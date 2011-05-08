-ERDOĞAN: "AK PARTİYE KARŞI KİRLİ BİR İTTİFAKIN İÇİNDELER" ZONGULDAK (A.A) - 07.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kimlerin kimlerle iş birliği içinde olduğunu görmenizi istiyorum. Kimlerin AK Parti'ye karşı kirli bir ittifakın içine girdiğini görmenizi istiyorum. Safların nasıl birbirine karıştığını, sağın, solun, terörün, çetenin nasıl AK Parti karşısında kenetlendiğini görmenizi istiyorum'' dedi. Erdoğan, partisinin Madenci Anıtı'nda düzenlediği Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmada, CHP'ye ve CHP'ye destek veren kişilere yönelik eleştirilerde bulundu. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu nasıl çıkar iş birliği? Bütün ömrünü CHP'ye muhalefetle geçirmiş 80 yaşında bir zat var. Ayakta zor duruyor. Anlamışsınızdır, benim söylememe gerek yok. O da CHP'nin çete sanığı adaylarına kefil oluyor. Bu nasıl bir CHP? Solcu deseniz asla solcu değil, sağcı deseniz sağcı değil. Sosyal demokratlık hak getire. Alman Şansölyesi Schröder, bana bir gün dedi ki 'Sizinkiler sosyal demokrat falan değil. Türkiye'deki CHP için söyledi. 'Gelin sizi Sosyalist Enternasyonal'a alalım' dedi. 'Tamam gelelim ancak bir şartım var' dedim. Çünkü Türkiye'den CHP, Sosyalist Enternasyonal'de. 'Çıkarın onu biz gelelim' dedim. Schröder, 'Bu aklıma yattı. Birçok lider zaten bunu benimle paylaşıyor' dedi. Fakat maalesef kendisi iktidarda fazla kalamadı, ayrıldı. Benzer teklifleri başka sosyal demokratlar da söylüyor. Türkiye'de böyle bir CHP var. Açık söylüyorum; bunlar Zonguldak'la dalga geçiyorlar. Bunlar, sağ iken merhum Ecevit'in üzerine beton dökemediler, şimdi ölüsünün üzerine beton dökmek istiyorlar. Zonguldak bu oyuna gelmesin. Zonguldak demokrasi şehridir, çetelere yol vermesin. Ben eminim ki Zonguldak, kendisiyle alay edenlerle, 12 Haziran'da dalgasını geçecektir. 12 Eylül halk oylamasında, CHP, MHP, BDP, TKP, İP vesaire, hepsi bir araya geldiler, aynı hizaya girdiler, AK Parti'nin karşısında durdular. Şimdi yine aynı şekilde hizaya dizildiler. Hepsinin tek hedefi AK Parti.'' -KASTAMONU'DAKİ SALDIRI- AK Parti'nin karşısında olanların 12 Eylül'de başarı sağlayamadıklarını belirten Erdoğan, bu ekibin şimdi de 12 Haziran'da bir kez daha aynı hizaya geçtiklerini ve blok olarak AK Parti'nin karşısında yer aldıklarını ifade etti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Önceki gün Kastamonu'da bizim konvoyumuza alçakça bir saldırıda bulunuldu. Telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Bu konuşmalarda, 'Hedef AK Parti'dir diyorlar. Niye AK Parti? Çünkü AK Parti sorun çözüyor, Çünkü AK Parti demokrasiyi savunuyor. Çünkü AK Parti 'Yeni Anayasa' diyor. Çünkü AK Parti 'kardeşlik' diyor. Çünkü AK Parti Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Abaza'sıyla, Gürcü'süyle, Roman'ıyla Yunus gibi konuşuyor. 'Yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' diyor. Bu bunların işine gelmiyor. Bunlar, 'Biz Kürtlerin temsilcisiyiz' diyor. Yalan, yalan. Bunların böyle bir derdi yok. Benim partimde 60'ı aşkın Kürt milletvekili var. Biz 780 bin kilometrekaredeki 74 milyon vatandaşımızı kucaklıyoruz. Ayrım yok. Kimlerin kimlerle iş birliği içinde olduğunu görmenizi istiyorum. Kimlerin AK Parti'ye karşı kirli bir ittifakın içine girdiğini görmenizi istiyorum. Safların nasıl birbirine karıştığını, sağın, solun, terörün, çetenin nasıl AK Parti karşısında kenetlendiğini görmenizi istiyorum. Bu tezgahı sizler 12 Haziran'da altüst edeceksiniz. Sizin emeğinize, ekmeğinize, alın terinize musallat olan bu çeteleri, bu terör örgütlerini, bu istismarcıları bir kez daha 12 Haziran'da siz sandığa gömeceksiniz.'' -AK PARTİ'NİN ZONGULDAK MİTİNGİ -GENEL BAŞKAN VE BAŞBAKAN ERDOĞAN: (2) ''8.5 YIL BOYUNCA BU ÇETELERE KARŞI AMANSIZ MÜCADELE VERDİK. TÜRKİYE'Yİ KİRİNDEN, PASINDAN, AĞIRLIKLARINDAN KURTARMAK İÇİN YOĞUN MÜCADELE VERDİK. DEMOKRASİYLE, ÖZGÜRLÜKLE, İSTİKRARLA BÜYÜMEK İÇİN MÜCADELE VERDİK'' -''İŞTE ŞİMDİ BİRİLERİ ÇETELERİ YENİDEN GÜÇLENDİRMENİN PEŞİNDE. BUGÜNE KADAR ÇETELERE AVUKATLIK YAPANLAR ŞİMDİ ÇETELERİ SİYASETE TAŞIMANIN MÜCADELESİ İÇİNDELER. ASLINDA DİYET ÖDÜYORLAR DİYET. ASLINDA ÇETELERE BORÇ ÖDÜYORLAR'' (FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ) ZONGULDAK (A.A) - 07.05.2011 - Adem Kadam - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8.5 yıl boyunca çetelere karşı amansız mücadele verdiklerini belirterek, ''Türkiye'yi kirinden, pasından, ağırlıklarından kurtarmak için yoğun mücadele verdik. Demokrasiyle, özgürlükle, istikrarla büyümek için mücadele verdik. İşte şimdi birileri çeteleri yeniden güçlendirmenin peşinde. Bugüne kadar çetelere avukatlık yapanlar şimdi çeteleri siyasete taşımanın mücadelesi içindeler. Aslında diyet ödüyorlar diyet. Aslında çetelere borç ödüyorlar'' dedi. Erdoğan, partisinin Madenci Anıtı'nda düzenlediği Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük petrol rezervlerinin, sonsuz altın madenlerinin bulunmadığını, en büyük değer ve gücünün; emeği, alınteriyle, dürüst ve çalışkan işçileri olduğunu söyledi. Türkiye'yi emek sömürüsü yapmadan emek üzerine büyüttüklerini ve büyütmeye devam edeceklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Türkiye'de emeğe, sofradaki ekmeğe musallat olmuş bazı canavarlar var. Bu canavarların birincisi neydi enflasyon. Sizin alınteriniz, sizin kazancınız, her ay yüksek enflasyon karşısında eridi, değerini kaybetti. Neydi bu, geldiğimizde yüzde 30'du, şimdi ne oldu yüzde 4. Bu şimdi kimin cebinde kalıyor, benim vatandaşımın cebinde. Bakınız devletin borçlanma faizi neydi biliyor musunuz, yüzde 63 faiz ödüyordu devlet, öyle borçlanıyordu. Devletin borçlanma faizi ne oldu, yüzde 7-8. Bu aradaki fark kimin cebinde kalıyor, halkımın cebinde kalıyor. Merkez Bankası sürekli karşılıksız para basıyordu, bunun adı neydi biliyor musunuz, modern hırsızlıktı. Onun için ne yapıyorlardı, 1'in yanına akşam yatıp sabah kalkıp bir sıfır koyuyorlardı, 6 tane sıfır koydular. Kim koydu bunları ey Kılıçdaroğlu, ey Bahçeli? Sizin geçmişiniz koydu sizin... Eskiden biz zengin kime diyorduk, eskiden milyonere zengin derdik. Bir adam milyoner ise zengin öyle derdik. Fakat öyle hale geldik ki, 1 milyona 2 milyona tuvalete gider hale geldik. Biz kalktık dedik ki, biz 6 sıfırı atacağız. Şu anda bize devamlı hakaretler eden bir tane köşe yazarı dedi ki, '6 sıfırı atsınlar ben taksim meydanına çıkıp anırırım' herhalde evinde anırıyor. Attık 6 sıfırı enflasyon patlar dediler, enflasyon patladı mı, çatladı çatladı. 