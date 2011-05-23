-ERDOĞAN: "BİZ RAKİPLERİMİZLE SANDIKTA YARIŞIRIZ" ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz siyaset mühendisliğine karşıyız. Biz, siyasetin, siyaset dışı odaklar tarafından, milletin iradesi dışından tasarlanmasına karşıyız. Biz, rakiplerimizle sadece ve sadece sandıkta yarışırız, hizmette yarışırız, proje bazında yarışırız'' dedi. Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesinin Yeşilbayır Mahallesi Girişi Köprülü Kavşağı'ndaki ortak toplu açılış töreninde, rotalarını, istikametlerini milletin çizdiğini, hamurlarını milletin yoğurduğunu belirtti. Erdoğan, siyasete milletin yön vermesi, milletin istikamet çizmesi için bu mücadelenin içine girdiklerini, milli iradenin sadece ve sadece millete ait olması için, millete iade edilmesi için hizmet siyasetinin, hizmet mücadelesinin içine girdiklerini söyledi. Erdoğan, şöyle dedi. ''Millet için siyaset yapmayanlar, milletin sorunları için siyaset üretmeyenler, bizim çetelerle mücadelemize destek vermeyenler, işte şimdi siyaset dışı karanlık odaklar tarafından ameliyata tabi tutuluyorlar. Şantajla, komployla, çirkin görüntülerle adeta siyaset yeniden şekillendirilmek isteniyor. Siyasete sadece popülizm, sadece asılsız, gerçek dışı, hayali vaatler değil, aynı zamanda çeteler de hükmetsin diye yoğun bir gayret sarf ediliyor. Biz siyaseti kirinden, pasından arındırmak için çaba harcarken, siyasete güveni yükseltmeye, temiz siyaseti hakim kılmaya çalışırken, birileri siyaseti kirletme mücadelesinin içine giriyor. Bizzat kendileri bu çirkin komploların, şantajların ürünü olanlar da hiç utanmadan, sıkılmadan, bizi suçlamaya kalkışıyorlar. Hani güzel bir ifade var ya, 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış'. Yaptıkları bu. Biz siyaset mühendisliğine karşıyız. Biz, siyasetin, siyaset dışı odaklar tarafından, milletin iradesi dışından tasarlanmasına karşıyız. Biz, rakiplerimizle sadece ve sadece sandıkta yarışırız, hizmette yarışırız, proje bazında yarışırız. Sandığa inanmayanlar, bu ülkede eseri olmayanlar, plan-proje üretemeyenler, ortaya çıkan çirkin görüntülerden dolayı bizi suçlayarak, ortadaki çirkinliği örtmeye çalışıyorlar. Bizim bunlarla işimiz yok, bizim ahlaki olmayan hiçbir oyunun, senaryonun içerisinde yerimiz yok. Biz buna karşıyız, temelden karşıyız.'' 8,5 yıl boyunca, siyasi partileri, çetelerle mücadelede yanlarında olmaya çağırdıklarını ifade eden Erdoğan, ''(Gelin, siyaseti birlikte temizleyelim. Siyasetin güven katsayısını birlikte artıralım, şu demokrasiyi birlikte güçlendirelim) dedik. Ama onlar, millet yerine yüzlerini çetelere döndüler, çetelere kol kanat gerdiler, diyet ödediler'' dedi. Aynı şekilde, ülkede kardeşliği yüceltmek, terör meselesinin üzerine birlikte gitmek, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni birlikte yürütmek için de çağrıda bulunduklarını kaydeden Erdoğan, ''Orada da uzak durdular, orada da engel çıkardılar. Türkiye'nin hayrına hiçbir çözümün yanında durmayanlar, millet nezdinde de itibar görmezler, göremezler. Onlar kendi iç meseleleriyle, kendi iktidar kavgalarıyla günlerini heba etsinler; biz eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Biz Ankara için, Mamak için hizmet üretmeye, projeler üretmeye, bu projeleri tamamlamaya devam edeceğiz'' diye konuştu. Açılışını yaptığı eserlerin Ankara'ya ve Mamak ilçesine ''hayırlı'' olmasını dileyen Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesine, Mamak Belediyesine ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, konuşmasının ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Cemil Çiçek ve Ali Babacan, milletvekilleri, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer yetkililerle kurdele keserek toplu açılış gerçekleştirdi.