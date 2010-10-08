-ERDOĞAN, "AB SÜRECİNDE MAALESEF SIKINTILAR YAŞIYORUZ" ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''AB sürecinde maalesef bazı sıkıntılar yaşıyoruz, bunun çözümünde özellikle Almanya'nın, Fransa ile birlikte aktif rol alması gereğine inanıyoruz'' dedi. Erdoğan, Almanya'ya hareketinden önce, Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Bu akşam, Türkiye ve Almanya milli takımları arasında oynanacak 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçını Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile birlikte izleme fırsatı bulacaklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Tabii bu arada, malum Alman milli takımının içerisinde Türk futbolcular var. Ve iki milli takım arasında, öyle zannediyorum ki, adeta güzel bir futbol şölenini hem sahada hem tribünlerde oluşan tablo içerisinde izleriz. Aynı zamanda bir fairplay'e de bu öncülük etmiş olur'' diye konuştu. Karşılaşmanın grupta iki iddialı takımın maçı olacağına işaret eden Erdoğan, (A) milli takımın ilk iki maçında başarılı olduğunu belirterek, bu müsabakanın her iki ülkenin mevcut yakın dostluk bağlarının daha da güçlenmesine katkıda bulunmasını diledi. Almanya ziyaretinin ayrıntıları hakkında da bilgi veren Başbakan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile yarın sabah kahvaltıda bir araya gelerek, bunu bir çalışma kahvaltısına dönüştüreceklerini söyledi. Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkilerinin yanı sıra Almanya'da yaşayan Türklerin sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik neler yapılabileceğini ele alma fırsatı bulacaklarını ifade etti. AB ile ilgili müzakere sürecine yönelik mevcut ve bundan sonraki süreçte neler yapılabileceğini de görüşme imkanı bulacaklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Kıbrıs ile iki ülkeyi de yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirme fırsatımız olacak. Malum Türkiye ve Almanya şu anda, aynı ortak değerleri paylaşan, dünya barışı ve istikrarı için de yoğun çaba gösteren iki ülke durumunda. Ve bu dost, müttefik iki ülke bu dayanışmasını bundan sonraki sürece de aynı şekilde yansıtmalıdır diye inanıyorum. Ülkelerimizin önde gelen uluslararası ve bölgesel sorunlara yaklaşımı benzerlik içeriyor, örtüşüyor. Bu alanlarda birlikte hareket etme irademiz var. Bunu iyi kullanmalıyız diye düşünüyorum. Ve bu ilişkiler zaman içerisinde gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerek kültürel alanlarda daha da zenginleşerek devam ediyor. Malum NATO'daki birlikteliğimiz farklılık arz etmekte, ayrı bir güç ortaya koymakta, güçlü bir irade oluşturmakta.'' Türkiye'nin AB sürecinde bazı sıkıntılar yaşadığını belirten Başbakan Erdoğan, ''Bunun çözümünde özellikle Almanya'nın, Fransa ile birlikte aktif rol alması gereğine inanıyoruz'' dedi. -ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRKLER- Almanya'da yaşayan Türklere de değinen Başbakan Erdoğan, bu ülkede yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk ile Alman turistlerin Türkiye'yi ziyaret etmesinin de iki ülke arasında dostluk bağlarını güçlendirdiğini söyledi. Bu yıl iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin farklı bir ivme kazandığına dikkati çeken Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un 18-22 Ekimde Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Bu ziyarette Wulff ile iki ülkeyi ilgilendiren bu konuları görüşme imkanı bulacaklarını anlatan Erdoğan, ''Ben tabii ki aramızdaki bu sıkıntılara yönelik olarak kendileriyle tüm bunları paylaşıp bunları minimize etmenin gayreti içerisinde olacağız'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinin yeni kançılaryasının projesiyle ilgili, beraberindeki bakanlarla brifing alacaklarını ve nihai kararlarını vererek projeyi uygulamaya geçireceklerini söyledi.