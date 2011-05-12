-ERDOĞAN: "ANKARA'DAN SİLİVRİ'YE TÜNEL KAZDILAR" BALIKESİR (A.A) - 12.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, ''Çetelerle işbirliği halindeler, Ankara'dan Silivri'ye tünel kazdılar ama bizim kitabımızda bu yok. Biz milletimizle yürüdük. Afyonkarahisar'dan yola öyle çıktık, öyle yürüyoruz, bundan sonra da sizinle beraber yürüyeceğiz'' dedi. Erdoğan, partisince Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Kendilerini anlatmaya ihtiyaçlarının olmadığını belirten Erdoğan, Ziya Paşa'nın ''Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'' sözlerini anımsattı. Başbakan Erdoğan, ''Biz eserlerimizle konuşuyoruz'' diye konuştu. Göreve geldiklerinde yüzde 63 olan devletin borçlanma faizi oranının şimdi yüzde 7-8 olduğunu belirten Erdoğan, ''Kimin cebinden çıkıyordu bu faiz? Benim Balıkesirli kardeşimin cebinden çıkıyordu, çiftçimin, köylümün, işçimin, memurumun cebinden çıkıyordu. Ama şimdi bu yüzde 55'lik fark benim vatandaşımın cebinde kalıyor'' dedi. Buğdaydan, pirince, ayçiçek yağından, çaya şekere kadar asgari ücretle eskiden alınanla şimdi alınanlar arasındaki farkı gösteren örnekler verebileceğini dile getiren Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Hep iddia ediyorum, ey Kılıçdaroğlu, ey Bahçeli, ey diğerleri; eğer bu iktidar asgari ücretle 8,5 yıl öncesine göre daha geri gittiyse bir dakika burada durmam. Ama biz ülkemizi çok ileri götürdük. Biz göreve geldik Türkiye'de benim vatandaşımın kişi başına milli geliri 3 bin 400 dolardı şimdi 10 bin doları aştık. Milli gelir 230 milyar dolardı şimdi 740 milyar doları yakaladık. Nereden nereye... İhracatımız 36 milyar dolardı şimdi 122 milyar dolara ulaştık. Artık dünya ile rekabet eden bir Türkiye var. Buralara durup dururken gelmedik. Ama bizden önce Bahçeli, Kılıçdaroğlu, bunların halini gördük, bulundukları partilerin bu ülkeye ödettiklerini gördük. Düşününün bizi neye muhtaç ettiler, 5 sente... Çetelerle işbirliği halindeler, Ankara'dan Silivri'ye tünel kazdılar ama bizim kitabımızda bu yok. Biz milletimizle yürüdük. Afyonkarahisar'dan yola öyle çıktık, öyle yürüyoruz, bundan sonra da sizinle beraber yürüyeceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk bizim kitabımızda yer almayacak.'' -''DERTLERİN DERMANI BU KADRO''- Seçime kısa bir sürenin kaldığını anımsatan Erdoğan, alandakilerden kapı kapı dolaşarak herkese doğruları anlatmalarını istedi. ''Şu CHP'ye, şu MHP'ye sandıkta dersi 12 Haziran'da verelim'' diyen Erdoğan, Bandırma'dan 55 gündür susuzluk çekenlerin sürekli kendisini aradıklarını söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: ''CHP zihniyeti 'susuzluk' demektir, CHP zihniyeti 'çöp' demektir, CHP zihniyeti 'kirlilik' demektir. Ya Başbakan olur mu? Nasıl olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'den aldım. Ankara'da da Melih Bey yine CHP'den aldı. Biz geldiğimizde su yoktu. İstanbul'un su sorununu 180 kilometreden İstanbul'a su taşıyarak çözdük, dağları deldik su getirdik. Çöp dağları vardı, çöpleri kaldırdık tertemiz. Hava kirliliği vardı, maske dağıtıyordu gazeteler. Evvelallah doğal gazı yaygınlaştırdık onu da çözdük. Dertlerin dermanı bu kadro. Onun için el ele verelim, omuz omuza verelim bu işi 12 Haziran'da bitirelim.''