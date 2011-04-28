-ERDOĞAN: "BİZ BU ÇİRKİN ÜSLUBU KULLANMAYACAĞIZ" İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bir yanda hizmet üreten, eser üreten, Türkiye'nin geleceği için hayal kuran AK Parti var; diğer yanda tahrik üreten, hakaret üreten, şiddet üreten diğerleri var. Biz bu çirkin üslubu, bu çirkin yöntemleri asla kullanmayacağız'' dedi. Erdoğan, Esenler'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenler Belediyesinin hizmet ve yatırımlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir yanda, diğerlerinin tamamen başka bir yanda, kol kola hizaya girdiklerinin bugün bir kez daha görüldüğünü söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bir yanda milletin partisi AK Parti var, diğer yanda çeteler, mafya var, teröre, kargaşaya sırtını dayayanlar var, istismarcılar var. Tabii burada bazı partiler var ki BBP, HAS Parti, Saadet Partisi, onları tenzih ediyorum. Bir yanda hizmet üreten, eser üreten, Türkiye'nin geleceği için hayal kuran AK Parti var; diğer yanda tahrik üreten, hakaret üreten, şiddet üreten diğerleri var. Biz bu çirkin üslubu, bu çirkin yöntemleri asla kullanmayacağız. Biz, Yunus'un süt gibi berrak Türkçesiyle konuşmaya devam edeceğiz. Biz, Mevlana'nın dünyayı kendine hayran bırakan derin kavrayışıyla konuşmaya devam edeceğiz. Biz, milletin diliyle, milletin üslubuyla, milletin nezaketiyle, zarafetiyle konuşmaya devam edeceğiz. Biz hayal kuracağız, hayalleri projelere dönüştürüp, milletimize hizmet üreteceğiz.'' Başbakan Erdoğan, tören alanındakilere seslenerek, ''Sizden, 12 Haziran'da, bu çirkin üslubun, bu seviyesizliğin hesabını sormanızı istirham ediyorum. Son sözü siz söyleyeceksiniz. 12 Haziran'da bunlara üslup öğretmenizi, edep erkan göstermenizi sizlerden istirham ediyorum. CHP'ye, MHP'ye, BDP'ye oy vermiş kardeşlerimin de bu seviyesizliğe, bu üslupsuzluğa sandıkta en güzel cevabı vermek suretiyle değerlendireceklerine inanıyorum. Siz ne yapacağınızı çok iyi bilirsiniz. Size inanıyor, size güveniyorum sevgili kardeşlerim'' şeklinde konuştu. Milli eğitimi bütçenin birinci sırasına koyduklarını, kendileri göreve geldiğinde birinci sırada olan savunma sanayi bütçesinin ise şimdi 6. sırada bulunduğunu ifade eden Erdoğan, bunu yaparken de savunma sanayisinde hiçbir dönemde olmayan sıçramayı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Erdoğan, şu anda ihale aşamasında olan proje ile 4 yılda tüm dersliklerde kara tahtayı kaldıracaklarını, onun yerine ''Akıllı tahta''yı koyacaklarını vurgulayarak, bütün çocukların eline de IPad'ler gibi elektronik kitap vereceklerini belirtti. Başbakan Erdoğan, ''George'un, Hans'ın çocuğu neyi görüyorsa, neden istifade ediyorsa, aynı şekilde Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in, Ayşe'nin, Fatma'nın çocuğu da onu görecek'' dedi. -''SOSYAL DEVLET OLMAMIZIN GEREĞİ BU''- Ana muhalefet partisi genel başkanının 600 milyon lira vermekten bahsettiğini anımsatan Erdoğan, ''İnanıyor musunuz? Biz 600'ün çok çok üstünde zaten garip gurebaya, sosyal güvencesi olmayana veriyoruz. Çalışmayana para vermenin ne anlama geldiğini herhalde siz de anlarsınız değil mi? Veya böyle bir şeyin olup olmayacağını anlarsınız değil mi?'' diye konuştu. Her doğanı 18 yaşına kadar Genel Sağlık Sigortasına tabi tuttuklarını, okullarda sosyal güvencesi olmayanlara şartlı nakitten destek verdiklerini, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine aylık maddi destek sunduklarını anlatan Erdoğan, özürlülere evde bakım için asgari ücret verdiklerini kaydetti. Başbakan Erdoğan, tüm bunların yanı sıra erzak kömür yardımında bulunduklarını da vurgulayarak, ''Sosyal devlet olmamızın gereği bu. Biz bunu zaten yapıyoruz. Rakam göreceksiniz. O vaat ediyor, biz bunu çoktandır yapıyoruz'' dedi. Göreve geldiklerinde çiftçilerin Ziraat Bankasından aldığı krediye yüzde 59 faiz ödediğini, bu rakamın şimdi yüzde 5'e düşürüldüğünü, aynı şekilde esnafın Halk Bankasına ödediği yüzde 46 faizi de yine yüzde 5'e indirdiklerini belirten Erdoğan, ''İktidarımızı kimden aldık belli. MHP-DSP-ANAP'' diye konuştu. İktidara geldiklerinde 23,5 milyar dolar borcu devraldıklarını, bu rakamı şimdi 5,2 milyar dolara indirdiklerini söyleyen Erdoğan, 18 milyar dolar borcu ödediklerini ve artık 3 yıldır IMF ile ilişkilerin olmadığını, Stand-by anlaşması yapmadıklarını belirtti. Başbakan Erdoğan, göreve geldiklerinde Merkez Bankasının kasasında 27 milyar dolar bulunduğunu, bu rakamı şimdi 93 milyar dolara yükselttiklerini dile getirerek, ''Bunların meydanlara çıkıp konuştukları şeyler kellen yekun iftira'' dedi. Türkiye'nin, İstanbul'un büyüdüğünü, doğalgazın bulunduğu il sayısının 69'a ulaştığını ifade eden Erdoğan, İstanbul Büyükşehir ve Esenler belediyelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Erdoğan, ''Bu dev projeler açıklanmaya devam edecek. İnşallah 2 hafta sonra İstanbul'da yeni projelerimizi açıklayacağız. Ankara'da açıklayacağız ve Anadolu'yu dolaşıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Ama durmak yok. 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün' diyoruz. Hiç unutmayın, 'Türkiye hazır, hedef 2023'. Mesele bu'' şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan, konuşmasının sonunda milletvekili adaylarını da sahneye çağırarak, adaylar ve vatandaşlarla birlikte ''Beraber yürüdük biz bu yollarda'' şarkısının sözlerini söyledi. -AÇILIŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİ- Konuşmasının ardından Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir ve Esenler belediyelerinin hizmet ve yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdi. Erdoğan, KİPTAŞ tarafından yaptırılan konutların sembolik anahtar teslimi sırasında, anahtar verdiği bir aileye, yanlarındaki çocuğun adını sorarak, ''Bu kaçıncı çocuk? Durmak yok yola devam'' dedi. Ailenin, Rana Melek'in ikinci çocukları olduğunu söylemesi üzerine alandaki vatandaşlar ''Üç üç'' diye slogan attı. Başbakan Erdoğan, bu sloganlara karşılık olarak ''Tamam tamam, sıkıntı yok'' diyerek güldü. Erdoğan, diğer bir aileye de evlerinin kaç metrekare olduğunu sordu. İki çocukları olduğunu öğrenen Başbakan Erdoğan, ''150 metrekarede iki oğlan olur mu, hadi bakalım'' dedi.