-ERDOĞAN: ''3. KÖPRÜ'DE RAYLI SİSTEM OLACAK'' İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı'na yapılması planlanan 3. köprü ile ilgili olarak, ''Kesin kararımızı henüz vermedik ama burada yeni bir adım atacağız. Bu adım da büyük ihtimalle hem otomobil geçişinin yapılacağı hem de raylı sistemin olacağı bir köprü olacak'' dedi. Başbakan Erdoğan, bugün kara ve deniz bağlantısı gerçekleştirilen Marmaray'daki incelemeleri sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin, ''57 yaşına girdiniz neler hissediyorsunuz'' sorusu üzerine, ''Çok kısa gibi geliyor. 56 yıl nasıl geçti onun hesabını yapmak lazım. Bakıyorsunuz bir an gibi geldi geçti'' diye konuştu. Doğal olarak, geleceğe yönelik farklı hesapların içerisine girdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu hesaplar da bulunduğumuz makamın bize yüklemiş olduğu sorumluluk ve mesuliyet ile ülkemizi acaba nerelere nasıl en kısa zamanda getirebiliriz. Bunun hesabını yapıyoruz. Bu tüp geçidin içerisinde, Marmaray'ın içerisinde, bu gururu hep birlikte yaşamak, bize ayrı bir heyecan veriyor. Zira Marmaray projesi Sultan Abdülmecit'in 1860 yılında görebildiği bir proje. Onlar o günden bugünü hayal etmişler ve bunun planını projesini yapmışlar. Ama ne yazık ki bir el çıkıp da kazmayı vurmamış. Bu kazmayı vurmak, bu projeyi güncelleyerek, hesaplarını yeniden ele almak suretiyle yapmak da AK Parti iktidarına nasip oldu. Marmaray'ı 29 Ekim 2013'te sadece İstanbul'un değil, dünyanın hizmetine açıyoruz. Bu aynı zamanda Londra'yı Pekin'e bağlama projesi. Böyle de büyük bir önemi var.'' -3. KÖPRÜDE YENİ ADIM- İstanbul'un trafiğini rahatlatmak amacıyla 3. köprü çalışmalarının da sürdüğünü anımsatan Erdoğan, ''Kesin kararımızı henüz vermedik ama burada yeni bir adım atacağız. Bu adım da büyük ihtimalle hem otomobil geçişinin yapılacağı hem de raylı sistemin olacağı bir köprü olacak. Arkadaşlarımız bunun üzerinde son çalışmalarını yapıyorlar, bitirmek üzereler'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan 2023 hedeflerine kararlı bir şekilde giderken, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında farklı bir İstanbul, farklı bir Türkiye ortaya çıkacağını söyledi. Başbakan Erdoğan, 3. köprü ihalesini, bu yıl içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini de bildirdi. Bir gazetecinin, ''56 yılı değerlendirdiğinizde herhangi bir pişmanlığınız ya da yapmak isteyip de bugüne kadar gerçekleştiremediğiniz bir şey var mı'' sorusu üzerine Erdoğan, ''Şu anda bulunduğumuz noktayı, AK Parti'mizi bundan, 2001 yılından 10 ya da 20 yıl önce kurmuş olsaydık bugün Türkiye'yi çok daha farklı bir yere getirmiş olurduk'' dedi. ''Gerçekleştirmek istediğiniz ama bu zamana kadar açıklamadığınız bir projeniz var mı'' sorusu üzerine de Başbakan Erdoğan, ''2023 projesinde hepsini göreceksiniz. Çılgın proje dedim ya bir tane, onu çok yakın zamanda açıklayacağım'' diye konuştu.