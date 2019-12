-ERDOĞAN: "4. KEZ ARA VERİLECEK" MEKKE (A.A) - 21.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Gençler artık daha fazla sorguluyor, daha fazla değişim arzuluyor. Liderler de, bu değişimi görerek, gençlerin değişim arzularına cevap üretmek zorundalar'' dedi. Erdoğan'a, Mekke Ümmü'l-Kurra Üniversitesince İslam'a katkılarından dolayı fahri doktora unvanı verildi. Düzenlenen törende konuşan Erdoğan, değişimin iki yönü olduğunu, belirterek, ''Değişim, olumlu yönde de olabilir, olumsuz yönde de seyredebilir'' diye konuştu. Değişimin, gücünü bilgiden alması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Dirayetli liderlerin öncülüğünde olumlu yönde seyretmelidir. Bu noktada, üniversitelerimizin en büyük sorumluluğu yüklendiğini ifade etmeliyim. Biz, kökü mazide olan bir ati; yani gücünü geçmişten alan bir gelecek tasavvurunu şekillendirmek zorundayız. İhtişamlı geçmişimizle sadece övünmekle kalmayıp, oradan alacağımız ilhamla bugünün sorularına cevaplar üretmeli, geleceği bugünden inşa etmeliyiz. Bunu da yapacak olan hiç şüphesiz, işte bu üniversitelerden yetişecek olan ilim adamları olacaktır. Dün, Cidde Ekonomik Forumu'nda genç bir arkadaşımız, 'Gençlere ne tavsiyede bulunursunuz' diye sordu. Ona da söyledim. Müslüman'a, küçük düşünmek asla yakışmaz. Böyle ihtişamlı, böyle zengin bir medeniyetin çocukları, gençleri asla küçük düşünemez. Gençler; büyük düşünecek, yıldızları hedefleyeceksiniz. Vagon olmayacak, lokomotif olacaksınız. Mukallit değil taklit edilen olacaksınız. Siz üreteceksiniz ve takip edilen olacaksınız. Takip eden her zaman arkadadır. Taklit eden her zaman bir adım geridedir. Bize geride durmak yakışmaz, her zaman en yükseği hedefleyecek ve bunun için mücadele edeceğiz.'' -''BİZ KAYDIHAYAT ŞARTIYLA KİMSEYE GARANTİ VEREMEYİZ''- Asla umutsuz olmadığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Gerçekten son derece birikimli, donanımlı, ahlaklı ve idealleri olan bir gençlik yetişiyor. Gençler artık daha fazla sorguluyor, daha fazla değişim arzuluyor. Liderler de, bu değişimi görerek, gençlerin değişim arzularına cevap üretmek zorundalar. Bunu başardığımız anda, sadece bölgesel ölçekte değil, küresel ölçekte barışa, refaha, huzura daha fazla katkı sağlıyor olacağız. Bizim partimizin tüzüğünde bir kaide var. '3 kez arka arkaya Milletvekili olan 4. kez ara verecek. 4. kez ara verecek, daha sonra tekrar aday olabilecek. Genel Başkan 5 kez arka arkaya aday olabilir, ama 6. kez ara vermek zorunda. Biz kaydıhayat şartıyla kimseye garanti veremeyiz. İnsanlığa hizmet vereceksek hizmet alanlarımız çok. Bunun alanı çok geniş. Bu doğrultuda, üniversitelerimizin, uluslararası iş birliklerini artırması da ayrıca hayati önem arzediyor. Ümmü'l-Kurra Üniversitesinde Türkiye'den çok sayıda öğrenci bulunuyor. Bu öğrenciler, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, ilim ve sanat üzerinden güzel bir gönül köprüsü teşkil ediyorlar. Biz, Türkiye'nin üniversitelerinde de daha fazla Suudi öğrenci ağırlamak isteriz.'' -ÖĞRENCİLER TÜRK BAYRAKLARIYLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER- Türkiye ile Suudi Arabistan'ın birbirine uzak ülkeler olmadığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Biz, aramızdaki mesafe ne olursa olsun, birbirimizin komşusuyuz, birbirimizin kardeşiyiz. Ne diyor Araplar? 'El-car, kable'd-dar'... Ev alma, komşu al. Komşunuz olarak, yatırım noktasında, ticaret noktasında, en önemlisi de ilim ve sanatta iş birliği noktasında çok daha ileri seviyelere ulaşmak durumundayız. İnşallah bunu başaracak, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz. Gelişimde 'Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh' dedim. Şimdi de 'Allah'a ısmarladık' diyorum. Ben bir kez daha, şahsıma tevdi edilen Fahri Doktora unvanından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu unvanı büyük bir gururla taşıyacağımdan emin olmanızı istiyorum. Ümmü'l-Kurra Üniversitesi yönetimine, öğrencilere şükranlarımı sunuyor; Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.'' Başbakan Erdoğan'ın salona gelişinde, ayrılışında ve konuşması sırasında öğrenciler, yoğun sevgi gösterisinde bulundular. Ümmü'l-Kurra Üniversitesi öğrencileri, salonda bulunan Türk bayraklarının yanında hatıra fotoğrafı çektirdiler ve 'Türkiye' diye tempo tutarak sevgi gösterisinde bulundular.