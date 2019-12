-ERDOĞAN: "ARTIK NE DİYECEĞİ MERAK EDİLEN BİR ANKARA VAR" ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Erdoğan, bugün geçmişle kıyas dahi edilemeyecek bir Ankara olduğunu belirterek, ''Sekiz buçuk yıl önce uluslararası platformlarda kimsenin tanımadığı, bilmediği bir Ankara varken bugün, uluslararası meselelerde ne diyeceği, ne söyleyeceği merak edilen bir Ankara var'' dedi. Erdoğan, partisinin Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti. Başkent Ankara'yı ''Selçuklu şehri'', ''Osmanlı şehri'', ''Cumhuriyet kenti'' olarak nitelendiren Erdoğan, Ankara'nın ''manevi muhafızları'' olarak nitelendirdiği Hacı Bayram Veli'yi, Seyyit Hüseyin Gazi'yi ve Abdülhakim Arvasi'yi andı. Ankara'yı başkent ilan eden, Ankara'yı Kurtuluş Savaşı'nın karargahı haline getiren, buradan Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden Gazi Mustafa Kemal ile onunla Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ve gazilerini de rahmet ve minnetle andığını belirten Erdoğan, Ankara'nın Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in de şehri olduğunu söyledi. İstanbul'un fethinin 558'inci yıl dönümü dolayısıyla Hoca Akşemseddin ve Fatih Sultan Mehmet'i anan Erdoğan, İstanbul'un fethini de kutladı. Kayseri'de çok coşkulu bir miting yaptığını belirten Erdoğan, sıcak havaya rağmen Emniyet Müdürlüğünün rakamlarına göre yüz binin üzerinde, yüz seksen bine yakın kişinin mitinge geldiğini belirtti. ''Alan benim bugüne kadar Kayseri'de yaptığım en büyük mitinge şahit oluyordu'' diyen Erdoğan, mitingin yapıldığı alanın ülkede yeni yapılan, en büyük alan olduğunu belirtti. Türkiye'nin akın akın 'AK Parti' dediğini ifade eden Erdoğan, ''Türkiye her bir vilayetiyle her bir ilçesiyle her bir köyüyle akın akın AK Parti'ye koşuyor. Türkiye, hizmet siyasetine, eser siyasetine daha büyük destek vermek için adeta gün sayıyor. Bir pazarımız kaldı, ikinci pazar sandığa gidiyoruz. İnşallah bu CHP'yi sandığa gömüyoruz, MHP'yi sandığa gömüyoruz, diğerlerini söylemeye gerek yok'' diye konuştu. Alandakilerden seçime kadar geçecek süre boyunca çok yoğun çalışmalarını isteyen Erdoğan, ''Çünkü ustalık döneminin sizden belgesini isteyeceğiz. Bu belgeyi bize siz vereceksiniz. Siz verirseniz ustalık eserlerini de biz evvelallah Türkiye'de inşa etmeye devam edeceğiz'' dedi. Tandoğan Meydanı'nın birçok toplantıya, mitinge ev sahipliği yaptığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Ancak 2001'de burada yapılan eylemler, burada yapılan gösteriler, hafızalardan hiç silinmedi. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizinin ardından, esnaf, çiftçi, işçi, memur burada toplanarak, hemen birkaç kilometre ötedeki Başbakanlığa seslerini duyurmak istedi. Ama o gün, Başbakanlık bu sesi duymadı. Başbakanlık o günlerde Türkiye'nin feryadını duymadı. Sakarya'nın, Kocaeli'nin, Yalova'nın, Düzce'nin feryadı o günlerde Ankara'ya ulaşamadı. Nihayet, 3 Kasım 2002'de meseleye millet el koydu. 3 Kasım 2002'de bu aziz millet, 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek demokrasiye, ekonomiye, Türkiye'nin itibarına sahip çıktı. O gün sizin bize verdiğiniz emanete gözümüz gibi sahip çıktık. Türkiye'yi büyütmek, ekonomiyi büyütmek, dış politikayı aktif hale getirmek için tüm gücümüzle çalıştık. Allah'a çok şükür, bugün artık çok farklı bir Türkiye var. Hamdolsun bugün, geçmişle kıyas dahi edilemeyecek bir Ankara var. Bugün istikrarın başkenti Ankara var, güvenin başkenti Ankara var. Bugün Ankara, onurlu bir dış politikanın adresi, bugün Ankara, güçlü bir ekonominin kalbi. Türkiye'yi sekiz yılda çok farklı bir konuma taşırken Ankara'yı da bir dünya başkentine dönüştürdük.'' Ankara'yı Türkiye'nin olduğu kadar Medeniyetler İttifakı'nın da başkentine, küresel barışın, hoşgörünün, hukukun başkentine dönüştürdüklerini dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Sekiz buçuk yıl önce uluslararası platformlarda kimsenin tanımadığı, bilmediği bir Ankara varken bugün, uluslararası meselelerde ne diyeceği, ne söyleyeceği merak edilen bir Ankara var. Fark burada. Dün, ayakta durmakta güçlük çeken bir Ankara hükümeti vardı, bugün, Kabil'in, Beyrut'un, Şam'ın, Bağdat'ın, Gazze'nin, Kudüs'ün dostu, kardeşi, umudu konumuna yükselmiş bir Ankara var'' dedi. Ankaralılara seslenen Erdoğan, ''Ülkenizle gurur duyabilirsiniz. Sizlerden, vatanınızla bayrağınızla özellikle de Ankara'yla gurur duymanızı istiyorum. Nasıl ki seksen vilayet Ankara ile gurur duyuyorsa nasıl ki Ortadoğu, Afrika, Balkanlar Ankara ile gurur duyuyorsa nasıl ki Dünya mazlumları, mağdurlar Ankara ile gururlanıyorsa sizlerin de Ankaralı olmaktan gurur duymanızı istiyorum'' diye konuştu.