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Politika

ERDOĞAN: "BASIN KAMU YARARINI GÖZETMEYE ÖZEN GÖSTERMELİ" ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2010 00:24

-ERDOĞAN: "BASIN KAMU YARARINI GÖZETMEYE ÖZEN GÖSTERMELİ"  ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İnanıyorum ki basınımız faaliyetlerini kamu yararını gözeten bir anlayışla yürütmeye daha çok özen gösterecek, bütün bilgilendirmelerinde toplum üzerindeki etkisini hiçbir zaman unutmayacaktır'' dedi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.  Mesajında, toplumsal gelişmelere duyarlı ve sağlıklı değerlendirmelerde bulunabilecek bir kamuoyunun oluşmasının, ancak özgür ve sorumluluğunun bilincinde bir basının varlığıyla mümkün olacağına işaret eden Erdoğan, basının görevinin, meslek ahlak ve ilkelerine bağlı kalarak halkı, doğru, zamanında ve etkin bir biçimde bilgilendirmek, gelişmelerden haberdar etmek olduğunu belirtti.  Bütün basın kuruluşlarının, bu son derece hayati olan toplumsal görevi, sansüre uğramadan, kısıtlanmadan, engellenmeden yerine getirebilmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Basınımızın özgür olması, demokrasimizin yaşamasının ve gelişmesinin vazgeçilmez bir gereğidir. Hükümet olarak, basınımız ve basın mensuplarımızın sorunlarına çözüm bulmak için basın kuruluşlarımızla işbirliği ve diyalog halinde sürdürdüğümüz çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. İnanıyorum ki basınımız da faaliyetlerini kamu yararını gözeten bir anlayışla yürütmeye daha çok özen gösterecek, bütün bilgilendirmelerinde toplum üzerindeki etkisini hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu düşüncelerle, değerli hizmetlerini takdirle izlediğim, üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle ve özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramı'nı kutluyor, başarılar diliyorum.''

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