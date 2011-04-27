-ERDOĞAN: "BU PROJEYİ EVVELALLAH KAZANDIRIRIZ" İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıkladığı projeye ilişkin, ''Azimle, gayretle çalışır, bu büyük projeyi, bu çılgın projeyi İstanbul'a ve ülkemize evvelallah kazandırırız. Bundan kimsenin bir endişesi olmasın'' dedi. Erdoğan, Esenler'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenler Belediyesinin hizmet ve yatırımlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'da yapılan basın toplantısıyla, İstanbul için düşündükleri, planladıkları, detaylarını çalışmaya başladıkları çok büyük bir projeyi kamuoyuna ve halka açıkladıklarını anımsattı. ''Karadeniz'den Marmara'ya uzanan, Avrupa yakasında bir kanal açıyoruz. Boğaz trafiğini bu kanala aktararak, hem İstanbul Boğazı'na yeniden bir canlılık veriyor, hem de İstanbul'a ikinci bir boğaz kazandırıyoruz'' diyen Erdoğan, dünyanın en büyük projelerinden birini, dünyada eşi, örneği, emsali nadir olan bir eseri böylece İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandıracaklarını söyledi. Erdoğan, sadece projenin şekillenmesinde, etüt çalışmalarında yüzlerce mühendis, mimar, jeolog, arkeolog ve biyoloğun görev alacağını dile getirerek, şehir planlamacıları, hukukçular, dış politika uzmanları ve sosyologların önümüzdeki dönemde bu büyük proje üzerinde çalışacaklarını ve tüm ayrıntılarını, tüm boyutlarını belirleyeceklerini kaydetti. İş merkezleri, kongre salonları, oteller, konutlarla dünyanın en modern, en güzel şehirlerinden, semtlerinden birinin yine İstanbul'da olacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Allah'ın izniyle yaparız. Azimle, gayretle çalışır, bu büyük projeyi, bu çılgın projeyi İstanbul'a ve ülkemize evvelallah kazandırırız. Bundan kimsenin bir endişesi olmasın. Bir endişe var mı? Bizim hayallerimiz var, bizim çok büyük hayallerimiz var. 8,5 yıldır bu hayalleri gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz. Çok şükür nice hayali de bu süre içinde gerçeğe dönüştürdük, dönüştürüyoruz. Bugün de İstanbul için bir düş, bir hayal kuruyoruz. Bu hayalin gerçekleşebileceğine bazıları yürekten inanmıyordu, 'Yok canım, olur mu böyle bir şey?' diyorlardı, ama biz şimdi adımını atıyoruz ve seçimin ardından iki yıl sürecek çalışma sonrası inşallah kazmayı da vuracağız. Biz, millet olarak, ülke olarak tarihte çok büyük işler yaptık. Biz gemilerini karadan yürüten bir ecdadın torunlarıyız. Öyleyse biz bunları başarırız. Bu millet tarihte 'Olmaz' denilenleri başardı. 'Yapılamaz' denilenleri yaptık, 'ulaşılamaz' denilenlere ulaştık, hayalleri, umutları Allah'ın izniyle gerçeğe dönüştürdük. Tarihte nice milletler, bizim bittiğimize, tükendiğimize, artık ayağa kalkamayacağımıza inandılar, ama bu millet onların hepsini şaşırttı, bu millet tarihinde küllerinden doğdu, doğmaya da devam ediyoruz. Gür bir şekilde doğrulduk ve ileri atıldık.'' Başbakan Erdoğan, Çanakkale'de yazılan destanın bu milletin ruhunu, Kurtuluş Savaşı zaferinin bu milletin azmini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bu milletin gayretini yansıttığını vurgulayarak, ''Bize küçük düşünmek asla yakışmaz sevgili kardeşlerim. Biz büyük düşünüyoruz büyük. Bu millete büyük düşünmek yakışır, büyük düşünmeye devam edeceğiz. 8,5 yıldır çok büyük hayaller kurduk'' şeklinde konuştu.