30'den 4'e düştü, olay budur.'' -''TÜRKİYE GÜVENLİ BİR LİMAN'' Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin kamu net borç stoğunun milli gelire oranının net yüzde 61 olduğunu 100 liranın 61 lirasının da borç olduğunu ifade etti. Şimdi bu rakamın yüzde 25'e düştüğünü belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''İtalya aldı başını gidiyor, Japonya aldı başını gidiyor ama Türkiye'de istikrar, güven var. Türkiye güvenli bir liman. Böyle bir noktaya geldik. Artık dünyada Türkiye'nin bir itibarı var, Türk lirasının itibarı var, değeri var. Hamdolsun artık cebimizde dolar, avro filan değil Türk lirası var. Rahmetli Özal'ın öncesi ve o dönem de dahil maaşını alan direkt döviz bürosuna gidiyordu. Türk lirasını dövize çeviriyordu, niye? Değerini korusun diye. Şimdi böyle bir dert var mı? Döviz bürosu kalmadı ki, hepsi kapandı, niye çünkü paranın değeri var. Böyle bir sıkıntımız yok. Milliyetçilik budur sayın Bahçeli bu, bu... Siz paramızın itibarını rezil ettiniz. IMF'nin kapısına gittiler, kuyruğa girdiler, 30 milyar dolar borç aldılar. Biz iktidara geldiğimizde, bize ne kadar devrettiler biliyor musunuz? 23.5 milyar dolar borç devrettiler. Biz ödedik, şu anda 5 milyar dolar borcumuz var. Buraya kadar düşürdük, istersek şu anda hemen öderiz, öyle bir sıkıntımız yok. Fakat bunu çok ucuza satın aldığımız için bizim acelemiz yok. 2012'nin sonuna kadar bunu ödeyeceğiz bitireceğiz. Ve biz IMF'yle 3 yıldır anlaşma falan imzalamıyoruz.'' Miting alanından gelen ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganları üzerine Erdoğan, ''Erkekler, hanımlar sizi bastırıyor. Ama biz kaleyi içten fethettik'' diye seslendi. Başbakan Erdoğan, göreve geldiklerinde merkez bankasının kasasında 27,5 milyar dolar dövizin bulunduğunu belirterek, bunun da yarıdan fazlasının işçi dövizi olduğunu kaydetti. Şu anda Merkez Bankasının kasasında 93 milyar dolar döviz rezervi bulunduğunu ifade eden Erdoğan, ''27,5 dolar nire, 93 milyar dolar nire'' diye sordu. ''Büyük Türkiye''ye bunun yakışacağını anlatan Erdoğan, bunu başardıklarını, yere çürük değil sağlam bastıklarını ifade etti. Erdoğan, ''Türkiye Hazır Hedef 2023'', ''İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün'' şeklindeki partisinin seçim sloganlarını söyleyerek, miting alanında bulunanların tekrarlamalarını istedi. İstikrarın önemine vurgu yapan Erdoğan, bunu başaracak güce de sahip olduklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, 36 milyar dolar ihracatı olan bir Türkiye'yi, 132 milyar doları yakalayan bir ülke haline getirdiklerini belirterek, ''Krize rağmen şu andaki durum 122 milyar dolar. Ama bu yıl itibariyle 132 milyar doları tekrar yakalayacağız inşallah. Hiç endişeniz olmasın yakalayacağız ve aşacağız. Çünkü hedef 2023'te 500 milyar doları yakalayacağız'' ifadelerini kullandı. -''ÇETELERE KARŞI AMANSIZ MÜCADELE VERDİK''- Başbakan Erdoğan, Türkiye'de güzel şeylerin de olduğuna dikkati çekerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi rakamlarına yakın bazı rakamlar açıkladığını, bunun sevindirici olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Biz bir zamanlar hortumları kesmekten filan bahsediyorduk. O da şimdi bizim genel merkeze hortumlar döşüyormuş. Ben senin su tesisatçısı olduğunu nereden bileyim. Hiçbir zaman taklitçi aslı gibi de olmaz olamaz, bunlar mukallit" dedi.