. Neredeyse bire üç artış var. Devletin borçlanma faizi neydi biliyor musunuz? MHP borç da alamıyordu, kredi veren yoktu. Yüzde altmış üç faizle borçlanıyordu, şu anda yüzde yedi. Yüzde altmış üç nere, yüzde yedi nere. Aradaki fark yüzde elli altı. Bu faiz kimin cebinden çıkıyordu? Benim Aksaraylı kardeşimin, çiftçimin, memurumun, işçimin, köylümün, BAĞKUR'lumun cebinden çıktı. Şimdi benim vatandaşımın cebinde kalıyor. Enflasyon yüzde otuz olmuştu, şu anda yüzde dört. Aradaki fark yüzde yirmi altı, yüzde otuz kimin cebinden çıkıyordu, vatandaşımın. Sayın Bahçeli, önce bunların hesabını ver. Benim Aksaraylı kardeşlerim bunlar bankaları batırmadılar mı? Bu bankaları, yirmi bir bankayı fono devretmediler mi? Bu 40 milyar dolara mal oldu, kimin cebinden çıktı, bu paralar, halkımın, vatandaşımın cebinden çıktı. Küresel finans krizine rağmen Türkiye'de bir tane banka battı mı, sigorta şirketi battı mı? ABD'de Brothers battı, Türkiye de batmadı. Bunlar IMF'nin kapısında kuyruk değil miydi? Gittiler IMF'den 30 milyar dolar borç aldılar, bize 23 milyar dolar borç devrettiler. Ödedik, ödedik, şu anda 4.9 milyar dolar borç kaldı. Problemimiz yok, öderiz, ama çok cüzi faizi olduğu için Nisan 2013'e kadar öderiz. Üç buçuk yıl oldu, biz IMF ile Stand-by anlaşması yapmıyoruz. Yere sağlam basıyoruz. Düşmedik, evvel Allah düşmeyiz, sağlam gidiyoruz. Yalana, talana, dolana aldanmayın.'' -''SAYIN BAHÇELİ'NİN İŞİ, GÜÇÜ BANA HAKARET ETMEK, KÜFRETMEK''- Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürekli kendisine hakaret ve küfür ettiğini belirten Erdoğan, ''Milliyetciyiz diyorlar değil mi? Bunlar kafatası milliyetçisi, bunlar ırkçı, dürüst değil. Ben MHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, milliyetçilik milletini, vatanını sevmektir. Ben buradan Sayın Bahçeli'ye hakaret ettim mi, küfrettim mi? Sayın Bahçeli'nin işi, güçü bana hakaret etmek, küfretmek'' diye konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce TOKİ'den sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü ve o dönem TOKİ'nin yılda 130-150 arasında konut yaptığını anımsatan Erdoğan, ''Bu ara TOKİ'ye kafayı taktı Sayın Bahçeli. Üç tane konut yapmış ayıp eline, diline dursun. Fakat sormak lazım, Sayın Bahçeli'ye 'Üç buçuk senede kaç tane konut yaptın' diye'' dedi. TOKİ'nin şu anda 490 bin konutun inşaatını devam ettirdiğini, 360 bin konutun sahiplerine teslim edildiğini, Aksaray'da da TOKİ konutlarının yapıldığını anlatan Erdoğan, ''Faizsiz konutlar verdik, on, on beş, yirmi vadeyle bunları verdik. Şimdi yeni bir adım atıyoruz, yeni evlenen ama hiçbir geliri olmayanlara 50-65 metrekare arası mobilyalı, beyaz eşyalı daireleri peşinatsız ayda yüz yirmi lira taksitle, yirmi yıl vadeyle vereceğiz. Biz bunu yapar mıyız? Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır'' diye konuştu. İktidara geldiklerinde Merkez Bankasının kasasında 27.5 milyar dolar varken bugün Merkez Bankasının kasasında 95 milyar dolar bulunduğunu, Merkez Bankasının güçlendirildiğini, milli banka haline getirildiğini anlatan Erdoğan, iktidarları döneminde yatırımlardan da taviz vermediklerini, eğitim, sağlık ve sosyal alanlardaki yatırımların hızla devam ettiğini söyledi. -''MESLEK LİSELERİNİN ÜZERİNDEN ELİNİ ÇEK KILIÇDAROĞLU''- ''Biz hayal konuşmuyoruz, yaptıklarımızı konuşuyoruz'' diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bay Kemal, Merkez Bankasındaki 95 milyar dolara sulanmış. 