Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenecek G20 zirvesi için yola çıkmadan önce Alman dergisi Die Zeit'e röportaj verdi.

Almanya'da miting yapma talebine izin verilmemesine tepki gösteren Erdoğan, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi. Erdoğan bu hatanın düzeltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Erdoğan röportajında ayrıca Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunu da vurguladı; Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ise bir sorunu olmadığını söyledi.

Hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) destekçilerinin iade edilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "FETÖ destekçilerini iade etmediği sürece Almanya'yı teröristleri koruyan ülke olarak göreceğiz" açıklamasında bulundu.

En son Türk Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Başbakanlık binası önünde açılan bir pankart yüzünden Almanya'ya nota verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in resimlerinin bulunduğu, "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? O zaman diktatörlüğü öldür" yazılı bir pankart açılmıştı.

"Siyasi Güzellik Merkezi" adlı kuruluşun yaptığı eylemle ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı gönderdi.