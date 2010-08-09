-ERDOĞAN: "BANA KEFEN GİYDİRECEK KARDEŞLERİM VAR" İZMİR (A.A) - 08.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu memlekette milletine hizmet eden başbakana beyaz kefeni biçen CHP zihniyeti var. CHP Genel Başkanı diyor ki, 'Bu kardeşin sana beyaz kefen giydirmez' O kefenin varsa sana kalsın. Bana o kefeni giydirecek kardeşlerim var. Bizim o noktada sıkıntımız yok'' dedi. Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde konuşan Erdoğan, AK Parti'nin kendi yargısını hazırlamakla eleştirildiğini belirterek, bu işi en iyi bilenin ''CHP zihniyeti'' olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Adalet Bakanlığı döneminde binlerce CHP'liyi getirmiş, yargıya doldurmuştur. Enteresan olan da şu, 'Ben CHP'liyi oraya koymayacaktım da MHP'lileri mi koyacaktım?' diyor. Şimdi CHP ve MHP yan yana, vaka bu. Geçici 15. Maddeyi eski genel başkan da kaldırmaktan bahsediyordu, CHP'liler kaldırmaktan bahsettiler, şimdi bakıyorsunuz 'Hayır' diyorlar, niye dürüst değiller, dürüst'' diye konuştu. 12 Eylül oylamasında, anayasa paketinde AK Parti'ye özel madde bulunmadığını dile getiren Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bunu soralım. Sorun, hangi madde AK Parti'ye özeldir? Bunun cevabını bana versin. 12 Eylül'de hangi maddeyle AK Parti yargıya müdahale ediyor, bunu söyle, anayasa değişikliğinin hangi maddesi yargıyı AK Parti'nin arka bahçesi yapıyor? Diyorlar ki 'Yargıya atama'. Bir defa atama değil bu, seçim, seçim. Yargıya gelecek olanlar seçimle gelecek, atamayla değil. Böyle çirkin iddia olmaz. Biz burada ABD'deki sistemi, AB üyesi ülkelerdeki sistem neyse, bu modern sistemi aynen aldık, getirdik ve bunu şimdi halkımıza takdim ediyoruz. Bu tür yaklaşım tarzıyla halkı aldatmak istiyorlar. Bu çirkin iddiayı ortaya atanlar çıksınlar, hangi maddenin evrensel hukuk normlarına aykırı olduğunu ispat etsinler. Dert başka, bazıları artık yargıyı arka bahçesi olarak göremeyecek, kullanamayacak, onun için iftira atıyorlar. Fakat müfteriler, iftira havuzunda boğulacaklar. Ne zaman? 12 Eylül'de buna 'Evet' mi? Ben şuna inanıyorum, benim vatandaşım bu konuda da aklı selimi ortaya çıkaracak ve en isabetli kararını verecektir. Şimdi bunların attığı adımlarla çok ilginçtir, bu da bizi tabi üzüyor, bu süreç içinde bu muhalefet partileri hiç bir araya gelemezken, nasıl bir araya geldiler bu düşündürücü. Bakınız bunlar ne derse desin, biz işimize bakacağız, ama dediğim gibi bu yanlışlara boyun eğmeyeceğiz ve süratle bu iftiralar karşısında bugüne kadar olan dik duruşumuzu aynen devam ettireceğiz.'' -''MİLLET YÜZ ÇEVİRDİ''- Milletin şimdiden iftira edenlere yüz çevirdiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Ne diyorlar, 'Bu anayasa yüzde 51 ile kabul edilse bile yüzde 49 buna hayır demiştir' diyor. Ya ne demek? Ya sen hesap bilmiyorsun, ya da demokratik parlamenter sistemden bihabersin. Kaçtan kaç çıkarsa çıksın, yarıdan bir fazla evet oyu alıyorsan, bu iş bitmiştir. Şu anda bir inatlaşma olarak bu işi değerlendirmiyoruz. Bakınız bir tarafta darbe anayasası var, ama öbür tarafta da milletin anayasası var. 'Evet' milletin anayasasınadır. 'Hayır'da bütünleşenler, darbe anayasasında bütünleşenlerdir. Yıllardır aleyhinde konuştukları darbe anayasasını şimdi destekliyor, temize çıkarıyorlar. Bu 27 madde yeterli mi, değil. Ama yeterli olan anayasanın kapısını bununla açıyoruz. Bu bakımdan bu çok önemli ve siz, bize şimdi o yetkiyi vereceksiniz. Ama bunların 49-51 mantığı var ya, şimdiden yenilgiyi kabul etmiş durumdalar. Milletin kendilerinden yüz çevirdiğini görüyorlar. Ben de diyorum ki onlara, yol yakınken dönün ve siz de 'evet' deyin.'' Milletvekillerini TBMM'de oy kabinine göndermediklerini ve milletvekillerinin kabinde vicdanının sesini dinlemesinden ve ''evet'' demesinden korktuklarını belirten Başbakan Erdoğan, ''BDP de aynı şeyi yaptı. Şimdi millete geliyor, 'Sandığa git ve hayır de' diyorlar. Siz benim milletimi enayi mi zannettiniz. Sana görev verdi, 'Git orada emaneti kullan' dedi sen o yetkiyi kullanmadın. Milletim, 'Senin verdiğin mantıkla ben hareket etmem' diyecek, ben bunu görüyorum'' diye konutu. -''AK PARTİ YARGI BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÇALIŞIYOR''- AK Parti'nin yargı bağımsızlığı için çalıştığını vurgulayan Erdoğan, 12 Eylül'de genel seçim yapılmayacağını, halk oylaması olacağını söyledi. Halk oylamasıyla genel seçimin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu memlekette milletine hizmet eden Başbakana beyaz kefeni biçen CHP zihniyeti var. CHP Genel Başkanı diyor ki, 'Bu kardeşin sana beyaz kefen giydirmez' O kefenin varsa sana kalsın. Bana o kefeni giydirecek benim kardeşlerim var. Bizim o noktada sıkıntımız yok. Başında olduğun zihniyet, ancak beyaz kefen biçenlere destek verir bu ülkede. Dersim katliamında oradaki vatandaşları bombalayan uçakların talimatını veren o zamanki cumhurbaşkanı kimdi? İsmet İnönü. Munzur'da kan aktı, çok çeşitli rivayetler var 10 bin, 20 bin, 30 bin kişinin öldürüldüğü söyleniyor. Niye? Bunlar asidir diye. Buna fırsat veren CHP zihniyeti, ben hayali konuşmuyorum, belgelerle konuşuyorum. Zaten bunlar artık kitap oldu, ama yeni kuşaklar bunları bilsin istiyorum. Bu CHP zihniyeti budur onun için söylüyorum. Bana milletin verdiği destek yeter. Beyaz kefen zihniyetine karşı olmaya evet mi? Ben CHP'ye oy veren kardeşlerime de sesleniyorum, elini vicdanına koy geleceğini düşün ve çocuklarını düşün ona göre karar ver.''