-ERDOĞAN: "12 EYLÜL BİR MİLAT OLACAK" İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül'ün bir milat olacağını belirterek, ''Demokrasi, hukuk, adalet, sosyal devlet adına yeni bir başlangıç olacak'' dedi. Erdoğan, partisince Kocaeli'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ekonomik verilerden söz ederek, enflasyonun yüzde 11'e gerilediğini belirtti. Üç ay önce ''enflasyon yüzde 10'a düşecek'' dediğini anımsatan Erdoğan, o noktaya doğru geldiklerini söyledi. Bazılarının işsizliğin düşmediğini dile getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Git Amerika'ya bak beyefendi. Dünyanın bir numaralı ülkesi ne halde. Avrupa'nın ülkelerine bak, ne halde. Hepsinde işsizlik artıyor, Türkiye'de azalıyor. Nankör olma nankör, ihsan sahibi ol. Ama idraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Olay bu. Slovakya'da işsizlik yaklaşık yüzde 3.5 arttı, yüzde 14.6 oldu. Bulgaristan'da işsizlik 3.4 arttı. Polonya'da 1.9 arttı. İspanya gibi bir ülkede 1.9 puan arttı ve yüzde 19.9 oldu. İtalya'da 1.4 puan arttı. Çek Cumhuriyeti'nde bir puan arttı. 27 AB ülkesinde işsizlik 0.8 puan arttı. ABD'de aynı şekilde 0.2 nokta artış gösterdi. Hamd olsun bizde düşüyor ve biz de bundan dolayı mutluyuz. Ve Mayıs ayında 2.6 puan azaldı. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri daralırken, 2010 yılının ilk çeyreğinde bizim ekonomimiz yüzde 11.7 büyüdü. Dünyada büyümede dördüncüyüz. Avrupa'da büyümede birinci olduk. O karamsar olanlar, niye sesiniz çıkmıyor? Felaket tellalları, niye sesiniz çıkmıyor? 'Kriz teğet geçecek' dediğimde dalga geçenler, yazıp çizenler şimdi neredeler? 'İşsizlik yüzde 10'lara gerileyecek' dediğimde burun kıvıranlar şimdi neredesiniz?'' -''BİZ SÖYLEDİĞİMİZ SÖZÜN ARKASINDAYIZ''- Başbakan Erdoğan, Mevlana'nın ''İnsan bir ağaca benzer, kökü, ahdinde durmaktır' sözüne atıfta bulunarak, şunları söyledi: ''Biz söylediğimiz sözün arkasındayız. Biz ahdimizin arkasındayız. Yine diyor ki Mevlana; 'Her şeye doğru demek ahmaklıktır'. Fakat her şeye 'yanlış' demek de zorbalıktır. AK Parti yapıyor diye hazmedemiyorlar. AK Parti başarıyor diye kabullenemiyorlar. AK Parti'nin milletin sevgisine mazhar olmasını içlerine sindiremiyorlar. 'AK Parti kaybetsin de millete ne olursa olsun' diyorlar. 'AK Parti kazanmasın da ülke kaybederse kaybetsin' diyorlar. Biz de diyoruz ki ülke de kazanacak, benim sevgili milletim de kazanacak. Kaybeden çeteler olacak, mafya olacak. Kaybeden hukuksuzluk olacak. Milleti yok sayanlar, milleti aşağılayanlar kaybedecek. Benim milletime 'göbek kaşıyanlar, bidon kafalı' diyenler kaybedecek. Anayasa değişikliği bir millet meselesidir. Benim milletim bu değişikliğe sahip çıkıyor, sahip çıkacak, destek verecek. Ben buna inanıyorum.'' -''KOCAELİ KARARINI VERMİŞ''- Konuşmasında vatandaşlara, ''Demokrasi mücadelemizde yanımızda mısınız? Özgürlük mücadelemizde yanımızda mısınız? Çetelerle, mafyayla mücadelemizde arkamızda mısınız? Büyük Türkiye'ye evet mi? Güçlü Türkiye'ye evet mi? 12 Eylül'de daha itibarlı, daha kalkınmış bir Türkiye'ye evet mi?'' diye soran Erdoğan, alanda bulunanlardan ''Evet'' yanıtı aldı. Erdoğan, sözlerini ''Öyleyse sevdamız millet, kararımız 'Evet', oyumuz 'Evet'. Kocaeli kararını vermiş. Elhamdülillah. Buradan ayrıldıktan sonra evlerimize gidiyoruz. Durmak yok, yola devam. Duyduklarımızı duymayanlara, bildiklerimizi bilmeyenlere anlatmaya hazır mıyız? Kapı kapı dolaşacağız. Bak 25 gün var ha. 25 gün hiç durmak yok'' diye sürdürdü. 