'Her aileye 600 lira dağıtacağım' diyor. Şimdi değişti 150 liraya düştü, 250 liraya çıktı. Şimdi de bin 200'e kadar dağıtacağım diyor. Bekara karı boşamak kolay, sırtında yumurta küfesi de yok, at atabildiğin kadar. Nerede ne istiyorlarsa veriyor. Elma isteyene elma, armut isteyene armut, yahu ilke olur ilke. Kılıçdaroğlu, eğitim programını açıklıyor, orada imam hatip yok. Ne kadar imam, müezzin lazımsa o kadar imam hatip olacakmış. Buna sorun, deyin ki 'imam hatipte ne dersler okutuluyor' diye. İnanın bilmez. Bunların feriştahı karşıma gelmiştir, sormuşumdur, 'ne okutuluyor' diye, inanın bilememiştir. Çünkü biz buralardan geçtik. Ben imam hatip mezunuyum, ama bizi imam hatip mezunu olarak üniversiteye almadılar. Gittik lise bitirdik, lise diploması ile üniversiteye gittik. Dört çocuğumun dördü de imam hatip mezunu, onları da almadılar. Hani yanlış komşu, ev sahibi yaptırır meselesi var ya, çocuklarımızın durumu öyle. Bu imam hatiplerle sizin alıp veremediğiniz ne, meslek liselerinden alıp veremediğiniz ne? Şu meslek liselerinin üzerinden elini çek Kılıçdaroğlu. Bir defa haddini bil, meslek liseleriyle imam hatiplerle uğraşma. İmam hatipliler bütün derslerin, hepsini okuyor, sonra üniversite sınavına giriyor. Kazanırsa kazanıyor, kazanmazsa kazanamıyor, ne uğraşıyorsun çocuklarla. Bunlar bilginin değerini bilenlerden değil, bunlar ayrımcılık yapanlardan. Bunların genlerinde var ama biz bunlara haddini nerede bildireceğiz. 12 Haziran'da sandıklarda bildireceğiz.'' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir dönem SSK Genel Müdürlüğü yaptığını anımsatan Erdoğan, ''Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlüğü döneminde SSK hastanelerinde benim Ayşe, Fatma ablam az mı çile çekti. Anamızı ağlattın, anamızı. Artık SSK hastanesi kaldı mı? Hastahanelerin hepsi birleşti. Bunları niye yapıyoruz, biz size sevdalıyız, sevdalı. Bizim bu millete aşkımız var, dertliyiz biz, onun için biz Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki 'kelin ilacı olsa başını sokarmış'. Bak görev yaptın, bu milleti inim inim inlettin. Senin şu andaki vaatlerin oradan belli. Benim milletim 12 Haziran'da genel müdürlük yaptığın sekiz yılın da hesabını soracak'' dedi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, vatandaşların ''Üç, üç'' diye tezahürat yapması üzerine Aksaray'ın üç milletvekilinin de AK Parti'den olması için çok çalışmaları gerektiğini belirterek, vatandaşlardan üç milletvekili çıkaracakları sözünü aldı. Siyasette dönen dolapların çok iyi görülmesi gerektiğini ve kurulan tezgahların çok iyi okunmasını isteyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için ilk zamanlar 'yürüyen yalan' dediğini belirterek, ''Ama baktım ki yürümüyor, koşuyor. Koşan dedim. Ama o da olmadı, uçuyor, uçuyor. Çünkü televizyon programında bakıyorsunuz 'YÖK'ü kaldıracağım' diyor. Otuz dakika sonra ne diyor biliyor musunuz, 'Bedelli askerlikten alacağım parayı YÖK'e aktaracağım' diyor. YÖK kalktıysa niye oraya aktarıyorsun. Kalkan yere para aktarılır mı?'' diye konuştu. Cumhuriyet tarihinde 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, ama sekiz senede kendilerinin 13 bin 600 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, eğer AK Parti gibi bir iktidar olsaydı Türkiye'nin şu anda 136 bin kilometre bölünmüş yolu olacağını söyledi. Erdoğan, ''Türkiye olarak artık gündemi belirlenen bir ülke değiliz. Artık gündem belirleyen bir ülkeyiz'' dedi. -''AKSARAY'A ELİMİZ DOLU GELDİK''- Aksaray'a her gelişlerinde eli dolu geldiklerini vurgulayan Erdoğan, ''Elli adet hizmet, eser bugün açılıyor. Aksaray'a bu yakışır'' diye konuştu. Erdoğan, Aksaray'a yaptıkları icraatlardan bahsettiği konuşmasında, okullardan kara tahtayı da kaldırıp akıllı tahtaya geçileceğini, ayrıca öğrencilere elektronik kitap dağıtılacağını anlattı. Siyasetin halka hizmet için yapıldığını vurgulayan Erdoğan, ''Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim farkımız bu'' dedi. Erdoğan, hizmetlerin devamı için destek istediklerini belirterek, ''Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece evvel Allah Türkiye' daha da büyüyecektir'' diye konuştu. Konuşmasının sonunda, vatandaşlarla ''Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bize her şey sizi hatırlatıyor''u söyleyen Erdoğan, ''12 Haziran ülkemiz, Aksarayımız, milletimiz, Aksaraylı kardeşlerim için, yeni bir Anayasa için, temel hak ve özgürlükler için bir milat olsun diyorum'' ifadesini kullandı.