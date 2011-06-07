-ERDOĞAN: "BAHÇELİ, CHP'YE, BDP'YE KUZU" ÇANKIRI (A.A) - 06.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sayın Bahçeli, ne oldu sana? Bize gelince ağzından hakaretten, küfürden başka hiçbir şey çıkmıyor da CHP'ye, BDP'ye neden kuzu kesiliyorsun? Çünkü ittifak var. Çünkü aralarında muhabbet var'' dedi. Başbakan Erdoğan, partisince Çankırı Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, kim milletin, bayrağın, huzurun karşısındaysa kendilerinin de en sert şekilde o kişilerin karşısında olacaklarını belirtti. MHP'ye, ''Sen bu CHP'nin Hakkari mitingi konusunda hala neden konuşmuyorsun? Orada CHP bayrağından başka, BDP'lilerin eline bir tane Türk bayrağı tutuşturamadı Kılıçdaroğlu. Bunu görmüyor musun? Sen bu özerklik konusunda neden açıklama yapmıyorsun? Sen, bu Hakkari'deki bayrak olayıyla ilgili neden gıkını çıkarmıyorsun? Sayın Bahçeli, ne oldu sana? Bize gelince ağzından hakaretten, küfürden başka hiçbir şey çıkmıyor da CHP'ye, BDP'ye neden kuzu kesiliyorsun?'' diye soran Erdoğan, ''Çünkü ittifak var. Çünkü aralarında muhabbet var. Soruyorum, Çankırı bu oyunu bozmaya var mıyız? Çankırı bir kez daha demokrasiye sahip çıkacak mı? Çankırı çetelerle mücadelede yanımızda mı?'' ifadelerini kullandı. İktidarları döneminde Çankırı'ya çok büyük eserler kazandırdıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, 75 kilometreden Çankırı'ya memba suyu kalitesinde su getirdiklerini, Karatekin Üniversitesini kurduklarını, Türkiyat Enstitüsü kurulması konusunda bakanlar kurulunun karar aldığını ve çalışmalarına başlandığını vurguladı. AK Parti iktidara gelene kadar Çankırı'da 18 kilometre, iktidarlarında ise 159 kilometre bölünmüş yol yapıldığına işaret eden Erdoğan, Çankırı'da eğitim, sağlık, içme suyu, KÖYDES gibi konularda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başbakan Erdoğan, ''Çankırı sıçrıyor, Çankırı güçleniyor. Çankırılı emekli kardeşimi, esnafı, çiftçiyi, yoksulu biz gözettik. Allah'ın izniyle çok daha fazlasını yapacağız'' dedi. 2023 hedefleri doğrultusunda Çankırı'yı yeni yatırımlarla buluşturacaklarını söyleyen Başbakan Erdoğan, bin yatak kapasiteli yurt projesinin ihalesinin 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini, yurtta bir yataklı ve üç yataklı odalar bulunacağını bildirdi. Öğrencilere MHP ile kendi dönemlerinde verilen kredi tutarlarını karşılaştıran Başbakan Erdoğan, ''Bu MHP, hangi yüzle gelip Çankırı'da oy istiyor? Hangi yüzle Allah aşkına?'' diye sordu. Emeklilerin intibak sorunlarını kendilerinin çözeceğini söyleyen Erdoğan, ''Bunların palavralarına bakmayın, bunların kuru sıkı atmasına bakmayın. Göreve geldiğimizden bu yana en düşük bire üç katlamıştır maaşlarda. Bire beş, bire altı artanlar var. Ama daha da artacak. Güçlenen Türkiye'de bunlar daha da artacak'' diye konuştu. Okullardan kara tahtanın kaldırılacağını ifade eden Başbakan Erdoğan, fakir zengin ayrımı yapmaksızın bütün öğrencilere akıllı kitapları ücretsiz vereceklerini anlattı. Erdoğan, ''Şurada okullara, biz gelene kadar bilişim teknolojisini bu Bahçeli getirmedi, bu CHP getirmedi. Ama biz geldik, getirdik. Tüm okullarda bilişim teknolojisi sınıflarını kurduk. Niçin? İş bilenin, kılıç kuşananındır. Bunu böyle yaptık'' dedi.