12 Eylül'ün ''bir milat, demokrasi, hukuk, adalet, sosyal devlet adına yeni bir başlangıç olacağını'' belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''12 Eylül dar kapsamlı bir anayasa için, bir anayasa değişikliği için çok önemli bir adım olacak. Bu yaptığımız değişiklik her şey değil. İnşallah 2011 genel seçimlerinde bu başarıyı farklı kazanacağız. Daha güçlü geleceğiz. Bu değişiklik o zaman Anayasanın geneli üzerinde yapacağımız değişikliğin kilidini oluşturuyor. Şimdi bu adımı atıyoruz. O bakımdan bu çok büyük önem arz ediyor. Buna hazır mıyız? Kar, bora fırtınası sükun bulacak, bize muhalifler saygı duyacak merak etmeyin'' dedi. -''12 EYLÜLDE PARTİLER OYLANMAYACAK''- Halk oylamasının yapılacağı 12 Eylül'de partilerin oylanmayacağını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu proje bir AK Parti projesi değil. Ne iktidara oy verecekler ne muhalefete oy verecekler. Şu anda muhalefet çıkıp ne anlatıyor. Diyor ki; 'Bu AK Parti şöyle yapmış, böyle yapmış'. Ya geç onları. Onları biz bir sene sonra konuşuyoruz. Şu anda senin bu anayasanın içeriğiyle ilgili söyleyeceklerin var mı, bunu söyle. Bunu konuşmuyor. Fakat ben CHP'nin tavanındakilere konuşmuyorum. CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Ben MHP'nin tavanındakilere konuşmuyorum. MHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. BDP'nin tepesindekilere konuşmuyorum. Onlara oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Hele hele şu MHP olayı, bakınız biz bir 411 sendromu yaşadık. MHP ile işbirliği yaptık. Neydi o? Üniversitedeki başörtülü kızlarımız üniversiteye rahat girsin, rahatlıkla okuyabilsin. 411 oyla Meclis'ten geçti mi bu? Geçti. Meclis'te ne yazar başkanın arkasında. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazar. Parlamento içindekiler milletin nesidir? Milletin temsilcisidir. Seçeriz, oraya göndeririz. Düşünün 550'nin 411'i buna ne dedi? 'Evet'. Şimdi çıkmış ana muhalefetin lideri ne diyor; 'Başörtü meselesini ben hallederim' diyor. Ya dürüst ol be. Dürüst ol, samimi ol. Anayasa Mahkemesine bu 411'i kim götürdü? CHP götürdü. Onun altında senin de imzan var mıydı, yok muydu?. Yoksa o zaman da ölü müydün?. 'Dersim katliamında ben daha doğmamıştım' diyor. İşte bunların yapısı bu. İşlerine gelmediklerinde ya ölüler, ya daha doğmamışlar. Böyle bir yapı olur mu ya. Dürüst ol dürüst. Aynen tilki, tilki. Yetişemediği üzüme ne der, koruk. Kedi yetişemediği ciğere ne der, mundar. Ya bunlar da kalkıyor diyor ki, 'Ben çözerim'. Ya dürüst ol. CHP'nin geçmişinde böyle bir şey var mı? İşte gittiniz çarşaflı kardeşlerimize rozet taktınız. Sonra da otobüsten çarşaflıları tekme tokat dışarı attılar. Aynı şekilde Mersin'de bunu yaptılar. Yaptılar mı, yaptılar. Ya biz sizi tanıyoruz, biliyoruz. Cemaziyelevvelinizi çok iyi biliriz. Şimdi Kocaeli'deki bu alanı dolduran kardeşlerim, 25 gün işte bunları anlatmanız lazım. Burada iki şey... MHP'nin tabanındaki kardeşlerim, şimdi soruyorum; O gün beraber o 411'i hazırladık. Ve CHP bunu Anayasa Mahkemesine götürdü, reddettiler, kabul etmediler. Ya şimdi sen nasıl oluyor da o CHP ile beraber olabiliyorsun.''